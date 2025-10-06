читать дальше

даже нам рано утром там пришлось некоторое время простоять. Мб в другие дни недели не так, но пятница и выходные - однозначно рассматривайте этот вариант)



Из минусов - хотелось бы посмотреть больше, но, справедливости ради, для этого есть другие экскурсии.

Из плюсов - ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО экскурсоводу Марине (если неправильно запомнила фамилию, прошу извинить), очень интересно и увлекательно рассказывала, столько узнали из истории Косы. Огромный профессионал своего дела.

Особенно интересно было послушать про борьбу с песчаной катастрофой.

Орнитологическая станция - просто восторг, огромное спасибо работнику Михаилу с хорошим чувством юмора)

На высоте Эфа можно увидеть в одном поле зрения море и залив - ощущения непередаваемые. А ещё не покупайте марципан в палатках у высоты Эфа, он даже в Храброво дешевле)))