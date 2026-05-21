66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Три города на побережье — разные по духу и облику, но объединённые морем. В Балтийске вы ощутите мощь военной истории, в Янтарном — познакомитесь с солнечным камнем и самыми широкими пляжами, а в Светлогорске окунётесь в курортный уют и оцените неспешный ритм. Этот маршрут позволяет охватить всё взморье за один день.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Балтийск — город каналов, пирсов, кораблей и равелинов

Вы побываете на самой западной точке России, увидите памятники Петру I и императрице Елизавете на Русской набережной и покормите лебедей.

Янтарный — город старателей и мастеров солнечного камня

Понаблюдаете за процессом добычи и обработки янтаря, поищете камень самостоятельно, посидите в янтарной пирамиде и примерите рыцарские доспехи. Мы отправимся на самый широкий пляж Балтийского побережья и (если захотите) перекусим в ресторане у моря.

Светлогорск — курорт на высоком берегу, утопающий в соснах

Вы пройдёте по старинным улочкам, полюбуетесь охотничьим домом Геринга и водонапорной башней, спуститесь на променад. Можно подняться от моря по канатной дороге и поужинать в одном из кафе Светлогорска.

По желанию можем посетить музей «Форт №5» и фирменный магазин рыболовецкого колхоза «За Родину».

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе Volkswagen Transporter.

Дополнительные расходы