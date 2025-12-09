«Если бы Преголя могла говорить…» - прогулка на катере
Увидеть Рыбную деревню и кафедральный собор Калининграда с воды и представить себе Старый Кёнинсберг
Во времена, когда дороги были не развиты, река Преголя была главной транспортной артерией города. Не случайно многие исторические здания обращены к ней фасадами. Вы услышите легенды Королевского замка и узнаете любопытные факты из долгой истории Кёнигсберга.
С нового ракурса город откроется вам с неожиданной стороны, а речная прогулка настроит на спокойный лад.
Описание водной прогулки
Калининградский порт. Вы услышите историю порта, который в начале 20 века был самым современным в Европе. Нередко здесь можно увидеть судно «Академик Мстислав Кельдыш», где снимался оскароносный «Титаник».
Музей Мирового океана. Вы узнаете об объектах музея и при желании сделаете живописные снимки судна, с борта которого была измерена глубина Марианской впадины.
Калининградские мосты. Мы пройдём под мостами, некоторые из которых в момент постройки были шедеврами технической мысли. Например, Медовый мост первым в Германии разводился под действием гидравлического привода.
Новый стадион «Ростех Арена». Вы увидите стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Старые фотографии Кёнигсберга. Мы рассмотрим не существующий больше Королевский замок.
По пути мы:
Полюбуемся архитектурой набережной вновь построенной Рыбной деревни
Попытаемся разгадать знаменитую загадку о семи мостах Кёнигсберга
Увидим остров Косе, и вы узнаете, как он связан с фирмой Nike
Обсудим шёлк, который производился на острове Ломзе и славился далеко за его пределами
Устроим небольшой квест с наградой для самого любознательного участника
Организационные детали
Перед началом путешествия мы проведём инструктаж по технике безопасности и пригласим вас на борт катера
Наш катер имеет открытую палубу, но в непогоду она закрывается прозрачным тентом
Мы не выходим в залив, поэтому качки не будет и можно не беспокоиться о морской болезни
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 13:00
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной у Рыбной деревни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 916 туристов
Добрый день! Наша команда рада помочь вам в организации отдыха в Калининградской области. Главное направление нашей деятельности — организация индивидуальных экскурсий, автобусных поездок, а также прогулок на катерах.