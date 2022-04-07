На побережье Янтарного края вместе с коренным калининградцем

Балтийск - западные ворота России, главная военно-морская база Балтийского флота

Индивидуальная
Балтийск – западные ворота России, главная военно-морская база Балтийского флота.

Здесь мы увидим памятник императрице Елизавете Петровне, Балтийский маяк, памятник Петру Первому, проедем мимо Пехотных казарм и крепости Пиллау.

При желании можно совершить прогулку на катере по судоходному каналу и посмотреть с воды военные корабли.
На побережье Янтарного края вместе с коренным калининградцем
На побережье Янтарного края вместе с коренным калининградцем
На побережье Янтарного края вместе с коренным калининградцем
На побережье Янтарного края вместе с коренным калининградцем
На побережье Янтарного края вместе с коренным калининградцем
На побережье Янтарного края вместе с коренным калининградцем

Что вас ожидает 🤩

  • Балтийск:
  • Памятник императрице Елизавете Петровне
  • Балтийский маяк
  • Памятник Петру Первому
  • Пехотные казармы
  • Крепости
  • Военные корабли
  • Янтарный:
  • Янтарный пляж
  • Предприятие по обработке янтаря
  • Смотровая площадка
  • Панорама на карьер Янтарного комбината
  • Филинская бухта
  • Светлогорск:
  • Солидные виллы
  • Променад
  • Солнечные часы
  • Скульптуры Нимфы и Ундины

Об местах, которые вы увидите

Балтийск – западные ворота России, главная военно-морская база Балтийского флота. Здесь мы увидим памятник императрице Елизавете Петровне, Балтийский маяк, памятник Петру Первому, проедем мимо Пехотных казарм и крепости Пиллау. При желании можно совершить прогулку на катере по судоходному каналу и посмотреть с воды военные корабли.
Янтарный – балтийская сокровищница, где сосредоточены 90% мировых запасов янтаря. Вы пройдётесь по одному из лучших пляжей, который первым получил награду Голубой флаг в России, узнаете многое о солнечном камне, посетив с экскурсией небольшое предприятие по обработке янтаря. За отдельную плату можно будет посетить смотровую площадку, откуда откроется панорама на карьер Янтарного комбината.
Филинская бухта – одна из самых красивейших точек побережья Балтийского моря.
Светлогорск – жемчужина края, самый престижный курорт Калининградской области. Мы прокатимся по узким улочкам города, посмотрим на солидные виллы в окружении вековых сосен, спустимся на променад, где Вы сможете совершить небольшую прогулку, полюбоваться солнечными часами и скульптурами Нимфы и Ундины.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (Kia Optima Prestige 2020 г. в.)
  • Трансфер в Калининграде
Что не входит
  • Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (350 руб. /взрослый, 200 руб. /дети, студенты, пенсионеры)
  • Прогулка на катере, по согласованию с владельцем катера
  • Доп. трансфер. По запросу я могу забрать/вернуть вас из/в аэропорта или городов-курортов. Доплата составит: аэропорт, Зеленоградск — 1000 руб., Светлогорск — 1500 руб., Янтарный — 2000 руб
Место начала и завершения?
Калининград, ваше место пребывания
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсию можно составить
  • Исходя из Ваших пожеланий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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