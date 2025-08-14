Погрузитесь в атмосферу Восточной Пруссии! В программе — тевтонские руины, легенды Тильзита, мост королевы Луизы, древние кирхи. Эта экскурсия без суеты и спешки: вас ждут красивые локации, вкусные чебуреки, пивоварня и душевные рассказы гида.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Это не экскурсия «галопом по Европам» — а неспешное путешествие с остановками в самых интересных местах. Мы поговорим об истории, архитектуре, людях и судьбах — с душой и без заученных текстов. В программе:

Знаменитая чебуречная в Талпаках

Первая остановка — неформальная, но любимая. В местной чебуречной, которая уже стала достопримечательностью, вы сможете перекусить и выпить чашечку ароматного чая. Говорят, здесь готовят лучшие чебуреки в области — проверим вместе?

Посёлок Высокое и кирха 18 века

Здесь вас ждёт атмосферная остановка у руин кирхи Попелькена — памятника архитектуры конца 1700-х.

Город Неман (бывший Рагнит)

Мы посетим остатки древней Рагнитской крепости. Вы рассмотрите массивные стены, бастионы и башни, пережившие осады, войны и века.

Советск (бывший Тильзит) и мост королевы Луизы

Пожалуй, одно из самых романтичных мест на маршруте. Мы прогуляемся около знаменитого моста, который был границей двух миров. Пройдём по улице Победы, отыщем здание почтамта, рыцаря на фасаде жилого дома, памятник трамваю и величественных атлантов. Вспомним, как в этом городе подписывали судьбоносные договоры.

Пивоварня Tilsitkrone

Финальной точкой путешествия станет уютная пивоварня, где вы узнаете о старинных традициях тильзитского пивоварения, насладитесь ароматами и при желании продегустируете местный крафт.

Организационные детали