6 отзывов оставили туристы

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Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор

Открыть интересные именно вам места на познавательной дружеской экскурсии

4.9
6 отзывов
Евгений
Евгений – Гид из Калининграда
Экскурсия-конструктор — формат, когда вы платите за время и озвучиваете гиду свои пожелания, а он планирует маршрут.

В этот день я помогу вам объять необъятное: мы можем изучить Калининград или область от фортов до замков, погулять по живописной Куршской косе или отправиться к западным рубежам, в Балтийск.

Вы полюбите наш край, узнаете, какой путь он прошел и чем живет сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор

Что вас ожидает

Наверняка в мыслях или заметках у вас уже есть список «увидеть в Калининграде». Я помогу воплотить его в жизнь и спланирую поездку, исходя из ваших пожеланий, бюджета и ритма. Вот примеры программ и направлений — каждое реально охватить за 6 часов.

Обзорная по Калининграду
На авто-пешеходной экскурсии 🧭 вас ждут знаковые достопримечательности 🏛️ — Рыбная деревня и остров 🏝️ Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей 🖼 янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга». Мы пройдем по тихим улочкам района Амалиенау с довоенной архитектурой, заглянем в одно из имений и попьем кофе с видом на кирху королевы Луизы. Я расскажу главные факты об истории 📖 Калининграда и помогу понять контраст между немецкой, советской и современной эпохой.

Военный маршрут с посещением одного из фортов
Это погружение в рассказы об обороне Кёнигсберга, его фортификации, боях и послевоенном восстановлении. Мы посетим форт: отлично сохранившийся 11-ый или 5-ый с выставкой орудия и амуниции.

Куршская коса — классическая и необычная
Мы выедем из Калининграда пораньше, чтобы успеть насладиться красотой заповедника без толп. Отправимся сразу к границе с Литвой. Вы рассмотрите через бинокль дюну Эфа, увидите старинную кирху и купите копченой рыбки в поселке Рыбачий, посетите тайные убежища Третьего рейха и орнитологическую станцию Фрингилла, погуляете по Танцующему лесу 🌲 и раскидистому Королевскому бору. А я попутно открою вам легенды о древних прусах и рыцарях Тевтонского ордена, расскажу о рыбаках и янтаре.

Путешествие в Балтийск — самый западный город 🏙️ России
А еще самый милитаризированный и мистический. В этой программе шведская крепость Пиллау, катание на пароме, руины Западного форта и заброшенного немецкого аэродрома Нойтиф для самолетов-амфибий. По пути также заедем на балтийский пляж 🏖️ с голубым флагом и в поселок Янтарный и шахту Анна: вы понаблюдаете за добычей солнечного камня и созданием ювелирных шедевров.

Кроме того, я могу организовать легальную охоту от и до; рыбалку с выходом в открытое море; тур по новостройкам для тех, кто хочет переехать в наш край; и активный отдых — от велосипедных прогулок по Куршской косе до байдарок и парапланов.

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие для широкой аудитории — путешественников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном Volkswagen Polo 2020 года (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
  • Экскурсию можно начать и закончить в удобном вам месте в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске (без доплат)

Вопросы стоимости

  • Стоимость указана за 6-часовую экскурсию ⛳. Ее можно продлить: доплата в расчете 1200 руб. за дополнительный час.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 по программе (при необходимости) и питание

Одевайтесь по погоде! Она у нас капризная и переменчивая.

Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил ее вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Предоставляю услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельном авто Volkswagen Polo 2020 г. в. Предлагаю полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рад каждому гостю!
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6 отзывов оставили туристы

7 октября 2020
Поездка понравилась. Евгений принял во внимание все наши пожелания. Несомненный плюс - возможность спланировать свой маршрут. При этом, если вы мало знаете край, то Евгений может предложить интересные и достойные для посещения места с учетом ваших приоритетов.
17 сентября 2020
Посетили с Евгением 3 города на побережье: Балтийск и его косу, Янтарный, Светлогорск. Это была экскурсия-конструктор, мы хотели посмотреть именно эти места, но по итогу поняли, что надо было сконцентрироваться на меньшем количестве городов или же сместить акцент именно на города-курорты (Светлогорск, Зеленоградск), погулять в них в хорошую погоду. Маршрут движения Евгением был выстроен отлично, все доп. активности организованы четко, заранее спланированы. Очень клиентоориентированный гид. Если вы уже были в Калининграде и области и ищете небанальный досуг (рыбалка, охота, отдых на природе и др. ) - обращайтесь к Евгению за организацией и сопровождением. Если вы в первый раз в городе, или вам требуется более подробная историческая справка, то, возможно, без дополнительных экскурсий не обойтись.
16 сентября 2020
Заказывали у Евгения экскурсию-конструктор. Нас интересовала Куршская коса. Евгений сразу уточнил что нас интересует, что бы мы хотели посмотреть, по ходу еще немного корректировали маршрут согласно нашим пожеланиям. Экскурсия нам понравилась, ездили вдвоем с мужем, задача была посмотреть максимум красивых мест и насколько возможно не сталкиваться с экскурсионными группами. Хочется все же хоть иногда иллюзию уединения))) Евгений забрал нас утром из отеля, мы посмотрели все что успели, а вечером он высадил там где мы попросили. Машина идеально чистая, есть кондиционер, оплата возможна любым удобным способом. Евгений хороший водитель, ездит аккуратно, но не "тормозит". В сложных ситуациях и пробках всегда старался ускорить перемещение в нужную точку, время не тянет. Однако, всем кто планирует такую экскурсию, надо учитывать, что в туристический сезон пробка на въезд в заповедник может быть очень существенной, соответственно это съедает время экскурсии и в 6 часов уложиться сложно. У нас получилось 8 часов, и это в довольно живом темпе. Что успели за это время: Шаакен и сыроварня, где купили кучу вкуснейшего сыра, шоколада и марципана с собой. Красивое место с шикарным видом, где мы были одни. Высота Эфа, Танцующий лес, Высота Мюллера, немного посмотрели поселки. Информации нам хватило, на все вопросы Евгений отвечал. Но если вам нужна экскурсия с кучей фактов и исторических нюансов, акцентируйте внимание на этом. Нам скорее нужна была базовая информация, красивые виды и возможность нормально поговорить. Так же отдельный плюс для нас - Евгений всегда старался на какое-то время оставить нас вдвоем, старался тактично отстать или прямо говорил - можете прогуляться, а я жду вас через 15 мин в машине. Огромное спасибо Евгению, пока мы обедали он вернулся и нашел мою толстовку, которую я потеряла на пляже. А еще любезно забросил вечером наши покупки в отель. Мы остались очень довольны поездкой!
2 сентября 2020
Мы очень благодарны Евгению за экскурсию, было очень интересно и насыщенно, массу объектов мы не смогли бы увидеть сами без него. Поездка запомнится надолго. Удачи вам, Евгений!
1 сентября 2020
Евгений внимательный, предусмотрительный гид. Было комфортно, познавательно, интересно. Очень много открыла нового в истории области. Спасибо.
30 августа 2020
Евгений, спасибо за экскурсии! Очень интересный рассказчик, хорошо ориентируется на местности, очень мобилен, отлично знает историю города и не только ! Заказывала экскурсии родителям, Евгений все четко, своевременно организовал, что я даже не переживала! Всем рекомендую, не пожалеете.

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