Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
«Щелкунчик» — это волшебная сказка.
Но ее сюжет вполне реален и происходит словно у нас на глазах: Фриц и Мари отмечают Рождество дома, гуляют по городу… Отыщем эти места вместе! Я открою историю Щелкунчика и его создателя в формате квеста по старинному району Хуфен. Вспомним лучшие моменты истории, чтобы вы научились читать между строк и видеть красоту вокруг.
Добро пожаловать в сказочный Хуфен! Когда-то тут высился средневековый лес, а теперь теснятся домики с черепичными крышами, проложены тихие улочки и самый красивый проспект Калининграда. Здесь состоится наше символическое путешествие по местам жизни и творчества Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Вы узнаете, как удивительно переплетается судьба писателя и его соотечественников с персонажами «Щелкунчика». Герои сказки оживут в барельефах, фресках и скульптурах — если, конечно, вы правильно вспомните и расшифруете загадки, стихи и цитаты. С шутливыми заданиями квеста справятся и взрослые, и дети (в том числе самые маленькие!). А в награду за смекалку вам может достаться даже сказочный орех Кракатук!
Путешествие по городу Гофмана
Маршрут квеста пролегает по проспекту Мира, от памятника «Борющиеся зубры» до Центрального парка. С первых минут мы будем находиться в двух измерениях: реальном — в окружении домов, статуй и скульптур — и воображаемом, где соседствуют Марципановый замок, Апельсиновый ручей и Лимонадная река. Зимой представим себя в Рождественском лесу, весной и летом изучим цветы, необычные деревья и растения, напоминающие о Леденцовом луге. Вы узнаете:
почему Кукольный театр похож на теремок;
какие сказочные герои могли бы претендовать на замок Щелкунчика;
кто придумал Щелкунчика и как кукла выглядела во времена Гофмана;
как по-настоящему звали дядюшку Дроссельмейера и где он жил в Кёнигсберге.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 355 туристов
Меня зовут Евгения, я профессиональный гид. У меня профильное высшее образование, всю жизнь живу в Калининграде. Совершила множество открытий в городе и области для себя — теперь готова делиться ими с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Очень интересная живая экскурсия. Много сопоставлений со сказкой Щелкунчик. Помимо экскурсии много узнали нового про Калининград и окрестности, получили ответы на все свои вопросы. Детям было очень интересно отгадывать загадки и участвовать в миниквестах. Большое спасибо Евгении за чудесную экскурсию!
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Ярослава
Огромное спасибо Евгении за такую интересную экскурсию. Были с ребенком 7 лет. Он остался в полном восторге. Я тоже узнала много нового и интересного! Очень запомнились мелочи, на которые без Евгении и не обратили бы внимание. А благодаря ей усилили много интересного и удивительного!
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М
Мария
Хорошая экскурсия. Особенно для детей. Много разных фактов, элементы квеста. Попутно экскурсовод рассказывает информацию о городе. Прогулка замечательная. Дети просили добавить к отзыву, что дают конфеты 😉
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А
Ася
Здравствуйте, экскурсия интересная, особенно детям понравилась идея с волшебными орешками. Приятно, что была информация и про растения, и присутствовало некоторое волшебство с загадыванием желаний.
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И
Илья
интересный ведущий и интересный маршрут. Немного путано было от множества линий в экскурсии: и ботаническая (говорили о деревьях, лишайниках), и сказочная (Щелкунчик), и историческая (принцесса Луиза и пересечения были со читать дальшеуменьшить
сказкой), я пытался связать их в одну нить и это не удалось:). Но детям очень понравилось: и квесты, и конфетки, и интересные истории. Спасибо Евгении, она подстроилась под наш ритм, и мы потратили почти 2.5 часа вместо 1.5 часов, с детьми это очень актуально, т. к. в групповых почти всегда не успеваем и догоняем группу.
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М
Мария
Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!
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