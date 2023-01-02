Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда

Узнать, что скрывает город, и побывать в местах, о которых не напишут путеводители

История города — это не только факты, прославляющие его.

Часто за кадром остаются мрачные, порой жестокие подробности, без которых не может быть живого города. Именно за ними мы и отправимся. Вы увидите Калининград с другой, интригующей и любопытной, стороны.

Контрабанда оружия и наркотиков, запрещенная литература, вервольфы, Смерш… Об этом всём я расскажу и покажу вам места, куда не водят экскурсии.
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
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Описание

Что вас ожидает

Калининград криминальный

Последние 120 лет наш город был тесно связан с криминалом. С начала 20 века через Кёнигсберг в Россию поставлялась революционная типография. После Первой мировой войны через порты Восточной Пруссии вывозились культурные ценности царского режима. А после Второй мировой город был знатно удобрен оружием и в нём скрывались непримиримые оборотни — вервольфы. В лихие 90-е Калининград не остался в стороне от криминала: контрабанда оружия, наркотиков, ворованных машин… А в нулевых происходили табачные и янтарные войны. Я расскажу вам обо всём этом, а также о деятельности Крипо (криминальной полиции), польской разведки — Экспозитуры, Смерша, КГБ и МВД.

Нетуристический маршрут

Мы побываем у здания Полицайпрезидиума и Дома правосудия, посетим тайные места контрабандистов, Форт №3, где были найдены сокровища самого крупного музея Пруссии, и другие локации:

  • Королевский центр
  • Разведывательные и диверсионные школы «Абвера» и «Гестапо»
  • Площадь Победы и Северный вокзал
  • Здание бывшей тюрьмы Гестапо
  • Здание бывшего управления Гестапо
  • Астрономический бастион и бывшая пыточная
  • Остров И. Канта и бункер нацистской организации «Аненербе»
  • Музей-бункер Отто Ляша
  • Форт №4

Если проголодаетесь, заедем в один из местных ресторанов.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, передвигаться мы будем на комфортабельном авто Chrysler Grand Voyager Family или внедорожнике Nissan
  • Я заберу вас из удобного вам места в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске по согласованию, а по окончании отвезу обратно
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 4 лет, машина оборудована детским креслом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Стоимость указана за 5-часовую экскурсию. При желании ее можно продлить за 1200 руб. /час.
  • Стоимость поездки не из Калининграда уточняйте в переписке с гидом
  • Вход в Форт 3 — 200 руб.
  • Обед в ресторане по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего места пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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