Вы погрузитесь в историю региона от древних пруссов до середины 20 столетия. Увидите знаменитый Форт № 5, шикарные виллы Амалиенау и легендарный Кафедральный собор. Я подробно расскажу о Кёнигсберге и поделюсь его удивительными легендами. Вы узнаете, каким был раньше остров Канта и как город защищался во время Второй мировой войны.

Описание экскурсии

Форт № 5 — яркий представитель внешнего оборонительного кольца Кёнигсберга. Я расскажу о событиях, которые происходили здесь в годы Второй мировой войны.

Кирха Юдиттен — самая древняя постройка на территории Калининградской области. Она прекрасно сохранилась до наших дней.

Амалиенау — фешенебельный район с роскошными виллами. Мы внимательно рассмотрим некоторые дома, а я расскажу историю квартала.

Площадь Победы — центр города с богатой историей и красивой архитектурой. Вы увидите знаковую скульптуру «Борющиеся зубры» — один из символов города.

Королевские ворота. Я расскажу об оставшихся башнях и бастионах.

Верхнее озеро — место, где любят гулять местные. На берегу стоит башня Дона, которая не раз меняла своё предназначение.

Остров Канта и Кафедральный собор. Вы услышите историю острова Кнайпхоф и города, который был здесь.

Также я расскажу, где попробовать лучшие клопсы, в какие города области стоит съездить и что ещё посмотреть.

Организационные детали