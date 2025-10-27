Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Давайте отправимся в насыщенное путешествие по самым живописным местам Калининградской области! Вас ждет замок Нессельбек с его легендами, а затем — Куршская коса во всем ее великолепии.



Вы увидите реликтовый Королевский бор, подниметесь на дюны для панорамных видов, прогуляетесь по Танцующему лесу и почувствуете свежее дыхание Балтики. Завершится день неспешной прогулкой по уютным улочкам курортного Зеленоградска.

Описание экскурсии Путь к косе через Зеленоградск и замок Нессельбек. Мы поедем по старой прусской дороге. По дороге сделаем остановку у замка Нессельбек: вы услышите легенду о рыбе-льве, сделаете атмосферные фото и встретитесь с последними солдатами вермахта. Королевский бор — реликтовый лес и первое знакомство с Балтикой. Прогуляемся среди реликтовых деревьев, избежавших вырубки в Средние века. Обсудим, откуда на косе появились гигантские североамериканские туи. И впервые выйдем к Балтийскому морю. Лесной — археологи и древний клад. Пройдём по новому променаду, отмеченному престижным знаком «Голубой флаг». И поговорим, зачем здесь в начале 20 века работали немецкие археологи. Высота Мюллера — история дюн и панорамы косы. Остановимся на высоте Мюллера и поднимемся на вершину дюны. Вы услышите историю орнитологической станции «Фрингилла», увидите озеро Чайка и насладитесь видами на Балтийское море, залив и лесистые дюны. Рыбачий — главный посёлок косы. Вы узнаете, где находился тевтонский замок 14 века и как здесь развивалось рыболовство. Увидите старый маяк и по желанию купите свежую копчёную рыбу. Танцующий лес — легенды, тайны и причудливая природа. Я расскажу легенды, научные и мистические версии происхождения изогнутых стволов, а вы прогуляетесь среди уникальных сосен и сделаете впечатляющие снимки. Высота Эфа — самая известная точка косы. Через пять минут пути — вершина маршрута: высота Эфа. Это самая высокая точка российской части Куршской косы. Затем мы выйдем к Балтийскому морю, и я расскажу, что такое авандюна, почему она возникла и какую роль играет сегодня. Зеленоградск — променад, кошки и история старинного Кранца. Мы прогуляемся по историческим улицам города кошек, пройдём по живописному променаду и почувствуем атмосферу старого немецкого курорта.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Замок Нессельбек

Королевский бор

Посëлок Лесной

Высота Мюллера

Посëлок Рыбачий

Куршский залив

Танцующий лес

Высота Эфа

Озеро Лебедь

Зеленоградск Что включено Услуги гида

Экосбор для въезда в нацпарк:/n взрослый - 500 руб. /чел. /t/n льготный - 100 руб. /чел. (дети школьного возраста, инвалиды, пенсионеры, многодетные и пр.) Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Шевченко, 2к5 Завершение: Центральная площадь напротив гостиницы «Калининград» (улица Шевченко, 2к5) или в любом месте по ходу движения Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 8 часов