Часто за кадром остаются мрачные, порой жестокие подробности, без которых не может быть живого города. Именно за ними мы и отправимся. Вы увидите Калининград с другой, интригующей и любопытной, стороны.
Контрабанда оружия и наркотиков, запрещенная литература, вервольфы, Смерш… Об этом всём я расскажу и покажу вам места, куда не водят экскурсии.
Описание экскурсии
Калининград криминальный
Последние 120 лет наш город был тесно связан с криминалом. С начала 20 века через Кёнигсберг в Россию поставлялась революционная типография. После Первой мировой войны через порты Восточной Пруссии вывозились культурные ценности царского режима. А после Второй мировой город был знатно удобрен оружием и в нём скрывались непримиримые оборотни — вервольфы. В лихие 90-е Калининград не остался в стороне от криминала: контрабанда оружия, наркотиков, ворованных машин… А в нулевых происходили табачные и янтарные войны. Я расскажу вам обо всём этом, а также о деятельности Крипо (криминальной полиции), польской разведки — Экспозитуры, Смерша, КГБ и МВД.
Нетуристический маршрут
Мы побываем у здания Полицайпрезидиума и Дома правосудия, посетим тайные места контрабандистов, Форт №3, где были найдены сокровища самого крупного музея Пруссии, и другие локации:
- Королевский центр
- Разведывательные и диверсионные школы «Абвера» и «Гестапо»
- Площадь Победы и Северный вокзал
- Здание бывшей тюрьмы Гестапо
- Здание бывшего управления Гестапо
- Астрономический бастион и бывшая пыточная
- Остров И. Канта и бункер нацистской организации «Аненербе»
- Музей-бункер Отто Ляша
Если проголодаетесь, заедем в один из местных ресторанов.
Организационные детали
- Экскурсия авто-пешеходная, передвигаться мы будем на комфортабельном авто Chrysler Grand Voyager Family или внедорожнике Nissan
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 4 лет, машина оборудована детским креслом
- Временем начала экскурсии считается время согласованное изначально с вами
- Трансферт входит в указанное на сайте время экскурсии
- Время на питание не предусмотрено
- На маршруте экскурсии возможно отсутствие связи
- Я предоставлю индивидуальные программы экскурсий и транспортировки для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт во время путешествия. Условия уточняйте при переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Стоимость указана за 5-часовую экскурсию. При желании ее можно продлить за 1200 ₽/час.
- Вход в Форт 3 — 200 ₽
- Обед в ресторане по желанию
- За доплату мы можем встретить вас в удобного места в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске. Стоимость можно уточнить в переписке с гидом.