Из Калининграда - на конезавод «Георгенбург» и в очаровательный Гусев

Покормить лошадей яблоками и пофилософствовать - в одиссее по востоку Калининградской области
Приглашаю прикоснуться к миру конкура, жокеев и племенных жеребцов на старинном конезаводе. Затем побывать в доме Канта и узнать о причудах знаменитого философа. Прогуляться по уютным улицам с довоенной архитектурой. А ещё стать свидетелем встречи прусского короля и переселенцев из Зальцбурга.
Описание экскурсии

Традиции конезавода «Георгенбург» и старинный замок

  • Вы узнаете историю создания знаменитой тракененской породы лошадей
  • Покормите яблоками голштинцев и ганноверцев, а самые смелые совершат верховую прогулку
  • Исследуете прекрасно сохранившийся тевтонский замок Янтарного края с гордым именем Георгенбург

Чистый разум, Кант и селение Юдшен

Говорят, Кант никогда не покидал пределов Кёнигсберга. Это не совсем так. Мы отправимся в путешествие в дом пастора, где прославленный философ несколько лет преподавал детям священнослужителя. При желании вы побываете в местном музее, познакомитесь с бытом 18 века и узнаете о причудах нашего знаменитого земляка-философа.

Гусев — самый благоустроенный город области

Погуляем по уютным улочкам и рассмотрим прекрасно сохранившуюся довоенную архитектуру, изящные скульптуры, сверкающие купола храмов и памятники, посвященные Первой мировой войне. А ещё я покажу вам фреску Отто Хайхерта, которую нашли всего несколько лет назад — под слоями советской краски. Она изображает короля Фридриха Вильгельма I, который встречает переселенцев из Зальцбурга.

Ориентировочный тайминг:

  • дорога до конезавода из Калининграда — примерно 1,5 часа
  • на конезаводе — 1 час
  • поездка к музею Канта — полчаса
  • в музее — полчаса
  • дорога до Гусева — полчаса
  • прогулка в городе — 1,5 часа
  • обед — полчаса
  • экскурсия к фреске — полчаса
  • обратный путь — около 2 часов

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mitsubisi Lancer. По запросу установлю детское кресло
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на конезавод (не работает в понедельник) — 500 ₽ за чел., в музей «Дом Канта» (не работает в пн. и вт.) — 250 ₽ за чел., а также экскурсия к фреске — 1500 ₽ за группу. Билет для гида покупать не нужно. Верховая прогулка — по желанию, 200 ₽ за чел.
  • Обед не входит в стоимость — от 400 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 5935 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
читать дальше

себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху. Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.

