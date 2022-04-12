В программе экскурсии

Гвардейск – Тапиау

Вы погуляете по старой рыночной площади и вымощенным камнем улочкам, увидите бывшую лютеранскую кирху, ратушу и, конечно, орденский замок XIII века Тапиау, где скончался последний великий магистр Тевтонского ордена герцог Альбрехт.

Конезавод 1828 года и замок Георгенбург

Территория конезавода – огромная. Старинные капитальные конюшни, великолепный манеж, наполненный особой смесью каучуковых опилок и вулканического песка, которая бережет копыта гарцующих здесь, блестящих мускулистыми боками, развевающих шелковые гривы и хвосты коней.

Мы осмотрим руины замка Георгенбург, которые помнят нашествия литовцев, восстания пруссов, а также квартировавшие здесь русские войска армии Михаила Барклай де Толли, и я расскажу Вам о его нелегкой судьбе.

Черняховск – Инстербург

Здесь мы с Вами погуляем по старинным уютным улочкам, увидим красивые здания ХIX в постройки. Вы узнаете, как они выглядели, и что в них располагалось в немецкие времена.

Я расскажу Вам об истории города, архитекторах, о планировании застройки, стилях и направлениях в архитектуре старого Инстербурга.

Мы увидим действующий великолепный костел святого Бруно, а если повезет, послушаем в нем орган. Я покажу Вам «пестрый квартал» Ганса Шаруна, бывшую ремесленную школу для девочек, Вы узнаете, как готовили настоящих немецких хозяек, как она была оснащена и почему воспитанниц называли тефтельками. Вы увидите старинные виллы, школы и храм Архангела Михаила, в прошлом протестантская кирха Инстербурга.

Мы проследуем по удивительной улице старинных казарм и осмотрим уютные дворики домов начала ХХ века.

Вас не оставит равнодушными старинная водонапорная башня в форме шахматной ладьи – сегодня она является символом этого удивительного города!

Знаменск – Веллау

В этом городке с богатой историей, я покажу Вам орденскую церковь святого Якоба 1381 года постройки и, конечно, уникальный объект, который еще никого не оставил равнодушным. Вы побываете в таинственном и заброшенном комплексе психиатрической больницы Аленберг, где содержалось 1500 душевнобольных перед началом Второй Мировой войны.

Вы узнаете, как их лечили, что такое Евгеника 1921, и почему в эти мрачные стены со всей Калининградской области едут искатели острых ощущений.