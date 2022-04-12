Экскурсия в Черняховск для маленькой компании. На поиски ускользающего наследия

Дорогие друзья! Путешествуя по Калининградской области и морскому побережью российского эксклава, необходимо иметь

Индивидуальная
Дорогие друзья! Путешествуя по Калининградской области и морскому побережью российского эксклава, необходимо иметь в виду, что отдалённая от остальной части страны территория раскрывается в полной мере лишь при посещении малых городов.

Одним из них является Черняховск, бывший немецкий Инстербург, географически расположенный в центре области, или, как говорят, «на востоке».

Если Вы уже побывали в Калининграде, Светлогорске и на Куршской косе, я с огромной радостью приглашаю Вас в этот удивительный удивительный город, с погружением в его историю.

Старинная архитектура и отличные фотографии дополнят Ваши впечатления.
Экскурсия в Черняховск для маленькой компании. На поиски ускользающего наследия
Экскурсия в Черняховск для маленькой компании. На поиски ускользающего наследия
Экскурсия в Черняховск для маленькой компании. На поиски ускользающего наследия
Экскурсия в Черняховск для маленькой компании. На поиски ускользающего наследия
Экскурсия в Черняховск для маленькой компании. На поиски ускользающего наследия

Что вас ожидает 🤩

  • Гвардейск – Тапиау:
  • Бывшая лютеранская кирха
  • Ратуша
  • Орденский замок XIII века Тапиау
  • Замок Георгенбург
  • Конезавод 1828 года
  • Черняховск – Инстербург:
  • «Пестрый квартал» Ганса Шаруна
  • Бывшая ремесленная школа для девочек
  • Старинные виллы и школы
  • Храм Архангела Михаила, в прошлом протестантская кирха Инстербурга
  • Улица старинных казарм
  • Уютные дворики домов начала ХХ века
  • Водонапорная башня в форме шахматной ладьи
  • Знаменск – Веллау:
  • Орденская церковь святого Якоба 1381 года постройки
  • Заброшенный комплекс психиатрической больницы Аленберг
В программе экскурсии

Гвардейск – Тапиау

Вы погуляете по старой рыночной площади и вымощенным камнем улочкам, увидите бывшую лютеранскую кирху, ратушу и, конечно, орденский замок XIII века Тапиау, где скончался последний великий магистр Тевтонского ордена герцог Альбрехт.
Конезавод 1828 года и замок Георгенбург
Территория конезавода – огромная. Старинные капитальные конюшни, великолепный манеж, наполненный особой смесью каучуковых опилок и вулканического песка, которая бережет копыта гарцующих здесь, блестящих мускулистыми боками, развевающих шелковые гривы и хвосты коней.
Мы осмотрим руины замка Георгенбург, которые помнят нашествия литовцев, восстания пруссов, а также квартировавшие здесь русские войска армии Михаила Барклай де Толли, и я расскажу Вам о его нелегкой судьбе.

Черняховск – Инстербург

Здесь мы с Вами погуляем по старинным уютным улочкам, увидим красивые здания ХIX в постройки. Вы узнаете, как они выглядели, и что в них располагалось в немецкие времена.
Я расскажу Вам об истории города, архитекторах, о планировании застройки, стилях и направлениях в архитектуре старого Инстербурга.
Мы увидим действующий великолепный костел святого Бруно, а если повезет, послушаем в нем орган. Я покажу Вам «пестрый квартал» Ганса Шаруна, бывшую ремесленную школу для девочек, Вы узнаете, как готовили настоящих немецких хозяек, как она была оснащена и почему воспитанниц называли тефтельками. Вы увидите старинные виллы, школы и храм Архангела Михаила, в прошлом протестантская кирха Инстербурга.
Мы проследуем по удивительной улице старинных казарм и осмотрим уютные дворики домов начала ХХ века.
Вас не оставит равнодушными старинная водонапорная башня в форме шахматной ладьи – сегодня она является символом этого удивительного города!

Знаменск – Веллау

В этом городке с богатой историей, я покажу Вам орденскую церковь святого Якоба 1381 года постройки и, конечно, уникальный объект, который еще никого не оставил равнодушным. Вы побываете в таинственном и заброшенном комплексе психиатрической больницы Аленберг, где содержалось 1500 душевнобольных перед началом Второй Мировой войны.
Вы узнаете, как их лечили, что такое Евгеника 1921, и почему в эти мрачные стены со всей Калининградской области едут искатели острых ощущений.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Посещение конезавода (300 руб. /чел.)
  • Обед
Место начала и завершения?
Ленинский проспект, 81, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:00

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