6 отзывов оставили туристы

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Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор

Открыть интересные именно вам места на познавательной дружеской экскурсии
Экскурсия-конструктор — формат, когда вы платите за время и озвучиваете гиду свои пожелания, а он планирует маршрут.

В этот день я помогу вам объять необъятное: мы можем изучить Калининград или область от фортов до замков, погулять по живописной Куршской косе или отправиться к западным рубежам, в Балтийск. Вы полюбите наш край, узнаете, какой путь он прошёл и чем живёт сегодня.
4.6
107 отзывов
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор

Описание экскурсии

Наверняка в мыслях или заметках у вас уже есть список «увидеть в Калининграде». Я помогу воплотить его в жизнь и спланирую поездку, исходя из ваших пожеланий, бюджета и ритма. Вот примеры программ и направлений:

Обзорная по Калининграду

На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга». Мы пройдём по тихим улочкам района Амалиенау с довоенной архитектурой, заглянем в одно из имений и попьём кофе с видом на кирху королевы Луизы. Я расскажу главные факты об истории Калининграда и помогу понять контраст между немецкой, советской и современной эпохой.

Военный маршрут с посещением одного из фортов

Это погружение в рассказы об обороне Кёнигсберга, его фортификации, боях и послевоенном восстановлении. Мы посетим форт: отлично сохранившийся 11-ый или 5-ый с выставкой орудия и амуниции.

Куршская коса — классическая и необычная

Мы выедем из Калининграда пораньше, чтобы успеть насладиться красотой заповедника без толп. Отправимся сразу к границе с Литвой. Вы рассмотрите через бинокль дюну Эфа, увидите старинную кирху и купите копчёной рыбки в посёлке Рыбачий, посетите тайные убежища Третьего рейха и орнитологическую станцию Фрингилла, погуляете по Танцующему лесу и раскидистому Королевскому бору. А я попутно открою вам легенды о древних прусах и рыцарях Тевтонского ордена, расскажу о рыбаках и янтаре.

Путешествие в Балтийск — самый западный город России

А ещё самый милитаризированный и мистический. В этой программе шведская крепость Пиллау, катание на пароме, руины Западного форта и заброшенного немецкого аэродрома Нойтиф для самолетов-амфибий. По пути также заедем на балтийский пляж с голубым флагом и в посёлок Янтарный и шахту Анна: вы понаблюдаете за добычей солнечного камня и созданием ювелирных шедевров.

Кроме того, я могу организовать легальную охоту от и до; рыбалку с выходом в открытое море; экскурсию по новостройкам для тех, кто хочет переехать в наш край; и активный отдых — от велосипедных прогулок по Куршской косе до байдарок и парапланов.

Кому подойдёт экскурсия

Это путешествие для широкой аудитории — путешественников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

Нахождение иностранных граждан в приграничной зоне запрещено без информирования ФПС

Как проходит экскурсия

  • На комфортном авто Chrysler Grand Voyager Family или внедорожнике Nissan (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
  • Я предоставлю индивидуальные программы экскурсий и транспортировки для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт во время путешествия. Условия уточняйте при переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Временем начала экскурсии считается время согласованное изначально с вами
  • Трансферт входит в указанное на сайте время экскурсии
  • Время на питание не предусмотрено
  • На маршруте экскурсии возможно отсутствие связи

Дополнительные расходы

  • Стоимость указана за 3-часовую экскурсию. Ее можно продлить: доплата в расчете 1200 руб. за дополнительный час
  • За доплату мы можем забрать вас в удобном месте в соответствии с текущим трафиком такси до места проведения
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты по программе (при необходимости) и питание

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2232 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил её вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Вместе с командой гидов предоставляем услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельных автомобилях. Предлагаем полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рады каждому гостю!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 107 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
96
4
7
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2
О
Экскурсия не зря называется "Конструктор" - не пожалела ни разу, что мы с Евгением проехались по нецентральным, невидовЫм местам, дырам и заборам") Я смогла увидеть не парадную, а живую, настоящую часть Калининграда/Кёнигсберга и окрестностей, которые оказались намного интереснее, чем глянцевые фасады.
Очень рекомендую Евгения и как организатора, замечательного экскурсовода, и как приятного собеседника!
Экскурсия не зря называется "Конструктор" - не пожалела ни разу, что мы с Евгением проехались по
Экскурсия не зря называется "Конструктор" - не пожалела ни разу, что мы с Евгением проехались по
Экскурсия не зря называется "Конструктор" - не пожалела ни разу, что мы с Евгением проехались по
Экскурсия не зря называется "Конструктор" - не пожалела ни разу, что мы с Евгением проехались по
Экскурсия не зря называется "Конструктор" - не пожалела ни разу, что мы с Евгением проехались по
Экскурсия не зря называется "Конструктор" - не пожалела ни разу, что мы с Евгением проехались по
Экскурсия не зря называется "Конструктор" - не пожалела ни разу, что мы с Евгением проехались по
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К
брали экскурсию конструктор на целый день.
Побывали на косе и со стороны моря и со стороны залива, доехали до дюн, орнитологической станции кольцевания птиц, к танцующим соснам, вкусно поели, посмотрели замки,
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кирхи, Зеленоградск.
Спасибо Евгению, за шикарный день, очень наполненный эмоциями, а так же за рекомендации на следующий день, куда надо сходить. Будем рекомендовать друзьям и еще раз вернемся, посмотрели не все, что хотели, так как времени мало было.

брали экскурсию конструктор на целый день.
брали экскурсию конструктор на целый день.
брали экскурсию конструктор на целый день.
брали экскурсию конструктор на целый день.
брали экскурсию конструктор на целый день.
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Т
Потрясающая экскурсия! Мы первый раз были в Калининграде и не знали ничего. Евгений помог составить план экскурсии, чтобы было интересно именно нам. Спасибо большое.
Потрясающая экскурсия! Мы первый раз были в Калининграде и не знали ничего. Евгений помог составить план
Потрясающая экскурсия! Мы первый раз были в Калининграде и не знали ничего. Евгений помог составить план
Потрясающая экскурсия! Мы первый раз были в Калининграде и не знали ничего. Евгений помог составить план
Потрясающая экскурсия! Мы первый раз были в Калининграде и не знали ничего. Евгений помог составить план
Потрясающая экскурсия! Мы первый раз были в Калининграде и не знали ничего. Евгений помог составить план
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А
Евгений провел для нас замечательную обзорную экскурсию по Калининграду. Мы были семьей с тремя детьми 11, 9 и 6 лет, и это как раз тот случай, когда маршрут был продуман
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не по шаблону, а с вниманием к возрасту, интересам и темпу всей семьи.
Евгений тактичный и эрудированный гид, умело сочетает интересный рассказ без перегруза, но с фактами, которые действительно запоминаются. Особенно детям понравился Порт Штайн. Там Евгений не только увлекательно рассказывал самые интересные детали, но и очень заботливо сопровождал детей за руку чтобы никто не пострадал:)
У нас остались очень теплые впечатления! Большое спасибо!

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Е
Прекрасная познавательная и необычная экскурсия по г. Калининграду! Евгений отличный гид и отличный рассказчик, узнали много интересных исторических фактов! особенно понравилась экскурсия в форт 1 Штайн!
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Виктор
Отличная экскурсия, сами выбираете места, а Евгений только уточняет и предлагает дополнительные варианты с красивейшими местами рядом. Отличный экскурсовод - море впечатлений Вам обеспечено. Мало кто в жизни видел как
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лисы дерутся и кормил лебедей овсяными хлопьями с руки (!!!хлебом кормить нельзя!!!). А кто может сказать, что видел немецкую машину для шифрования Енигма. Огромное спасибо Евгению за мой проведенный в Калининграде миниотпуск."Переваривать" все места и события произошедшие во время экскурсий буду не один месяц. Огромное спасибо и 5+++.
P.S. Будете путешествовать по области обязательно заезжайте в дом-музей смотрителя шлюза Мазурского канала.

Отличная экскурсия, сами выбираете места, а Евгений только уточняет и предлагает дополнительные варианты с красивейшими местами
Отличная экскурсия, сами выбираете места, а Евгений только уточняет и предлагает дополнительные варианты с красивейшими местами
Отличная экскурсия, сами выбираете места, а Евгений только уточняет и предлагает дополнительные варианты с красивейшими местами
Отличная экскурсия, сами выбираете места, а Евгений только уточняет и предлагает дополнительные варианты с красивейшими местами
Отличная экскурсия, сами выбираете места, а Евгений только уточняет и предлагает дополнительные варианты с красивейшими местами
Отличная экскурсия, сами выбираете места, а Евгений только уточняет и предлагает дополнительные варианты с красивейшими местами
Отличная экскурсия, сами выбираете места, а Евгений только уточняет и предлагает дополнительные варианты с красивейшими местами
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