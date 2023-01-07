Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»

Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов

«Щелкунчик» — это волшебная сказка.

Но ее сюжет вполне реален и происходит словно у нас на глазах: Фриц и Мари отмечают Рождество дома, гуляют по городу… Отыщем эти места вместе! Я открою историю Щелкунчика и его создателя в формате квеста по старинному районе Хуфен. Вспомним лучшие моменты истории, чтобы вы научились читать между строк и видеть красоту вокруг.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тайны Конфитюренбурга

Добро пожаловать в сказочный Хуфен! Когда-то тут высился средневековый лес, а теперь теснятся домики с черепичными крышами, проложены тихие улочки и самый красивый проспект Калининграда. Здесь состоится наше символическое путешествие по местам жизни и творчества Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Вы узнаете, как удивительно переплетается судьба писателя и его соотечественников с персонажами «Щелкунчика». Герои сказки оживут в барельефах, фресках и скульптурах — если, конечно, вы правильно вспомните и расшифруете загадки, стихи и цитаты. Стоит постараться, ведь в награду вам может достаться даже сказочный орех Кракатук!

Путешествие по городу Гофмана

Маршрут квеста пролегает по проспекту Мира, от памятника «Борющиеся зубры» до Центрального парка. С первых минут мы будем находиться в двух измерениях: реальном — в окружении домов, статуй и скульптур — и воображаемом, где соседствуют Марципановый замок, Апельсиновый ручей и Лимонадная река. Зимой представим себя в Рождественском лесу, весной и летом изучим цветы, необычные деревья и растения, напоминающие о Леденцовом луге. Вы узнаете:

  • почему Кукольный театр похож на теремок;
  • какие сказочные герои могли бы претендовать на замок Щелкунчика;
  • кто придумал Щелкунчика и как кукла выглядела во времена Гофмана;
  • как по-настоящему звали дядюшку Дроссельмейера и где он жил в Кёнигсберге;

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиВодные развлечения👩‍🏫Для школьников👵Для пенсионеров☃️Зимние☀️ЛетниеУлицы и переулкиХуфен🗽Популярные местаВесенние👨‍🎓Для студентов🕵️Квесты

Похожие туры в Калининграде

Самостоятельная квест-экскурсия «Кёнигсберг в деталях»
3 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии TurestIn
TurestIn
Нет отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Кёнигсберг в деталях»
Кёнигсберг - это город, где кёнигсбергская самобытность приобрела русский окрас
Улица Богдана Хмельницкого, 61А, Калининград
999 за всё до 10 чел.
В поисках Хомлинов и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
2.5 часа
🚗 На машине
Квест
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.8
51 отзыв
В поисках Хомлинов и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
Проехать по главным районам Калининграда и познакомиться с волшебными обитателями города
у центрального входа в зоопарк
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
5 820 за всё до 4 чел.
Прогулка в поисках Кёнигсберга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.9
60 отзывов
Прогулка в поисках Кёнигсберга
Знакомство с сохранившейся частичкой города на экскурсии по его самым атмосферным местам
в районе площади Василевского
28 янв
29 янв
30 янв
31 янв
4 700 за всё до 10 чел.
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
4.9
182 отзыва
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
в районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Сегодня
Завтра
8 янв
10 янв
733660 за 1 человека
Экскурсия по фортам Калининграда
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия по фортам Калининграда
Экскурсия по Калининграду (Кёнигсбергу) , в прошлом самой мощной крепости
по согласованию с гидом
10 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г
г. Калининград, по месту проживания гостей (отель)
5 500 за всё до 4 чел.
Мистики и маги Кенигсберга
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алена
Алена
4.8
5 отзывов
Мистики и маги Кенигсберга
Кёнигсберг - один из самых загадочных и мистических мест Европы
Улица Сергеева, 4, Калининград
Завтра
10 янв
11 янв
12 янв
2 500 за 1 человека
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Королевский
Королевский
3.8
42 отзыва
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия по местам пивоварения в Восточной Пруссии
Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
2 450 за 1 человека
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Азбука
Азбука
5
49 отзывов
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»
Приглашаем вас на экскурсию 2 в 1
ул. Октябрьская, 2А
1 300 за 1 человека
Фортификация Кёнигсберга
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Семён
Семён
4.6
22 отзыва
Фортификация Кёнигсберга
На экскурсии вас ждут не только рассказы об истории Кёнигсберга
Калининград, Ленинский проспект, д. 81
6 000 за всё до 5 чел.
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Королевский
Королевский
2.8
5 отзывов
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
Приглашаем вас на экскурсию по Балтийскому побережью
Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
8 янв
12 янв
15 янв
19 янв
1 550 за 1 человека
От Тевтонского ордена до Кенигсберга и Калининграда тропами удивительных историй и переплетений
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
От Тевтонского ордена до Кенигсберга и Калининграда тропами удивительных историй и переплетений
Вас ждет невероятная экскурсия от Тевтонского ордена до Кенигсберга
Гостиница Калининград (у входа)
8 янв
15 янв
22 янв
29 янв
2 550 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ