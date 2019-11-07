66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Балтийск, Янтарный и Светлогорск — знакомство с лучшими местами Калининградского взморья

Павел
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Павел – ваш гид
Есть много городков на Калининградском взморье, однако три из них достойны особого внимания.

Эти города — Балтийск, Янтарный и Светлогорск.

Их всех объединяет море, но при этом они совершенно разные — во время экскурсии вы познакомитесь с их своеобразием.
8450 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии66 отзывов
4.91
Мозаика прибрежных городов
Мозаика прибрежных городов

Программа

  • Балтийск грозен, строг и романтичен в обрамлении каналов и пирсов, военных кораблей и равелинов. Застроенный еще в эпоху Густава-Адольфа ll, короля Швеции, этот город сохранил свою военно-морскую традицию, и сейчас здесь располагается база ВМФ России. Нигде в Калиниградской области так не чувствуется российская история, как в Балтийске. Памятники Петру l и российской императрице Елизавете венчают Русскую набережную, ставшей таковой еще в 17 веке. Покормив с набережной лебедей и побывав на самой западной точке России, можно отправляться дальше.
  • Следующий городок нашего маршрута — Янтарный. Это город янтарных старателей и мастеров обработки солнечного камня. Только здесь, во всем мире, есть залежи настоящего янтаря — сукцинита. Этот город еще не коснулись янтарные подделки. Здесь можно лицезреть весь процесс добычи и обработки солнечного камня, приобрести его из первых рук. Еще можно самому пособирать янтарь, посидеть в янтарной пирамиде, примерить рыцарские доспехи, побывать на самом широком пляже Балтийского побережья и (если успеете проголодаться) перекусить в ресторане “Галера”, прямо на берегу моря.
  • Следующая остановка — город Светлогорск. Раскинувшийся на высоком берегу в тени вековых сосен, этот город дышит курортным спокойствием и неторопливостью. Пройдя по старинным улочкам, полюбовавшись охотничьим домом Геринга, сфотографировашись у красивейшей водонапорной башни Европы, мы спустимся на променад. Здесь, почти всегда, светит солнце и играет музыка. Совершив променад по променаду, можно подняться от моря вверх по канатной дороге. Бесконечные кафе и ресторанчики Светлогорска не оставят голодными никого. Хорошо поужинав, можно отправляться назад, в Калининград.
  • Дополнительно можно посетить музей “Форт N5” (150 р), фирменный магазин рыболовецкого колхоза “За Родину” где представлена практически вся рыбная продукция нашего региона включая фирменные подарочные наборы.

Данный маршрут предлагается мной из соображений полноценного восприятия всего Калининградского взморья. Обычные экскурсии включают не более двух городов, так как основное время уходит на дорогу до побережья и назад. В результате, максимальное число гостей нашего края не успевают побывать в Балтийске, а брать дополнительную экскурсию в один город не имеют возможности по различным причинам. Конечно, данный маршрут немного дольше стандартных семичасовых, но результат того стоит!

Организационные детали

К дополнительным расходам относятся:

  • посещение музея ВМФ России (170р.);
  • посещение янтарной разработки от Янтарного комбината (150р.);
  • в случае, если вы проживаете не в Калининраде, дополнительная оплата дороги до вас и обратно.
Мозаика прибрежных городов
Мозаика прибрежных городов
Мозаика прибрежных городов
Мозаика прибрежных городов
Мозаика прибрежных городов
Мозаика прибрежных городов
Мозаика прибрежных городов
Мозаика прибрежных городов
Мозаика прибрежных городов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Родился и вырос в Калининграде. 1970 г.р.. Образование высшее. Туризмом занимаюсь 4 года. Водитель с 20 летним стажем. Вожу на своем микроавтобусе ФольксвагенТ5 2008 г.в.. (до 8 посадочных мест). Есть возможность привлекать для работы микроавтобусы VIP класса и с количеством мест до 21. Историей своего края интересуюсь с юности. В 1993 году создал первый в Калининграде рыцарский клуб, который действует поныне. Работал с археологами и историками края. Принимал участие, в т.ч. со своим клубом, в съемках многих исторических сюжетов. Помимо поздней истории, неплохо знаком с историей Тевтонского ордена и древней Пруссии, включая легенды и предания. Очень хорошо знаю географию Калининградской области, осуществляю экскурсии в самые дальние малоизвестные уголки области.
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66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
Замечательная экскурсия и удивительный рассказчик! Очень рады знакомству с Павлом, человеком увлечённым и разносторонним! Узнали много нового, вспомнили историю, и отлично погуляли, несмотря на погоду. Павел нас не торопил, давал возможность выбрать остановки по интересам, перекусить и согреться, а также купить сувениры. Большое спасибо! Экскурсию однозначно рекомендуем!

P.S. Мы согласились на объединение с другой компанией, и видимо, в случае с подобными насыщенными экскурсиями, это плохой вариант. Неизбежно столкновение интересов и отставание от графика.
17 октября 2019
Это вторая экскурсия, которую мы посетили с Павлом, до этого ездили на Куршскую косу. И снова все было великолепно. В этот день сошлось все - и прекрасная погода и замечательный экскурсовод, человек, влюбленный в свой край, обладающий такими разносторонними знаниями, что просто поражает. Маршрут спланирован очень удачно, за один день мы успели побывать в трех городах. Очень понравился Балтийск, просто очаровал Светлогорск, интересный музей в Янтарном, поразил своими масштабами карьер, где добывают янтарь. А какие красивые дороги между городами и поселками! Едешь по аллеям с гигантскими древними липами времен Фридриха - красота необыкновенная! Наверно, это самый красивый период года - золотая осень в солнечный день! Да, еще рядом такой увлекательный рассказчик, как Павел! Спасибо, Павел! Спасибо за прекрасную экскурсию, великолепно проведенный день, за Вашу искреннюю любовь к своей земле, к нашей истории, традициям.
9 октября 2019
Восемь часов пролетели незаметно. Очень много узнали. Прекрасные впечатления .Интересные рассказы об истории и современности Калининградской области, прекрасные места. Павел опытный, знающий экскурсовод, понимающий потребности аудитории . Спасибо большое Павлу за замечательную экскурсию и за терпение , проявленное к нашей возрастной компании. Несмотря на не самые лучшие погодные условия, насладились видами, рассказами. Спасибо!!! Всем очень рекомендую.
26 сентября 2019
Экскурсия прошла на ура. Павел очень хороший гид.Было много полезной информации .Все прошло хорошо.Организованна поездка отлично.Время прошло незаметно.Успели многое посмотреть,послушать.Заезжали в кафе перекусить.
9 августа 2019
Замечательно! В Балтийске нашли янтарь, добрались до самой западной точки России, покормили лебедей,узнали много интересной информации о знаменитых личностях, побывавших здесь. В Янтарном были в музее комбината янтаря, где представлен весь процесс добычи камня с древних времён и до нашего времени, изделия из янтаря. В Янтарном стоит побывать в очень красивом храме , под крышей которого высечен кельтский крест. Светлогорск полон достопримечательностей,маленьких домиков и изображений малой архитектуры. Мы брали у Павла все три его экскурсии. Три дня пролетели как один! Павел осень эрудированный,внимательный, пунктуальный. Язык не поворачивается назвать его просто гидом. Он Историк с большой буксы,любящий своё дело историю родного края. Всем рекомендуем Павла и его экскурсии!
Светлана
4 августа 2019
Экскурсия оставила самые положительные эмоции и замечательные впечатления. Умный, образованный, много чем увлекающийся Павел интересно рассказывает о своей земле, истории, легендах, случаях из жизни. Огромная благодарность за удивительно прожитый день. Всем рекомендую.
Анна
1 августа 2019
Увлекательная поездка с необыкновенным гидом была очень интересной. Спасибо, Павел!
29 июля 2019
Хорошо бродить по городу
С белым голубем в цилиндре,
С красным шариком на ниточке,
И с улыбкой до ушей. ...
А по Калининграду и области лучше всего путешествовать с Павлом !
Это бесконечный источник исторических событий, фактов и легенд . Это человек который может заинтересовать рассказами всех - не зависимо от возраста .
Огромнейшее спасибо !
10 июля 2019
Маршрут задуман хорошо, длилась экскурсия 9 часов. Наверное,помешала погода: сильный шквальный ветер и дождь. Смотрела по ТВ передачу о Балтийске - там было гораздо интереснее, на форты не заезжали. Заехали в Янтарный, посетили музей при заводе и магазин, в Светлогорске прошлись по "променаду". Сильных положительных эмоций поездка не вызвала. Павел - поисковик профессионал, на своей волне и со своим видением истории. Количество всевозможных фактов(?) несколько утомило.Наверное, для тех, кто увлекается историей этого края, Павел стал бы более интересным собеседником. Мы знакомились со всем впервые. Экскурсию рекомендую, хотя, если позволяет время, на каждому городку надо посвятить хотя бы день.
Сергей
5 июля 2019
Впечатление неоднозначное. По отзывам у нас были завышенные ожидания от этой экскурсии. К тому же это был день рождения у тещи и поездка предполагалась частью праздника. Павел несомненно хороший экскурсовод, знающий свою тему. Но недостатки планирования существенно подпортили впечатление. Начинать 8-часовую поездку в 14-30 не самое лучшее решение. Мы не посещали дополнительные музеи и не ужинали на берегу моря (как было обещано), но потратили все 8 часов. Вопрос - а когда планировались дополнительные посиделки?
Сама экскурсия: дорога до Балтийска с рассказами об истории города, прогулка по самому Балтийску - как и было обещано. Желающие смогут попытаться найти янтарь на пляже. Дальше в Янтарный. Тут мы поцеловали замок Янтарного комбината (с карьером, музеем, янтарной пирамидой и т.п.). По воскресеньям комплекс работает до 17-00 (в обычные дни до 18-00). На часах было 17-30. Очевидная ошибка планирования поездки - мы не стали заходить в музей ВМФ в Балтийске и посещать магазин рыбколхоза, а это тоже время. К чести Павла, он попытался компенсировать провал экскурсии в Янтарном другими достопримечательностями и рассказами. Это почти удалось, но осадочек остался. К тому же в метаниях по природным объектам мы забыли о запланированном ужине на берегу моря. Вспомнили об этом уже в Светлогорске, но угар, царящий в центре вокруг кафе и ресторанов, отнюдь не располагал к романтичным посиделкам. Прогулка по Светлогорску получилась какой-то скомканной, впечатления от города не сложилось. До променада не дошли. Видимо часовой прогулки маловато, а на большее сил и настроения уже не осталось. Павел до самой высадки в Калининграде рассказывал байки и факты об окружающих достопримечательностях. А праздничный ужин состоялся в Zotler почти в полночь. Желаю Павлу интересных находок и высыпаться перед дорогой!
Ещё 56 отзывов

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