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Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда

Узнать, что скрывает город, и побывать в местах, о которых не напишут путеводители
История города — это не только факты, прославляющие его.

Часто за кадром остаются мрачные, порой жестокие подробности, без которых не может быть живого города. Именно за ними мы и отправимся. Вы увидите Калининград с другой, интригующей и любопытной, стороны.

Контрабанда оружия и наркотиков, запрещенная литература, вервольфы, Смерш… Об этом всём я расскажу и покажу вам места, куда не водят экскурсии.
5
29 отзывов
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда

Описание экскурсии

Калининград криминальный

Последние 120 лет наш город был тесно связан с криминалом. С начала 20 века через Кёнигсберг в Россию поставлялась революционная типография. После Первой мировой войны через порты Восточной Пруссии вывозились культурные ценности царского режима. А после Второй мировой город был знатно удобрен оружием и в нём скрывались непримиримые оборотни — вервольфы. В лихие 90-е Калининград не остался в стороне от криминала: контрабанда оружия, наркотиков, ворованных машин… А в нулевых происходили табачные и янтарные войны. Я расскажу вам обо всём этом, а также о деятельности Крипо (криминальной полиции), польской разведки — Экспозитуры, Смерша, КГБ и МВД.

Нетуристический маршрут

Мы побываем у здания Полицайпрезидиума и Дома правосудия, посетим тайные места контрабандистов, Форт №3, где были найдены сокровища самого крупного музея Пруссии, и другие локации:

  • Королевский центр
  • Разведывательные и диверсионные школы «Абвера» и «Гестапо»
  • Площадь Победы и Северный вокзал
  • Здание бывшей тюрьмы Гестапо
  • Здание бывшего управления Гестапо
  • Астрономический бастион и бывшая пыточная
  • Остров И. Канта и бункер нацистской организации «Аненербе»
  • Музей-бункер Отто Ляша

Если проголодаетесь, заедем в один из местных ресторанов.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, передвигаться мы будем на комфортабельном авто Chrysler Grand Voyager Family или внедорожнике Nissan
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 4 лет, машина оборудована детским креслом
  • Временем начала экскурсии считается время согласованное изначально с вами
  • Трансферт входит в указанное на сайте время экскурсии
  • Время на питание не предусмотрено
  • На маршруте экскурсии возможно отсутствие связи
  • Я предоставлю индивидуальные программы экскурсий и транспортировки для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт во время путешествия. Условия уточняйте при переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Стоимость указана за 5-часовую экскурсию. При желании ее можно продлить за 1200 ₽/час.
  • Вход в Форт 3 — 200 ₽
  • Обед в ресторане по желанию
  • За доплату мы можем встретить вас в удобного места в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске. Стоимость можно уточнить в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2239 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил её вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Вместе с командой гидов предоставляем услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельных автомобилях. Предлагаем полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рады каждому гостю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
1
3
2
1
Ксения
очень здорово! спасибо Евгению, прекрасная экскурсия
очень здорово! спасибо Евгению, прекрасная экскурсия
очень здорово! спасибо Евгению, прекрасная экскурсия
очень здорово! спасибо Евгению, прекрасная экскурсия
очень здорово! спасибо Евгению, прекрасная экскурсия
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А
были в 2м, все невероятно понравилось! Форт, бастионы, морской порт и содержание - на высшем уровне👍👍👍 с юмором и добротой. Однозначно рекомендуем💪🏻
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Л
Спасибо за такую не стандартную экскурсию. Рекомендую к посещению. Евгений фанат истории, знает много и ещё больше). Человек пунктуальный. Приехал за нами к дому туда же и вернул). На данную экскурсию абсолютно заслуженные честные отзывы с высоким рейтингом.
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Анна
Если интересуетесь историей без прикрас, то однозначно ехать с Евгением! Не стесняйтесь задавать вопросы, он точно знает ответы! Продуманный маршрут с учетом запроса, четко структурированная информация.
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Анна
Тот случай, когда идеально всё. После бронирования с Вами свяжутся, уточнят все детали поездки и пожелания. Идеальная пунктуальность, идеально чистая машина, очень безопасное вождение в условиях снежного апокалипсиса, очень комфортно,
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что посадочных мест сзади больше, чем 3 - позволяет разместиться целой группе 5-6 человек с максимальным комфортом. Я просила адаптировать экскурсию к интересам моего сына подростка: всё было сделано отлично, было ощущение, что нас давно ждут, и общение - приветливое и дружеское, но при этом насыщенная содержательная историческая часть без воды. Сказать, что мы увлеченно провели эти несколько часов - ничего не сказать. Евгений адаптировал маршрут, завез нас на блошку, помог и там, проконсультировал, глубоко понимая предмет, привез в лучшее кафе города, увлек историями, позаботился о самой маленькой участнице, не заморозил нигде из точек маршрута, рекомендовал, где поесть, показал незабываемые форты так, что никогда не забудешь, в общем, оставил самые приятные впечатления от города, и от общения, и это - бесценно. Калининград открыл свои укромные места и стал ближе, спасибо таким гидам, которые работают с Душой.

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Алексей
Прекрасная прогулка на одном дыхании! Огромное спасибо Евгению, очень много нового для себя открыли.
Прекрасная прогулка на одном дыхании! Огромное спасибо Евгению, очень много нового для себя открыли.
Прекрасная прогулка на одном дыхании! Огромное спасибо Евгению, очень много нового для себя открыли.
Прекрасная прогулка на одном дыхании! Огромное спасибо Евгению, очень много нового для себя открыли.
Прекрасная прогулка на одном дыхании! Огромное спасибо Евгению, очень много нового для себя открыли.
Прекрасная прогулка на одном дыхании! Огромное спасибо Евгению, очень много нового для себя открыли.
Прекрасная прогулка на одном дыхании! Огромное спасибо Евгению, очень много нового для себя открыли.
Прекрасная прогулка на одном дыхании! Огромное спасибо Евгению, очень много нового для себя открыли.
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