Во времена, когда дороги были не развиты, река Преголя была главной транспортной артерией города. Не случайно многие исторические здания обращены к ней фасадами. Вы услышите легенды Королевского замка и узнаете любопытные факты из долгой истории Кёнигсберга. С нового ракурса город откроется вам с неожиданной стороны, а речная прогулка настроит на спокойный лад.

Описание водной прогулки

Калининградский порт. Вы услышите историю порта, который в начале 20 века был самым современным в Европе. Нередко здесь можно увидеть судно «Академик Мстислав Кельдыш», где снимался оскароносный «Титаник».

Музей Мирового океана. Вы узнаете об объектах музея и при желании сделаете живописные снимки судна, с борта которого была измерена глубина Марианской впадины.

Калининградские мосты. Мы пройдём под мостами, некоторые из которых в момент постройки были шедеврами технической мысли. Например, Медовый мост первым в Германии разводился под действием гидравлического привода.

Новый стадион «Ростех Арена». Вы увидите стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Старые фотографии Кёнигсберга. Мы рассмотрим не существующий больше Королевский замок.

По пути мы:

Полюбуемся архитектурой набережной вновь построенной Рыбной деревни

Попытаемся разгадать знаменитую загадку о семи мостах Кёнигсберга

Увидим остров Косе, и вы узнаете, как он связан с фирмой Nike

Обсудим шёлк, который производился на острове Ломзе и славился далеко за его пределами

Устроим небольшой квест с наградой для самого любознательного участника

Организационные детали