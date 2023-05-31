Однодневный автобусный тур по Калининградской области.
За 12 часов вы посетите поселок Чистые Пруды, в котором жил писатель Кристионис Донелайтис, Роминтенскую пущу членом Тевтонского ордена, охотничью резиденцию кайзера Вильгельма и музей камней. В середине путешествия сделаем остановку на 1,5 часа, чтобы отдохнуть на берегу Виштынецкого озера.
За 12 часов вы посетите поселок Чистые Пруды, в котором жил писатель Кристионис Донелайтис, Роминтенскую пущу членом Тевтонского ордена, охотничью резиденцию кайзера Вильгельма и музей камней. В середине путешествия сделаем остановку на 1,5 часа, чтобы отдохнуть на берегу Виштынецкого озера.
Ближайшие даты:
31
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7
июн
июн
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июн
июн
21
июн
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28
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- П. Краснолесье
- П. Дмитриевка
- Усадьба "Лесная Поляна" (обед)
- Виштынецкое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас в путешествие к самому большому озеру калининградской области — Виштынецкому, которое по праву называют «Европейским Байкалом». Вы посетите поселок Чистые Пруды, где находится дом-музей основателя классической литовской литературы Кристиониса Донелайтиса и кирху, где он служил пастором. Посетите берег Виштынецкого озера, где будет возможность отдохнуть, покормить лебедей, а в хорошую погоду — искупаться. Путешествие продолжится по Роминтенской пуще, в которой охотились еще магистры Тевтонского ордена. Вы увидите Олений мост, места, где находились охотничья резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Св. Губерта.
Кроме Виштынецкого озера мы посетим и его «младшего брата» — озеро Мариново, уникальное своей природой и богатой историей. В завершении экскурсии вас ждет величественный железнодорожный мост над главной рекой Роминтенской пущи — Красной и посещение эколого-исторического музея в пос. Краснолесье с необычной коллекцией камней, где радушные хозяева музея экологи Алексей и Эдуард поделятся всеми своими секретными знаниями о природе этих мест.
по средам в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобусный тур
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Что не входит
- Обед в усадьбе «Лесная поляна» за доп. плату (по желанию):
- 500 р/взр
- 200 р/реб до 12 лет
- Место начала и завершения?
- ул. Октябрьская 8
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам в 9:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 17 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
- Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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