66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мозаика прибрежных городов - путешествие из Калининграда

Балтийск, Янтарный и Светлогорск - познакомиться со взморьем за день
Три города на побережье — разные по духу и облику, но объединённые морем.

В Балтийске вы ощутите мощь военной истории, в Янтарном — познакомитесь с солнечным камнем и самыми широкими пляжами, а в Светлогорске окунётесь в курортный уют и оцените неспешный ритм. Этот маршрут позволяет охватить всё взморье за один день.
5
152 отзыва
Мозаика прибрежных городов - путешествие из Калининграда
Мозаика прибрежных городов - путешествие из Калининграда
Мозаика прибрежных городов - путешествие из Калининграда

Описание экскурсии

Балтийск — город каналов, пирсов, кораблей и равелинов

Вы побываете на самой западной точке России, увидите памятники Петру I и императрице Елизавете на Русской набережной и покормите лебедей.

Янтарный — город старателей и мастеров солнечного камня

Понаблюдаете за процессом добычи и обработки янтаря, поищете камень самостоятельно, посидите в янтарной пирамиде и примерите рыцарские доспехи. Мы отправимся на самый широкий пляж Балтийского побережья и (если захотите) перекусим в ресторане у моря.

Светлогорск — курорт на высоком берегу, утопающий в соснах

Вы пройдёте по старинным улочкам, полюбуетесь охотничьим домом Геринга и водонапорной башней, спуститесь на променад. Можно подняться от моря по канатной дороге и поужинать в одном из кафе Светлогорска.

По желанию можем посетить музей «Форт №5» и фирменный магазин рыболовецкого колхоза «За Родину».

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе Volkswagen Transporter.

Дополнительные расходы

  • музей ВМФ России — 170 ₽
  • янтарная разработка от Янтарного комбината — 150 ₽
  • трансфер, если вы остановились не в Калининграде — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 6700 туристов
Родился и вырос в Калининграде, 1970 года рождения. Образование высшее. Водитель с 20-летним стажем. Вожу на своём микроавтобусе Volkswagen Transporter T5 2008 года выпуска (до 8 посадочных мест) или Volkswagen
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Transporter T4 1998 (8 посадочных мест). Есть возможность привлекать для работы микроавтобусы VIP-класса и с количеством мест до 21. Историей своего края интересуюсь с юности. В 1993 году создал первый в Калининграде рыцарский клуб, который действует поныне. Работал с археологами и историками региона, принимал участие (в том числе со своим клубом) в съёмках многих исторических сюжетов. Помимо поздней истории, хорошо знаком с историей Тевтонского ордена и древней Пруссии, включая легенды и предания. Отлично знаю географию Калининградской области и провожу экскурсии в самые дальние и малоизвестные уголки региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
144
4
6
3
2
2
1
Лора
отличный гид!! просто нам повезло на все 200% потрясающая подача информации. рекомендую и будем еще сотрудничать!!!
отличный гид!! просто нам повезло на все 200% потрясающая подача информации. рекомендую и будем еще сотрудничать!!!
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Анастасия
Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Павлу. Историю региона он знает блестяще, рассказывает великолепно. Путешествовать с ним очень комфортно. Мы путешествовали с тремя детьми разных возрастов, и все получили огромное удовольствие и новые знания. Также хотела бы отметить, что Павел не только прекрасный гид, но и замечательный водитель.
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О
Спасибо Павлу, за такое количество интересной информации, разных интересных мест, за вежливое отношение, и главное, что Павел рассказывает очень увлекательно, его хочется слушать и слушать. Очень довольны, мои рекомендации👍👍👍
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Е
Спасибо большое Павлу за потрясающую экскурсию.
Все было очень интересно и познавательно. Мы не ожидали, что можно за один день получить очень большую и полезную информацию.
Три города и все такие разные-рекомендую
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всем для посещения. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Павел показал нам все красивые места и рассказал всю историю Калининграда за один день))) фантастика.
Однозначно рекомендуем Павла - как профессионала своего дела.
Умный, начитанный и интересный человек!!! С ним узнаете всю историю и даже больше, так как образование у него историческое)))

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Николай
Павел провел отличную экскурсию, полностью совпавшую с ожиданиями.
За полный день мы посмотрели и запланированные места, в полном объеме, со всеми вопросами, абсолютно не торопясь, и дополнительно заехали в пару мест,
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удивительной красоты.

Также Павел легко перестраивал маршрут по ситуации, посоветовал вкусную столовую по пути.

Отзыв максимально положительный, было интересно и детям, и взрослым, и бабушке!:)
Однозначно рекомендую и экскурсию, и Павла как гида, при посещении Калининграда и выборе активности.

И кстати, у Павла комфортный минивен и максимально аккуратный стиль вождения.

Спасибо!

Павел провел отличную экскурсию, полностью совпавшую с ожиданиями.
Павел провел отличную экскурсию, полностью совпавшую с ожиданиями.
Павел провел отличную экскурсию, полностью совпавшую с ожиданиями.
Павел провел отличную экскурсию, полностью совпавшую с ожиданиями.
Павел провел отличную экскурсию, полностью совпавшую с ожиданиями.
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Екатерина
Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным городам Калининградской области! За один день мы успели посетить три города - Балтийск, Янтарный
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и Светлогорск! В каждой городе получили много интересной информации о самом городе и о личных приключения и событиях в жизни Павла связанных с данными местами. Подача информации у Павла оригинальна, не скучная, локаций посетили много. Заехали в заброшенный карьер, полюбовались прекрасными видами. Поискали янтарь на берегу в г. Янтарном, посетили Янтарный комбинат, приобрели сувениры из янтаря. Павел очень приятный в общении человек, хороший рассказчик, аккуратный водитель. 8 часовая экскурсия пролетела на одном дыхании, вернулись домой уставшие и счастливые!!!

Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным
Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным
Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным
Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным
Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным
Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным
Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным
Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным+2
Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным
Благодарим Павла от всей нашей компании (6 человек) из г. Москвы за прекрасное путешествие по прибрежным
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