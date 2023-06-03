«Щелкунчик» — это волшебная сказка. Но ее сюжет вполне реален и происходит словно у нас на глазах: Фриц и Мари отмечают Рождество дома, гуляют по городу… Отыщем эти места вместе! Я открою историю Щелкунчика и его создателя в формате квеста по старинному району Хуфен. Вспомним лучшие моменты истории, чтобы вы научились читать между строк и видеть красоту вокруг.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Тайны Конфитюренбурга

Добро пожаловать в сказочный Хуфен! Когда-то тут высился средневековый лес, а теперь теснятся домики с черепичными крышами, проложены тихие улочки и самый красивый проспект Калининграда. Здесь состоится наше символическое путешествие по местам жизни и творчества Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Вы узнаете, как удивительно переплетается судьба писателя и его соотечественников с персонажами «Щелкунчика». Герои сказки оживут в барельефах, фресках и скульптурах — если, конечно, вы правильно вспомните и расшифруете загадки, стихи и цитаты. С шутливыми заданиями квеста справятся и взрослые, и дети (в том числе самые маленькие!). А в награду за смекалку вам может достаться даже сказочный орех Кракатук!

Путешествие по городу Гофмана

Маршрут квеста пролегает по проспекту Мира, от памятника «Борющиеся зубры» до Центрального парка. С первых минут мы будем находиться в двух измерениях: реальном — в окружении домов, статуй и скульптур — и воображаемом, где соседствуют Марципановый замок, Апельсиновый ручей и Лимонадная река. Зимой представим себя в Рождественском лесу, весной и летом изучим цветы, необычные деревья и растения, напоминающие о Леденцовом луге. Вы узнаете: