Приглашаю прикоснуться к миру конкура, жокеев и племенных жеребцов на старинном конезаводе. Затем побывать в доме Канта и узнать о причудах знаменитого философа. Прогуляться по уютным улицам с довоенной архитектурой. А ещё стать свидетелем встречи прусского короля и переселенцев из Зальцбурга.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Традиции конезавода «Георгенбург» и старинный замок

Вы узнаете историю создания знаменитой тракененской породы лошадей

Покормите яблоками голштинцев и ганноверцев, а самые смелые совершат верховую прогулку

Исследуете прекрасно сохранившийся тевтонский замок Янтарного края с гордым именем Георгенбург

Чистый разум, Кант и селение Юдшен

Говорят, Кант никогда не покидал пределов Кёнигсберга. Это не совсем так. Мы отправимся в путешествие в дом пастора, где прославленный философ несколько лет преподавал детям священнослужителя. При желании вы побываете в местном музее, познакомитесь с бытом 18 века и узнаете о причудах нашего знаменитого земляка-философа.

Гусев — самый благоустроенный город области

Погуляем по уютным улочкам и рассмотрим прекрасно сохранившуюся довоенную архитектуру, изящные скульптуры, сверкающие купола храмов и памятники, посвященные Первой мировой войне. А ещё я покажу вам фреску Отто Хайхерта, которую нашли всего несколько лет назад — под слоями советской краски. Она изображает короля Фридриха Вильгельма I, который встречает переселенцев из Зальцбурга.

Ориентировочный тайминг:

дорога до конезавода из Калининграда — примерно 1,5 часа

на конезаводе — 1 час

поездка к музею Канта — полчаса

в музее — полчаса

дорога до Гусева — полчаса

прогулка в городе — 1,5 часа

обед — полчаса

экскурсия к фреске — полчаса

обратный путь — около 2 часов

Организационные детали