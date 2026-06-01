Куршская коса особенно хороша в вечернем свете, когда дюны становятся мягче, залив темнеет, а пейзажи будто меняют оттенки на глазах.
Вы проедете по главным точкам национального парка: подниметесь на Высоту Мюллера,
Вы проедете по главным точкам национального парка: подниметесь на Высоту Мюллера,
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Первая остановка — Высота Мюллера, названная в честь главного лесничего Кёнигсберга, который в XIX веке спас дюны от наступления песков с помощью лесопосадок.
Далее нас ждёт загадочное озеро Лебедь — единственный пресноводный водоём эолового происхождения на побережье, который питается природными ключами.
Финальная точка и сердце маршрута — Высота Эфа с деревянными настилами и смотровыми площадками, откуда открываются впечатляющие виды на дюны и Куршский залив.
К вечеру вы вернётесь с красивыми фотографиями, новыми впечатлениями и особым ощущением спокойствия, которое дарит Куршская коса.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается: экологический сбор — 400 руб. (для гостей старше 18 лет). Дети и пенсионеры при предоставлении документа — бесплатно.
- С вами будет гид из нашей команды.
во вторник и пятницу в 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2945 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 17:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 729 туристов
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый
Входит в следующие категории Калининграда
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