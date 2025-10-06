Групповая
до 18 чел.
Рано утром - на Куршскую косу
Погрузитесь в атмосферу безмятежности на Куршской косе, посетив орнитологическую станцию и Танцующий лес. Насладитесь видами с дюны Эфа
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
18 окт в 07:30
2500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
На побережье Балтики - за живыми кадрами
Провести фотосессию в самых живописных локациях у моря - из Калининграда
Сегодня в 15:30
18 окт в 09:00
15 334 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Калининграда - на конезавод «Георгенбург» и в старомодный Гусев
Покормить лошадей яблоками и пофилософствовать - в одиссее по востоку Калининградской области
Начало: У гостиницы «Калининград»
18 окт в 09:00
20 окт в 09:00
10 667 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина6 октября 2025Впечатление от экскурсии в первую очередь зависит от экскурсовода. Нам очень повезло попасть на экскурсию к Валерию (https://experience.tripster.ru/guide/2169104/). Валерий погрузил
- ВВалерия2 октября 2025Илья, огромное спасибо за этот чудесный день! Комфортная машина, шикарная экскурсия, а фотки просто в самое сердечко ❤️
Комфортно было, как
- ММарина20 сентября 202520.09.2025 была на экскурсии по Курской косе и на орнитологической станции. Гид Владимир перенес нас во времена крестовых походов и
- ААнна7 сентября 2025Экскурсия отлично организована, очень интересные места и бесконечно прекрасная природа Куршской косы. Особенно запомнилось посещение орнитологической станции, хотелось бы провести там даже больше времени. Что не очень понравилось - не всегда хватало материала и исторических сведений от экскурсовода Яны.
- ИИрина23 августа 2025Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, выехали бы позже - пришлось бы много времени стоять в пробке, т. к.
- ННадежда13 августа 2025Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия и особенно орнитологическая станция.
Экскурсия интересна всем от детей до Взрослых!
Отдельное спасибо нашему гиду Дмитрию👍👍👍
Очень много нового узнали,хотя были уже на Косе
- ЛЛариса6 августа 2025Экскурсия очень понравилась, хорошо что приехали рано и малой группой, позже там было очень много народу! Гид Константин очень интересно
- ЕЕлена28 июля 2025Добрый день! Действительно,выезд рано утром на Куршскую косу-отличное решение. Людей не так много,в пробках практически не стояли. Сама экскурсия интересная,локации тоже хорошие. Море и пляж прекрасны!!
- ННаталья4 июля 2025Прекрасная экскурсия. Гид Марина - профессионал своего дела. В нашей группе было всего 11 человек, к тому же выезжали рано,
- ККсения27 июня 2025Очень занимательная и хорошая экскурсия. Экскурсоводу отдельное спасибо, за любовь к своей работе, за заботу к каждому человеку из группы. ❤️спасибо Калининград!!
- ААлександр19 июня 2025Плюсы:
1. орнитологическая станция - там гид молодцом, интересно
2. то, что экскурсия ранняя - людей меньше, пространства больше
Не очень плюсы:
1. не
- ККсения15 июня 2025Экскурсия понравилась, мы все посмотрели без толпы, быстро и комфортно. Орнитологическая станция просто огонь! Орнитолог все рассказал с юмором, мы
- ЮЮлия13 июня 2025Чудесная экскурсия с замечательным экскурсоводом!
- ННадежда13 июня 2025Отличная поездка! Комфортабельный минивэн, небольшая группа. Легкая подача материала, познавательно. Гид Валентина молодец! Природа Куршской косы бесподобна. А орнитологическая станция неожиданно зацепила больше всего. Рекомендую на 100%.
- ООлеся9 июня 2025Отличная экскурсия. И детям и взрослым.
- ББоблакова5 июня 2025Спасибо, все понравилось!
- ЕЕкатерина4 июня 2025Экскурсоводом у нас была Валентина, нам очень понравилась экскурсия. Была легкая атмосфера, будто мы поехали на прогулку с друзьями! Спасибо!
- ЕЕлена31 мая 2025На экскурсии была 19.05.2025.
Познакомилась с Балтийским морем и Куршской косой. Полюбовались на дюны со смотровых площадок. Посетили танцующий лес. Все
- ЕЕкатерина26 мая 2025Были на этой экскурсии с шестилетней дочерью. Нам обоим она очень понравилось, было динамично и нескучно, как калейдоскоп: высота Эфа,
- ММария18 мая 2025Хорошая экскурсия с ранним выездом на Куршскую косу в небольшой группе на удобном микроавтобусе, интересная трассовая экскурсия от гида Ксении.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Туры выходного дня»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в октябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Туры выходного дня" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 15 334. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «Туры выходного дня», 101 ⭐ отзыв, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь