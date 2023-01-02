Последние 120 лет наш город был тесно связан с криминалом. С начала 20 века через Кёнигсберг в Россию поставлялась революционная типография. После Первой мировой войны через порты Восточной Пруссии вывозились культурные ценности царского режима. А после Второй мировой город был знатно удобрен оружием и в нём скрывались непримиримые оборотни — вервольфы. В лихие 90-е Калининград не остался в стороне от криминала: контрабанда оружия, наркотиков, ворованных машин… А в нулевых происходили табачные и янтарные войны. Я расскажу вам обо всём этом, а также о деятельности Крипо (криминальной полиции), польской разведки — Экспозитуры, Смерша, КГБ и МВД.
Мы побываем у здания Полицайпрезидиума и Дома правосудия, посетим тайные места контрабандистов, Форт №3, где были найдены сокровища самого крупного музея Пруссии, и другие локации:
Если проголодаетесь, заедем в один из местных ресторанов.