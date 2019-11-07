66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Впечатление неоднозначное. По отзывам у нас были завышенные ожидания от этой экскурсии. К тому же это был день рождения у тещи и поездка предполагалась частью праздника. Павел несомненно хороший экскурсовод, знающий свою тему. Но недостатки планирования существенно подпортили впечатление. Начинать 8-часовую поездку в 14-30 не самое лучшее решение. Мы не посещали дополнительные музеи и не ужинали на берегу моря (как было обещано), но потратили все 8 часов. Вопрос - а когда планировались дополнительные посиделки?

Сама экскурсия: дорога до Балтийска с рассказами об истории города, прогулка по самому Балтийску - как и было обещано. Желающие смогут попытаться найти янтарь на пляже. Дальше в Янтарный. Тут мы поцеловали замок Янтарного комбината (с карьером, музеем, янтарной пирамидой и т.п.). По воскресеньям комплекс работает до 17-00 (в обычные дни до 18-00). На часах было 17-30. Очевидная ошибка планирования поездки - мы не стали заходить в музей ВМФ в Балтийске и посещать магазин рыбколхоза, а это тоже время. К чести Павла, он попытался компенсировать провал экскурсии в Янтарном другими достопримечательностями и рассказами. Это почти удалось, но осадочек остался. К тому же в метаниях по природным объектам мы забыли о запланированном ужине на берегу моря. Вспомнили об этом уже в Светлогорске, но угар, царящий в центре вокруг кафе и ресторанов, отнюдь не располагал к романтичным посиделкам. Прогулка по Светлогорску получилась какой-то скомканной, впечатления от города не сложилось. До променада не дошли. Видимо часовой прогулки маловато, а на большее сил и настроения уже не осталось. Павел до самой высадки в Калининграде рассказывал байки и факты об окружающих достопримечательностях. А праздничный ужин состоялся в Zotler почти в полночь. Желаю Павлу интересных находок и высыпаться перед дорогой!