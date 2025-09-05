Назар — ваш гид в Калининграде

Провёл экскурсии для 19 туристов

читать дальше На моих экскурсиях вы познакомитесь как с ключевыми достопримечательностями Зеленоградска, так и с менее туристическими, но интересными локациями. Среди прочего мы обсудим историю Калининградской области, планирование курортных городов России и многое другое. По договорённости встречу или довезу вас до аэропорта на Mercedes-Benz CLA200 2019 года.

Привет, друзья! Меня зовут Назар. Я экскурсовод-энтузиаст, который уже 23 года живёт в Зеленоградске. Я знаю, каким он был и какой он сейчас, и понимаю, каким он будет в будущем.