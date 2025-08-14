Это не экскурсия «галопом по Европам» — а неспешное путешествие с остановками в самых интересных местах. Мы поговорим об истории, архитектуре, людях и судьбах — с душой и без заученных текстов. В программе:
Знаменитая чебуречная в Талпаках
Первая остановка — неформальная, но любимая. В местной чебуречной, которая уже стала достопримечательностью, вы сможете перекусить и выпить чашечку ароматного чая. Говорят, здесь готовят лучшие чебуреки в области — проверим вместе?
Посёлок Высокое и кирха 18 века
Здесь вас ждёт атмосферная остановка у руин кирхи Попелькена — памятника архитектуры конца 1700-х.
Город Неман (бывший Рагнит)
Мы посетим остатки древней Рагнитской крепости. Вы рассмотрите массивные стены, бастионы и башни, пережившие осады, войны и века.
Советск (бывший Тильзит) и мост королевы Луизы
Пожалуй, одно из самых романтичных мест на маршруте. Мы прогуляемся около знаменитого моста, который был границей двух миров. Пройдём по улице Победы, отыщем здание почтамта, рыцаря на фасаде жилого дома, памятник трамваю и величественных атлантов. Вспомним, как в этом городе подписывали судьбоносные договоры.
Пивоварня Tilsitkrone
Финальной точкой путешествия станет уютная пивоварня, где вы узнаете о старинных традициях тильзитского пивоварения, насладитесь ароматами и при желании продегустируете местный крафт.
Организационные детали
Маршрут дальний, проедем на комфортабельном минивэне около 250 км
Отдельно оплачивается: экскурсия по пивоварне — 600 ₽ без дегустации, 1200 ₽ с дегустацией, комплексный обед — 400 ₽
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко (в самом центре Калининграда)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 531 туриста
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый читать дальше
федеральный реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму. С июня 2022 года — экскурсовод в замке Тапиау, Башни Востока. Имею аккредитацию по проведению экскурсий в национальном парке «Куршская коса», на смотровой площадке Янтарного комбината, внештатный экскурсовод кафедрального собора.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
14 авг 2025
Интересная экскурсия с эрудированным веселым гидом. Спасибо Олегу за отлично проведенное время.
Елена
12 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Замечательный, эрудированный экскурсовод. Все очень понравилось, спасибо!
Марианна
10 авг 2025
От экскурсии осталась очень довольна! Хотела именно на это направление и все мои ожидания оправдались! Отдельная благодарность Гиду Олегу, просто лучший! Настолько интересно рассказывает, человек, влюбленный в свою работу и историю области, хочется слушать и слушать его) все доступно, простым языком, гид на вес золота! Время пролетает и ни капли усталости. Всем советую данную организацию для экскурсий) Спасибо вам!
Наталья
16 июл 2025
Отличная экскурсия! Насыщенная и при этом спокойная и размеренная. Огромное спасибо экскурсоводу Олегу за интереснейший материал, отличное настроение и прекрасный подход к своему делу. Очень рекомендуем!