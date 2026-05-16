По Калининграду можно гулять часами.
Но знакомиться быстрее на автобусе! За 3 часа вы увидите главную площадь и Королевские ворота, Кафедральный собор и кирху Королевы Луизы, порт и зоопарк. Мы проедем по району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной музея Мирового океана. Погуляем по острову Канта и обсудим все исторические факты, которые важно знать о городе.
Но знакомиться быстрее на автобусе! За 3 часа вы увидите главную площадь и Королевские ворота, Кафедральный собор и кирху Королевы Луизы, порт и зоопарк. Мы проедем по району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной музея Мирового океана. Погуляем по острову Канта и обсудим все исторические факты, которые важно знать о городе.
Описание экскурсии
Из окон комфортабельного микроавтобуса вы увидите:
- Руины Королевского замка и Королевские ворота
- Мощные бастионы и казармы на Литовском валу
- Сияющую площадь Победы и храм Христа Спасителя
- Изящный Драматический театр и памятник борющимся зубрам
- Зоопарк и очаровательный район Амалиенау
- Сказочную кирху Королевы Луизы
- Оживлённый порт и музей Мирового океана
- Фридландские ворота и блекс сокровищ в Музее янтаря
- Величественный Кафедральный собор и надгробие И. Канта — по острову Канта мы погуляем
- И, наконец, Рыбную деревню, где царит атмосфера старого Кёнигсберга
На экскурсии вы:
- Познакомитесь с основными этапами истории Калининграда
- Увидите ключевые архитектурные достопримечательности
- Почувствуете атмосферу города, сочетающую в себе историю и современность
- Получите общее представление о городе и его культуре, что поможет вам лучше спланировать дальнейшее знакомство с Калининградом
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с остановкой на острове Канта. Посещение храмов и музеев не предполагается
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
ежедневно в 09:00, 12:00, 16:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 65110 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Была на обзорной экскурсии. Экскурсия понравилась тем, что не было толпы. Экскурсия была похожа на индивидуальную. Гид рассказывал очень содержательно. Включал в рассказ истории своей жизни, потому что он являет коренным жителем Калининграда. Было мало акцента на даты, не нужно было запоминать бесконечное количество цифр. В целом мне все понравилось)
И
Хорошая экскурсия, приятный гид Сергей)
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Главное в Калининграде за 3 часа в мини-группе»
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Рассмотреть фотогеничные уголки города и запечатлеть себя на профессиональных снимках
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
7880 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
19 мая в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фоторобот Калининграда
Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Начало: В районе острова Канта
Сегодня в 10:00
19 мая в 15:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: На улице Невского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 555 ₽ за всё до 3 чел.
-40%
до 1 ноября
2000 ₽ за человека