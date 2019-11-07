66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Данный маршрут предлагается мной из соображений полноценного восприятия всего Калининградского взморья. Обычные экскурсии включают не более двух городов, так как основное время уходит на дорогу до побережья и назад. В результате, максимальное число гостей нашего края не успевают побывать в Балтийске, а брать дополнительную экскурсию в один город не имеют возможности по различным причинам. Конечно, данный маршрут немного дольше стандартных семичасовых, но результат того стоит!
К дополнительным расходам относятся: