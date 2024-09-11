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Отправляемся в путешествие к европейскому Байкалу — озеру Виштынецкому, самому большому в Калининградской области. Рядом с ним простираются реликтовые леса, а дорога к озеру будет полна интересных локаций.



Мы посетим место рождения выдающегося литовского поэта и эколого-исторический музей, а также взглянем на самый высокий ж/д мост в наших краях.