История города — это не только факты, прославляющие его. Часто за кадром остаются мрачные, порой жестокие подробности, без которых не может быть живого города. Именно за ними мы и отправимся. Вы увидите Калининград с другой, интригующей и любопытной, стороны. Контрабанда оружия и наркотиков, запрещенная литература, вервольфы, Смерш… Об этом всём я расскажу и покажу вам места, куда не водят экскурсии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Калининград криминальный

Последние 120 лет наш город был тесно связан с криминалом. С начала 20 века через Кёнигсберг в Россию поставлялась революционная типография. После Первой мировой войны через порты Восточной Пруссии вывозились культурные ценности царского режима. А после Второй мировой город был знатно удобрен оружием и в нём скрывались непримиримые оборотни — вервольфы. В лихие 90-е Калининград не остался в стороне от криминала: контрабанда оружия, наркотиков, ворованных машин… А в нулевых происходили табачные и янтарные войны. Я расскажу вам обо всём этом, а также о деятельности Крипо (криминальной полиции), польской разведки — Экспозитуры, Смерша, КГБ и МВД.

Нетуристический маршрут

Мы побываем у здания Полицайпрезидиума и Дома правосудия, посетим тайные места контрабандистов, Форт №3, где были найдены сокровища самого крупного музея Пруссии, и другие локации:

Королевский центр

Разведывательные и диверсионные школы «Абвера» и «Гестапо»

Площадь Победы и Северный вокзал

Здание бывшей тюрьмы Гестапо

Здание бывшего управления Гестапо

Астрономический бастион и бывшая пыточная

Остров И. Канта и бункер нацистской организации «Аненербе»

Музей-бункер Отто Ляша

Если проголодаетесь, заедем в один из местных ресторанов.

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная, передвигаться мы будем на комфортабельном авто Chrysler Grand Voyager Family или внедорожнике Nissan

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 4 лет, машина оборудована детским креслом

Временем начала экскурсии считается время согласованное изначально с вами

Трансферт входит в указанное на сайте время экскурсии

Время на питание не предусмотрено

На маршруте экскурсии возможно отсутствие связи

Я предоставлю индивидуальные программы экскурсий и транспортировки для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт во время путешествия. Условия уточняйте при переписке

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы