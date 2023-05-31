Приглашаем вас в путешествие к самому большому озеру калининградской области — Виштынецкому, которое по праву называют «Европейским Байкалом». Вы посетите поселок Чистые Пруды, где находится дом-музей основателя классической литовской литературы Кристиониса Донелайтиса и кирху, где он служил пастором. Посетите берег Виштынецкого озера, где будет возможность отдохнуть, покормить лебедей, а в хорошую погоду — искупаться. Путешествие продолжится по Роминтенской пуще, в которой охотились еще магистры Тевтонского ордена. Вы увидите Олений мост, места, где находились охотничья резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Св. Губерта.

Кроме Виштынецкого озера мы посетим и его «младшего брата» — озеро Мариново, уникальное своей природой и богатой историей. В завершении экскурсии вас ждет величественный железнодорожный мост над главной рекой Роминтенской пущи — Красной и посещение эколого-исторического музея в пос. Краснолесье с необычной коллекцией камней, где радушные хозяева музея экологи Алексей и Эдуард поделятся всеми своими секретными знаниями о природе этих мест.