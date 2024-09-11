Отправляемся в путешествие к европейскому Байкалу — озеру Виштынецкому, самому большому в Калининградской области. Рядом с ним простираются реликтовые леса, а дорога к озеру будет полна интересных локаций.
Мы посетим место рождения выдающегося литовского поэта и эколого-исторический музей, а также взглянем на самый высокий ж/д мост в наших краях.
Мы посетим место рождения выдающегося литовского поэта и эколого-исторический музей, а также взглянем на самый высокий ж/д мост в наших краях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Лютеранская кирха в посёлке Чистые пруды, в котором жил и создавал свои бессмертные произведения поэт Кристионас Донелайтис — основоположник реалистического направления в литовской литературе.
- Виштынецкое озеро — крупнейшее озеро ледникового происхождения. Вокруг него простираются реликтовые леса Роминтенской пущи и знаменитый Красный лес.
- Железнодорожный мост над речкой Красной в посёлке Токаревка — самый высокий на территории Калининградской области.
- Виштынецкий эколого-исторический музей, где вы узнаете об основных вехах истории Виштынецкой возвышенности, природе и культурных особенностях.
Организационные детали
- Наличие паспорта РФ — обязательно условие. При заказе экскурсии необходимо сообщить персональные данные (дата рождения, серия и номер паспорта), так как территория, прилегающая к Виштынецкому озеру, — приграничная зона и там проходят проверки туристических групп пограничной службой.
- Обед оплачивается дополнительно — 800 ₽ за чел. на месте наличными.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в среду в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Льготный
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 415 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.Задать вопрос
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