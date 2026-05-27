6 отзывов оставили туристы

Экскурсия-конструктор — формат, когда вы платите за время и озвучиваете гиду свои пожелания, а он планирует маршрут. В этот день я помогу вам объять необъятное: мы можем изучить Калининград или область от фортов до замков, погулять по живописной Куршской косе или отправиться к западным рубежам, в Балтийск. Вы полюбите наш край, узнаете, какой путь он прошёл и чем живёт сегодня.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наверняка в мыслях или заметках у вас уже есть список «увидеть в Калининграде». Я помогу воплотить его в жизнь и спланирую поездку, исходя из ваших пожеланий, бюджета и ритма. Вот примеры программ и направлений:

Обзорная по Калининграду

На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга». Мы пройдём по тихим улочкам района Амалиенау с довоенной архитектурой, заглянем в одно из имений и попьём кофе с видом на кирху королевы Луизы. Я расскажу главные факты об истории Калининграда и помогу понять контраст между немецкой, советской и современной эпохой.

Военный маршрут с посещением одного из фортов

Это погружение в рассказы об обороне Кёнигсберга, его фортификации, боях и послевоенном восстановлении. Мы посетим форт: отлично сохранившийся 11-ый или 5-ый с выставкой орудия и амуниции.

Куршская коса — классическая и необычная

Мы выедем из Калининграда пораньше, чтобы успеть насладиться красотой заповедника без толп. Отправимся сразу к границе с Литвой. Вы рассмотрите через бинокль дюну Эфа, увидите старинную кирху и купите копчёной рыбки в посёлке Рыбачий, посетите тайные убежища Третьего рейха и орнитологическую станцию Фрингилла, погуляете по Танцующему лесу и раскидистому Королевскому бору. А я попутно открою вам легенды о древних прусах и рыцарях Тевтонского ордена, расскажу о рыбаках и янтаре.

Путешествие в Балтийск — самый западный город России

А ещё самый милитаризированный и мистический. В этой программе шведская крепость Пиллау, катание на пароме, руины Западного форта и заброшенного немецкого аэродрома Нойтиф для самолетов-амфибий. По пути также заедем на балтийский пляж с голубым флагом и в посёлок Янтарный и шахту Анна: вы понаблюдаете за добычей солнечного камня и созданием ювелирных шедевров.

Кроме того, я могу организовать легальную охоту от и до; рыбалку с выходом в открытое море; экскурсию по новостройкам для тех, кто хочет переехать в наш край; и активный отдых — от велосипедных прогулок по Куршской косе до байдарок и парапланов.

Кому подойдёт экскурсия

Это путешествие для широкой аудитории — путешественников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

Нахождение иностранных граждан в приграничной зоне запрещено без информирования ФПС

Как проходит экскурсия

На комфортном авто Chrysler Grand Voyager Family или внедорожнике Nissan (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)

Я предоставлю индивидуальные программы экскурсий и транспортировки для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт во время путешествия. Условия уточняйте при переписке.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Временем начала экскурсии считается время согласованное изначально с вами

Трансферт входит в указанное на сайте время экскурсии

Время на питание не предусмотрено

На маршруте экскурсии возможно отсутствие связи

Дополнительные расходы