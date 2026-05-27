6 отзывов оставили туристы

В этот день я помогу вам объять необъятное: мы можем изучить Калининград или область от фортов до замков, погулять по живописной Куршской косе или отправиться к западным рубежам, в Балтийск. Вы полюбите наш край, узнаете, какой путь он прошёл и чем живёт сегодня.
Описание экскурсии
Наверняка в мыслях или заметках у вас уже есть список «увидеть в Калининграде». Я помогу воплотить его в жизнь и спланирую поездку, исходя из ваших пожеланий, бюджета и ритма. Вот примеры программ и направлений:
Обзорная по Калининграду
На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга». Мы пройдём по тихим улочкам района Амалиенау с довоенной архитектурой, заглянем в одно из имений и попьём кофе с видом на кирху королевы Луизы. Я расскажу главные факты об истории Калининграда и помогу понять контраст между немецкой, советской и современной эпохой.
Военный маршрут с посещением одного из фортов
Это погружение в рассказы об обороне Кёнигсберга, его фортификации, боях и послевоенном восстановлении. Мы посетим форт: отлично сохранившийся 11-ый или 5-ый с выставкой орудия и амуниции.
Куршская коса — классическая и необычная
Мы выедем из Калининграда пораньше, чтобы успеть насладиться красотой заповедника без толп. Отправимся сразу к границе с Литвой. Вы рассмотрите через бинокль дюну Эфа, увидите старинную кирху и купите копчёной рыбки в посёлке Рыбачий, посетите тайные убежища Третьего рейха и орнитологическую станцию Фрингилла, погуляете по Танцующему лесу и раскидистому Королевскому бору. А я попутно открою вам легенды о древних прусах и рыцарях Тевтонского ордена, расскажу о рыбаках и янтаре.
Путешествие в Балтийск — самый западный город России
А ещё самый милитаризированный и мистический. В этой программе шведская крепость Пиллау, катание на пароме, руины Западного форта и заброшенного немецкого аэродрома Нойтиф для самолетов-амфибий. По пути также заедем на балтийский пляж с голубым флагом и в посёлок Янтарный и шахту Анна: вы понаблюдаете за добычей солнечного камня и созданием ювелирных шедевров.
Кроме того, я могу организовать легальную охоту от и до; рыбалку с выходом в открытое море; экскурсию по новостройкам для тех, кто хочет переехать в наш край; и активный отдых — от велосипедных прогулок по Куршской косе до байдарок и парапланов.
Кому подойдёт экскурсия
Это путешествие для широкой аудитории — путешественников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.
Организационные детали
Нахождение иностранных граждан в приграничной зоне запрещено без информирования ФПС
Как проходит экскурсия
- На комфортном авто Chrysler Grand Voyager Family или внедорожнике Nissan (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
- Я предоставлю индивидуальные программы экскурсий и транспортировки для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт во время путешествия. Условия уточняйте при переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Временем начала экскурсии считается время согласованное изначально с вами
- Трансферт входит в указанное на сайте время экскурсии
- Время на питание не предусмотрено
- На маршруте экскурсии возможно отсутствие связи
Дополнительные расходы
- Стоимость указана за 3-часовую экскурсию. Ее можно продлить: доплата в расчете 1200 руб. за дополнительный час
- За доплату мы можем забрать вас в удобном месте в соответствии с текущим трафиком такси до места проведения
- Дополнительно оплачиваются входные билеты по программе (при необходимости) и питание
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень рекомендую Евгения и как организатора, замечательного экскурсовода, и как приятного собеседника!
Побывали на косе и со стороны моря и со стороны залива, доехали до дюн, орнитологической станции кольцевания птиц, к танцующим соснам, вкусно поели, посмотрели замки,