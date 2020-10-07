6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Наверняка в мыслях или заметках у вас уже есть список «увидеть в Калининграде». Я помогу воплотить его в жизнь и спланирую поездку, исходя из ваших пожеланий, бюджета и ритма. Вот примеры программ и направлений — каждое реально охватить за 6 часов.

Обзорная по Калининграду

На авто-пешеходной экскурсии 🧭 вас ждут знаковые достопримечательности 🏛️ — Рыбная деревня и остров 🏝️ Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей 🖼 янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга». Мы пройдем по тихим улочкам района Амалиенау с довоенной архитектурой, заглянем в одно из имений и попьем кофе с видом на кирху королевы Луизы. Я расскажу главные факты об истории 📖 Калининграда и помогу понять контраст между немецкой, советской и современной эпохой.

Военный маршрут с посещением одного из фортов

Это погружение в рассказы об обороне Кёнигсберга, его фортификации, боях и послевоенном восстановлении. Мы посетим форт: отлично сохранившийся 11-ый или 5-ый с выставкой орудия и амуниции.

Куршская коса — классическая и необычная

Мы выедем из Калининграда пораньше, чтобы успеть насладиться красотой заповедника без толп. Отправимся сразу к границе с Литвой. Вы рассмотрите через бинокль дюну Эфа, увидите старинную кирху и купите копченой рыбки в поселке Рыбачий, посетите тайные убежища Третьего рейха и орнитологическую станцию Фрингилла, погуляете по Танцующему лесу 🌲 и раскидистому Королевскому бору. А я попутно открою вам легенды о древних прусах и рыцарях Тевтонского ордена, расскажу о рыбаках и янтаре.

Путешествие в Балтийск — самый западный город 🏙️ России

А еще самый милитаризированный и мистический. В этой программе шведская крепость Пиллау, катание на пароме, руины Западного форта и заброшенного немецкого аэродрома Нойтиф для самолетов-амфибий. По пути также заедем на балтийский пляж 🏖️ с голубым флагом и в поселок Янтарный и шахту Анна: вы понаблюдаете за добычей солнечного камня и созданием ювелирных шедевров.

Кроме того, я могу организовать легальную охоту от и до; рыбалку с выходом в открытое море; тур по новостройкам для тех, кто хочет переехать в наш край; и активный отдых — от велосипедных прогулок по Куршской косе до байдарок и парапланов.

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие для широкой аудитории — путешественников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном Volkswagen Polo 2020 года (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)

Экскурсию можно начать и закончить в удобном вам месте в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске (без доплат)

Вопросы стоимости

Стоимость указана за 6-часовую экскурсию ⛳. Ее можно продлить: доплата в расчете 1200 руб. за дополнительный час.

Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 по программе (при необходимости) и питание

Одевайтесь по погоде! Она у нас капризная и переменчивая.