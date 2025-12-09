Вы погрузитесь в историю региона от древних пруссов до середины 20 столетия. Увидите знаменитый Форт № 5, шикарные виллы Амалиенау и легендарный Кафедральный собор. Я подробно расскажу о Кёнигсберге и поделюсь его удивительными легендами. Вы узнаете, каким был раньше остров Канта и как город защищался во время Второй мировой войны.
Описание экскурсии
Форт № 5 — яркий представитель внешнего оборонительного кольца Кёнигсберга. Я расскажу о событиях, которые происходили здесь в годы Второй мировой войны.
Кирха Юдиттен — самая древняя постройка на территории Калининградской области. Она прекрасно сохранилась до наших дней.
Амалиенау — фешенебельный район с роскошными виллами. Мы внимательно рассмотрим некоторые дома, а я расскажу историю квартала.
Площадь Победы — центр города с богатой историей и красивой архитектурой. Вы увидите знаковую скульптуру «Борющиеся зубры» — один из символов города.
Королевские ворота. Я расскажу об оставшихся башнях и бастионах.
Верхнее озеро — место, где любят гулять местные. На берегу стоит башня Дона, которая не раз меняла своё предназначение.
Остров Канта и Кафедральный собор. Вы услышите историю острова Кнайпхоф и города, который был здесь.
Также я расскажу, где попробовать лучшие клопсы, в какие города области стоит съездить и что ещё посмотреть.
Организационные детали
Экскурсия предназначена для лиц старше 18 лет и детей в сопровождении родителей
Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Crafter
На экскурсии я использую микрофон и фотоматериалы
Используется радиогид
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гостиница Калининград
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2979 туристов
Раньше я работал один, теперь подготовил себе достойного напарника. Вместе мы переходим на новый уровень, становимся командой гидов. Я родился и вырос в Калининграде, с детства увлекаюсь историей города и читать дальше
края. Самое важное — это то, что знаю историю и изучаю еë. Моего напарника зовут Иван, он живет в Калининграде с 2021 года. За этот период очень полюбил этот город, проникся его историей и готов поделиться с гостями города. Возможно, он преподнесёт рассказ о городе с точки зрения приезжего человека. Взгляд со стороны всегда отличается от взгляда человека, живущего в городе с рождения. Знаем много красивых и удивительных мест. Осуществляем экскурсии по всем уголкам области на комфортабельных автомобилях. Также я профессионально занимаюсь фотографией — на память у вас останутся потрясающие снимки.