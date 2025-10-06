Мои заказы

Туры выходного дня – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Туры выходного дня» в Калининграде, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Рано утром - на Куршскую косу
На автобусе
6.5 часов
99 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Рано утром - на Куршскую косу
Погрузитесь в атмосферу безмятежности на Куршской косе, посетив орнитологическую станцию и Танцующий лес. Насладитесь видами с дюны Эфа
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
18 окт в 07:30
2500 ₽ за человека
На побережье Балтики - за живыми кадрами
На машине
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
На побережье Балтики - за живыми кадрами
Провести фотосессию в самых живописных локациях у моря - из Калининграда
Сегодня в 15:30
18 окт в 09:00
15 334 ₽ за всё до 6 чел.
Из Калининграда - на конезавод «Георгенбург» и в старомодный Гусев
На машине
Конные прогулки
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Калининграда - на конезавод «Георгенбург» и в старомодный Гусев
Покормить лошадей яблоками и пофилософствовать - в одиссее по востоку Калининградской области
Начало: У гостиницы «Калининград»
18 окт в 09:00
20 окт в 09:00
10 667 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    6 октября 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Впечатление от экскурсии в первую очередь зависит от экскурсовода. Нам очень повезло попасть на экскурсию к Валерию (https://experience.tripster.ru/guide/2169104/). Валерий погрузил
    читать дальше

    в историю Калининградской области и Куршской косы, благодаря ему сложилась яркая картина произошедших здесь событий! Валерий подробно и с интересом отвечал на все вопросы. Также стоит отметить, что Валерий искренне заинтересован в том, чтобы экскурсия была полной и понравилась всем участникам! Особенно удивили глубина знаний и подготовка. Остались только приятные впечатления об экскурсии, однозначно рекомендуем! 5 ⭐️!

  • В
    Валерия
    2 октября 2025
    На побережье Балтики - за живыми кадрами
    Илья, огромное спасибо за этот чудесный день! Комфортная машина, шикарная экскурсия, а фотки просто в самое сердечко ❤️
    Комфортно было, как
    читать дальше

    будто общаешься со старым другом. Мы вернемся в Калининград весной,и обязательно встретимся ещё раз!
    За рекомендацию ресторана,отдельное спасибо!
    Экскурсию брать, она 1000000000 из 100!

  • М
    Марина
    20 сентября 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    20.09.2025 была на экскурсии по Курской косе и на орнитологической станции. Гид Владимир перенес нас во времена крестовых походов и
    читать дальше

    тевтонского ордена. То, что так неинтересно написано в учебниках истории Владимир преподнес под новым углом. Невероятнейший рассказ об истории Калининградской области. Много узнали об образовании Балтийского моря и экологической системы Курской косы. Вообще, Владимир очень грамотный и начитанный человек, который делился с нами разной удивительной информацией. Очень удачно подобрано время экскурсии, мы и в праву в каждый точке были практически первые и обошлось без толпы. Маленькая группа позволила сократить время на организационные моменты и посветить его рассказам гида. Отдельной похвалы заслуживает янтарный автобус. Здорово, что дали время посидеть на берегу моря, тем более утром, когда дикий пляж практически только для нашей группы.

  • А
    Анна
    7 сентября 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Экскурсия отлично организована, очень интересные места и бесконечно прекрасная природа Куршской косы. Особенно запомнилось посещение орнитологической станции, хотелось бы провести там даже больше времени. Что не очень понравилось - не всегда хватало материала и исторических сведений от экскурсовода Яны.
  • И
    Ирина
    23 августа 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, выехали бы позже - пришлось бы много времени стоять в пробке, т. к.
    читать дальше

    даже нам рано утром там пришлось некоторое время простоять. Мб в другие дни недели не так, но пятница и выходные - однозначно рассматривайте этот вариант)

    Из минусов - хотелось бы посмотреть больше, но, справедливости ради, для этого есть другие экскурсии.
    Из плюсов - ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО экскурсоводу Марине (если неправильно запомнила фамилию, прошу извинить), очень интересно и увлекательно рассказывала, столько узнали из истории Косы. Огромный профессионал своего дела.
    Особенно интересно было послушать про борьбу с песчаной катастрофой.
    Орнитологическая станция - просто восторг, огромное спасибо работнику Михаилу с хорошим чувством юмора)
    На высоте Эфа можно увидеть в одном поле зрения море и залив - ощущения непередаваемые. А ещё не покупайте марципан в палатках у высоты Эфа, он даже в Храброво дешевле)))

  • Н
    Надежда
    13 августа 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия и особенно орнитологическая станция.
    Экскурсия интересна всем от детей до Взрослых!
    Отдельное спасибо нашему гиду Дмитрию👍👍👍
    Очень много нового узнали,хотя были уже на Косе
  • Л
    Лариса
    6 августа 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Экскурсия очень понравилась, хорошо что приехали рано и малой группой, позже там было очень много народу! Гид Константин очень интересно
    читать дальше

    вёл экскурсию, без воды, конкретно по теме! Особая благодарность орнитологу Арсений, узнали много нового! Рекомендую всем кто сомневается ехать или нет, однозначно надо посетить это место, но в небольшой группе!

  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Добрый день! Действительно,выезд рано утром на Куршскую косу-отличное решение. Людей не так много,в пробках практически не стояли. Сама экскурсия интересная,локации тоже хорошие. Море и пляж прекрасны!!
  • Н
    Наталья
    4 июля 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Прекрасная экскурсия. Гид Марина - профессионал своего дела. В нашей группе было всего 11 человек, к тому же выезжали рано,
    читать дальше

    поэтому было комфортно везде ходить. Жаль, что на орнитологической станции нам не удалось посмотреть, как окольцовывают настоящую птичку - миграция птиц закончилась и в ловушку не попалось ни одной пернатой. Но процесс кольцевания нам показал орнитолог Арсений, хотя и на игрушечной птичке)

  • К
    Ксения
    27 июня 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Очень занимательная и хорошая экскурсия. Экскурсоводу отдельное спасибо, за любовь к своей работе, за заботу к каждому человеку из группы. ❤️спасибо Калининград!!
  • А
    Александр
    19 июня 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Плюсы:
    1. орнитологическая станция - там гид молодцом, интересно
    2. то, что экскурсия ранняя - людей меньше, пространства больше

    Не очень плюсы:
    1. не
    читать дальше

    скажу что было очень интересный рассказ, местами хорошо, местами не очень, гид повторялся, одна и та же информация звучала время от времени, про танцующий лес информации было мало, это оказалось самая неинтересная часть из всей экскурсии. На высоте Эфа хорошо.

    В целом, впечатление смазанное, но положительное.
    На Куршскую косу съездить определенно надо.

  • К
    Ксения
    15 июня 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Экскурсия понравилась, мы все посмотрели без толпы, быстро и комфортно. Орнитологическая станция просто огонь! Орнитолог все рассказал с юмором, мы
    читать дальше

    остались очень довольны ☺️
    Минусы - машина опоздала на 30 мин, на месте почти ничего не рассказывали, только пока ехали в автобусе.

  • Ю
    Юлия
    13 июня 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Чудесная экскурсия с замечательным экскурсоводом!
  • Н
    Надежда
    13 июня 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Отличная поездка! Комфортабельный минивэн, небольшая группа. Легкая подача материала, познавательно. Гид Валентина молодец! Природа Куршской косы бесподобна. А орнитологическая станция неожиданно зацепила больше всего. Рекомендую на 100%.
  • О
    Олеся
    9 июня 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Отличная экскурсия. И детям и взрослым.
  • Б
    Боблакова
    5 июня 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Спасибо, все понравилось!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Экскурсоводом у нас была Валентина, нам очень понравилась экскурсия. Была легкая атмосфера, будто мы поехали на прогулку с друзьями! Спасибо!
  • Е
    Елена
    31 мая 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    На экскурсии была 19.05.2025.
    Познакомилась с Балтийским морем и Куршской косой. Полюбовались на дюны со смотровых площадок. Посетили танцующий лес. Все
    читать дальше

    вокруг так чисто, проложены дорожки.
    Впервые увидела как ведется контроль, учёт птиц. Были на полевой биостанции «Рыбачий», открытой в 1901 году, где работают энтузиасты, любящие свое дело.
    Увидели, как готовится литовский торт Шакотис.
    Однозначно, ехать надо!

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Были на этой экскурсии с шестилетней дочерью. Нам обоим она очень понравилось, было динамично и нескучно, как калейдоскоп: высота Эфа,
    читать дальше

    море, экскурсия к орнитологам. Разнообразно и интересно. Удачный вариант для первого знакомства с Куршской косой. У нас был прекрасный водитель Илья и эрудированный и харизматичный экскурсовод Сергей. Группа маленькая, всё прекрасно слышно и видно, экскурсовод использовал микрофон, было комфортно.
    Смело можно отправляться с ребенком, маршруты не сложные.

    Большое спасибо координатору, которая рано утром по телефону помогла сориентироваться и найти автобус. У нее целый паровоз терпения и олимпийское спокойствие. Абсолютно невозмутимо помогла разобраться, где я нахожусь, и сказала куда идти.

  • М
    Мария
    18 мая 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    Хорошая экскурсия с ранним выездом на Куршскую косу в небольшой группе на удобном микроавтобусе, интересная трассовая экскурсия от гида Ксении.
    читать дальше

    Экскурсия на орнитологическую станцию была очень познавательна. Удобно, что в Калининград уже возвращаешься к обеду, или же можно выйти в Зеленоградске и вторую половину дня провести самостоятельно там.

