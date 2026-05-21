66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Три города на побережье — разные по духу и облику, но объединённые морем.
В Балтийске вы ощутите мощь военной истории, в Янтарном — познакомитесь с солнечным камнем и самыми широкими пляжами, а в Светлогорске окунётесь в курортный уют и оцените неспешный ритм. Этот маршрут позволяет охватить всё взморье за один день.
В Балтийске вы ощутите мощь военной истории, в Янтарном — познакомитесь с солнечным камнем и самыми широкими пляжами, а в Светлогорске окунётесь в курортный уют и оцените неспешный ритм. Этот маршрут позволяет охватить всё взморье за один день.
Описание экскурсии
Балтийск — город каналов, пирсов, кораблей и равелинов
Вы побываете на самой западной точке России, увидите памятники Петру I и императрице Елизавете на Русской набережной и покормите лебедей.
Янтарный — город старателей и мастеров солнечного камня
Понаблюдаете за процессом добычи и обработки янтаря, поищете камень самостоятельно, посидите в янтарной пирамиде и примерите рыцарские доспехи. Мы отправимся на самый широкий пляж Балтийского побережья и (если захотите) перекусим в ресторане у моря.
Светлогорск — курорт на высоком берегу, утопающий в соснах
Вы пройдёте по старинным улочкам, полюбуетесь охотничьим домом Геринга и водонапорной башней, спуститесь на променад. Можно подняться от моря по канатной дороге и поужинать в одном из кафе Светлогорска.
По желанию можем посетить музей «Форт №5» и фирменный магазин рыболовецкого колхоза «За Родину».
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусе Volkswagen Transporter.
Дополнительные расходы
- музей ВМФ России — 170 ₽
- янтарная разработка от Янтарного комбината — 150 ₽
- трансфер, если вы остановились не в Калининграде — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 6700 туристов
Родился и вырос в Калининграде, 1970 года рождения. Образование высшее. Водитель с 20-летним стажем. Вожу на своём микроавтобусе Volkswagen Transporter T5 2008 года выпуска (до 8 посадочных мест) или Volkswagen
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 152 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличный гид!! просто нам повезло на все 200% потрясающая подача информации. рекомендую и будем еще сотрудничать!!!
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Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Павлу. Историю региона он знает блестяще, рассказывает великолепно. Путешествовать с ним очень комфортно. Мы путешествовали с тремя детьми разных возрастов, и все получили огромное удовольствие и новые знания. Также хотела бы отметить, что Павел не только прекрасный гид, но и замечательный водитель.
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О
Спасибо Павлу, за такое количество интересной информации, разных интересных мест, за вежливое отношение, и главное, что Павел рассказывает очень увлекательно, его хочется слушать и слушать. Очень довольны, мои рекомендации👍👍👍
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Е
Спасибо большое Павлу за потрясающую экскурсию.
Все было очень интересно и познавательно. Мы не ожидали, что можно за один день получить очень большую и полезную информацию.
Три города и все такие разные-рекомендую
Все было очень интересно и познавательно. Мы не ожидали, что можно за один день получить очень большую и полезную информацию.
Три города и все такие разные-рекомендую
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Павел провел отличную экскурсию, полностью совпавшую с ожиданиями.
За полный день мы посмотрели и запланированные места, в полном объеме, со всеми вопросами, абсолютно не торопясь, и дополнительно заехали в пару мест,
За полный день мы посмотрели и запланированные места, в полном объеме, со всеми вопросами, абсолютно не торопясь, и дополнительно заехали в пару мест,
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Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным городам Калининградской области! За один день мы успели посетить три города - Балтийск, Янтарный
+2
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