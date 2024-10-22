Но как он устроен сейчас? Чем отличается от себя прежнего? Чем удобен для современного жителя? Мы разберём историю города с инженерной точки зрения: обсудим его развитие, ключевые изменения, неоспоримые достоинства и главные символы на сегодняшний день — от мостов и янтаря до хомлинов и марципана.
Описание экскурсии
Исторический центр Калининграда — остров Канта. Вы увидите главные достопримечательности Калининграда — Кафедральный собор и могилу Иммануила Канта.
И послушаете:
- Об архитектурных особенностях Кёнигсберга
- О создании и развитии средневекового города и о его превращении в современный Калининград
- Об особенностях возведения мостов
- О подземельях Кёнигсберга
- О чудесных сказочных персонажах — хомлинах
Кофе-пауза. Мы покажем, где в Калининграде можно приобрести самую вкусную выпечку и выпить чашечку лучшего ароматного кофе. Поговорим о сувенирах и янтаре, а также о легенде калининградских кондитеров — марципане.
Набережная Рыбной деревни. Прогуляемся вдоль реки Преголя, обсудим возведение набережной, речной и наземный транспорт, современную архитектуру и лучших ресторанов города.
Музей открыток, он же Дом смотрителя Высокого моста, он же дом барона Мюнхгаузена. Вы можете посетить его по желанию: увидеть изображения старого Кёнигсберга, послать привет из Калининграда в виде классической открытки и приобрести марципан.
Организационные детали
- Дополнительно и сугубо по желанию оплачиваются только кофе и сувениры
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽