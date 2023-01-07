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Описание
Что вас ожидает
Тайны Конфитюренбурга
Добро пожаловать в сказочный Хуфен! Когда-то тут высился средневековый лес, а теперь теснятся домики с черепичными крышами, проложены тихие улочки и самый красивый проспект Калининграда. Здесь состоится наше символическое путешествие по местам жизни и творчества Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Вы узнаете, как удивительно переплетается судьба писателя и его соотечественников с персонажами «Щелкунчика». Герои сказки оживут в барельефах, фресках и скульптурах — если, конечно, вы правильно вспомните и расшифруете загадки, стихи и цитаты. Стоит постараться, ведь в награду вам может достаться даже сказочный орех Кракатук!
Путешествие по городу Гофмана
Маршрут квеста пролегает по проспекту Мира, от памятника «Борющиеся зубры» до Центрального парка. С первых минут мы будем находиться в двух измерениях: реальном — в окружении домов, статуй и скульптур — и воображаемом, где соседствуют Марципановый замок, Апельсиновый ручей и Лимонадная река. Зимой представим себя в Рождественском лесу, весной и летом изучим цветы, необычные деревья и растения, напоминающие о Леденцовом луге. Вы узнаете:
почему Кукольный театр похож на теремок;
какие сказочные герои могли бы претендовать на замок Щелкунчика;
кто придумал Щелкунчика и как кукла выглядела во времена Гофмана;
как по-настоящему звали дядюшку Дроссельмейера и где он жил в Кёнигсберге;
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Провела 14 экскурсий для 44 туристов
Меня зовут Евгения, я профессиональный гид. У меня профильное высшее образование, всю жизнь живу в Калининграде. Совершила множество открытий в городе и области для себя — теперь готова делиться ими с путешественниками!