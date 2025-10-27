Давайте отправимся в насыщенное путешествие по самым живописным местам Калининградской области! Вас ждет замок Нессельбек с его легендами, а затем — Куршская коса во всем ее великолепии.
Вы увидите реликтовый Королевский бор, подниметесь на дюны для панорамных видов, прогуляетесь по Танцующему лесу и почувствуете свежее дыхание Балтики. Завершится день неспешной прогулкой по уютным улочкам курортного Зеленоградска.
Вы увидите реликтовый Королевский бор, подниметесь на дюны для панорамных видов, прогуляетесь по Танцующему лесу и почувствуете свежее дыхание Балтики. Завершится день неспешной прогулкой по уютным улочкам курортного Зеленоградска.
Описание экскурсииПуть к косе через Зеленоградск и замок Нессельбек. Мы поедем по старой прусской дороге. По дороге сделаем остановку у замка Нессельбек: вы услышите легенду о рыбе-льве, сделаете атмосферные фото и встретитесь с последними солдатами вермахта. Королевский бор — реликтовый лес и первое знакомство с Балтикой. Прогуляемся среди реликтовых деревьев, избежавших вырубки в Средние века. Обсудим, откуда на косе появились гигантские североамериканские туи. И впервые выйдем к Балтийскому морю. Лесной — археологи и древний клад. Пройдём по новому променаду, отмеченному престижным знаком «Голубой флаг». И поговорим, зачем здесь в начале 20 века работали немецкие археологи. Высота Мюллера — история дюн и панорамы косы. Остановимся на высоте Мюллера и поднимемся на вершину дюны. Вы услышите историю орнитологической станции «Фрингилла», увидите озеро Чайка и насладитесь видами на Балтийское море, залив и лесистые дюны. Рыбачий — главный посёлок косы. Вы узнаете, где находился тевтонский замок 14 века и как здесь развивалось рыболовство. Увидите старый маяк и по желанию купите свежую копчёную рыбу. Танцующий лес — легенды, тайны и причудливая природа. Я расскажу легенды, научные и мистические версии происхождения изогнутых стволов, а вы прогуляетесь среди уникальных сосен и сделаете впечатляющие снимки. Высота Эфа — самая известная точка косы. Через пять минут пути — вершина маршрута: высота Эфа. Это самая высокая точка российской части Куршской косы. Затем мы выйдем к Балтийскому морю, и я расскажу, что такое авандюна, почему она возникла и какую роль играет сегодня. Зеленоградск — променад, кошки и история старинного Кранца. Мы прогуляемся по историческим улицам города кошек, пройдём по живописному променаду и почувствуем атмосферу старого немецкого курорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Нессельбек
- Королевский бор
- Посëлок Лесной
- Высота Мюллера
- Посëлок Рыбачий
- Куршский залив
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Озеро Лебедь
- Зеленоградск
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экосбор для въезда в нацпарк:/n взрослый - 500 руб. /чел. /t/n льготный - 100 руб. /чел. (дети школьного возраста, инвалиды, пенсионеры, многодетные и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 2к5
Завершение: Центральная площадь напротив гостиницы «Калининград» (улица Шевченко, 2к5) или в любом месте по ходу движения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
27 окт 2025
Экскурсоводу Эдуарду респект.
А
Анастасия
19 сен 2025
Огромное спасибо Эдуарду за отлично проведённые экскурсии, шикарное настроение, море новых впечатлений и красивых фотографий
Д
Денис
17 сен 2025
Очень понравилось! А главное очень понравилось что все четко и корректно! Накануне вечером позвонил гид Сергей рассказал где как и что с собой. Утром забрал нашу мини группу и с
М
Марина
12 сен 2025
Море позитивных впечатлений, насыщенная программа. Эдуард прекрасный гид рассказал много интересного и познавательного. Времени хватило на всё и погулять, и пофотографироваться, и совершить покупки. Спасибо Вам огромное за приятно проведённое время!
П
П
9 сен 2025
Интересный маршрут, интересные истории. Рекомендую
Е
Евгения
8 сен 2025
Понравилась экскурсия, все было интересно. Самое основное что хотелось бы сказать это надо четко указывать время, к которому надо прийти к машине, а то 3 человека услышали одно, а другие другое, и потом получили наваляй от гида.
Т
Татьяна
6 сен 2025
Экскурсия замечательная. День пролетел незаметно. Одно не советую- есть предварительная остановка- чтобы заказать обед и на обратном пути заехать и пообедать сразу как приехали. Ждала минут 15-20. Можно перекусить и
С
Соловьева
2 сен 2025
Очень всё понравилось)Алексею респект!
П
Пырков
15 авг 2025
От всей души выражаем огромную благодарность Сергею за прекрасно проведённую экскурсию! Сергей — настоящий мастер своего дела: увлечённо делится интересными фактами, создаёт неповторимую атмосферу позитива и комфорта. Его умение поддерживать
Т
Татьяна
11 авг 2025
Все прошло замечательно! Будем рекомендовать!
Е
Елена
31 июл 2025
Было все прекрасно, разве что чуть погода подвела, но с таким гидом шикарным это только красок добавило в путешествие. Нас было всего 5 человек в группе + гид-водитель Сергей 🩷 Вышел незабываемый день!
Д
Дарья
31 июл 2025
Нас возил Эдуард. Все прошло отлично, интересно, ничего лишнего. Эдуард очень интересно рассказывал. Очень хорошо,что все это проходило в маленькой группе,а не огромным автобусом.
М
Мария
26 июл 2025
Крутая и очень насыщенная экскурсия. Автомобиль хороший, чистый, комфортабельный. Благодаря опыту Юрия миновали все пробки и очереди. Материал интересный. Успели искупаться в Балтийском море) Рекомендую, всё супер!
E
Elena
22 июл 2025
21 июля были на данной экскурсии в сопровождении гида Сергея. Прекрасно проведённое время, замечательная и очень познавательная экскурсия. Сергей виртуозный рассказчик, с филигранным владением слова, с утонченным чувством юмора. Речь
А
Артем
18 июл 2025
Ездили на экскурсию с экскурсоводом Сергеем, остались очень довольны. Экскурсия построена так, что бы по возможности избегать групп по 50 человек на больших автобусах. Сергей рассказывает все очень заинтересованно и отвечает на все вопросы, в том числе не касающиеся экскурсии
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Водная прогулка
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск и замок Нессельбек
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле или по договоренности
Завтра в 10:00
1 фев в 10:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
Отправляйтесь на Куршскую косу и в Зеленоградск, чтобы насладиться красотой природы и историей региона. Замок Нессельбек станет ярким акцентом
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1690 ₽
1988 ₽ за человека