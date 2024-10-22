По Кёнигсбергу с Петром I

Отследить путь перевоплощения Кёнигсберга в Калининград и разобраться, как устроен город
Калининград — город нескольких имён — хорош во всех воплощениях.

Но как он устроен сейчас? Чем отличается от себя прежнего? Чем удобен для современного жителя? Мы разберём историю города с инженерной точки зрения: обсудим его развитие, ключевые изменения, неоспоримые достоинства и главные символы на сегодняшний день — от мостов и янтаря до хомлинов и марципана.
5
3 отзыва
По Кёнигсбергу с Петром I
По Кёнигсбергу с Петром I
По Кёнигсбергу с Петром I
Ближайшие даты:
16
фев23
фев2
мар9
мар16
мар23
мар30
мар
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Исторический центр Калининграда — остров Канта. Вы увидите главные достопримечательности Калининграда — Кафедральный собор и могилу Иммануила Канта.

И послушаете:

  • Об архитектурных особенностях Кёнигсберга
  • О создании и развитии средневекового города и о его превращении в современный Калининград
  • Об особенностях возведения мостов
  • О подземельях Кёнигсберга
  • О чудесных сказочных персонажах — хомлинах

Кофе-пауза. Мы покажем, где в Калининграде можно приобрести самую вкусную выпечку и выпить чашечку лучшего ароматного кофе. Поговорим о сувенирах и янтаре, а также о легенде калининградских кондитеров — марципане.

Набережная Рыбной деревни. Прогуляемся вдоль реки Преголя, обсудим возведение набережной, речной и наземный транспорт, современную архитектуру и лучших ресторанов города.

Музей открыток, он же Дом смотрителя Высокого моста, он же дом барона Мюнхгаузена. Вы можете посетить его по желанию: увидеть изображения старого Кёнигсберга, послать привет из Калининграда в виде классической открытки и приобрести марципан.

Организационные детали

  • Дополнительно и сугубо по желанию оплачиваются только кофе и сувениры
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в воскресенье в 11:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Медовом мосту
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
22 окт 2024
Очень интересная экскурсия про здания и инженерные сооружения острова Канта и рядом расположенной набережной. Организовано прекрасно, все понятно. Рекомендую.
С
21 апр 2024
Шикарная экскурсия! Алексей интересно преподнёс материал. Я узнала много нового о истории Калининграда и его развитии. Советую сходить на эту экскурсию!
С
20 апр 2024
Прекрасная экскурсия, понятно, спокойно с милейшим человеком
Прекрасная экскурсия, понятно, спокойно с милейшим человекомПрекрасная экскурсия, понятно, спокойно с милейшим человеком

Похожие экскурсии из Калининграда

Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Прогулка по Закхайму
Закхайм в Калининграде - район с богатой историей и культурой. Узнайте о его значении для Кёнигсберга и насладитесь современным искусством
Начало: Закхаймские ворота
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1500 за человека
Старый Кёнигсберг: первое знакомство с Калининградом
Пешая
38 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Кёнигсберг: первое знакомство с Калининградом
Погуляйте по старинным кварталам Калининграда, узнайте о тевтонских рыцарях и прусских вождях, посетите могилу Канта и отправьте открытку близким
17 фев в 09:00
18 фев в 09:00
6770 за всё до 5 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
На машине
49 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8500 за всё до 4 чел.