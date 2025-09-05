Проект экотропы, по которой мы пройдём, победил на международном конкурсе в Берлине. Я встречу вас в Калининграде и отвезу к месту старта пешего маршрута в Зеленоградске. Вы пройдёте через 10 экосистем и увидите сменяющиеся ландшафты. Узнаете о влиянии природы на быт жителей Восточной Пруссии. Насладитесь ароматами целебных трав. А ещё я покажу, что болота — это богатейшая природная среда!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- заросли черноольшаников
- валы викингов 8–9 веков
- немецкий торфяник
- верховое болото с краснокнижными растениями
- песчаные дюны
- Балтийский залив
По пути я расскажу интересные факты о редких и лекарственных растениях. Вы поймёте, что болота — это вовсе не скучно!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Калининграда и обратно на моём автомобиле Mercedes-Benz CLA200 2019 года
- Прогулка сезонная, проходит с весны до осени. Общая протяжённость маршрута составляет 4 км. Специальной физической подготовки не требует — его могут пройти дети с 10 лет
- От точки завершения маршрута (на 3-м км Куршской косы) вы сможете добраться до Зеленоградска, прогуливаясь по пляжу или по обочине дороги, выходя на ул. Московскую
- Продолжительность и расстояние можно скорректировать
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Калининграде или Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Назар — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 19 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Назар. Я экскурсовод-энтузиаст, который уже 23 года живёт в Зеленоградске. Я знаю, каким он был и какой он сейчас, и понимаю, каким он будет в будущем.Задать вопрос
