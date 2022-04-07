Об местах, которые вы увидите

Балтийск – западные ворота России, главная военно-морская база Балтийского флота. Здесь мы увидим памятник императрице Елизавете Петровне, Балтийский маяк, памятник Петру Первому, проедем мимо Пехотных казарм и крепости Пиллау. При желании можно совершить прогулку на катере по судоходному каналу и посмотреть с воды военные корабли.

Янтарный – балтийская сокровищница, где сосредоточены 90% мировых запасов янтаря. Вы пройдётесь по одному из лучших пляжей, который первым получил награду Голубой флаг в России, узнаете многое о солнечном камне, посетив с экскурсией небольшое предприятие по обработке янтаря. За отдельную плату можно будет посетить смотровую площадку, откуда откроется панорама на карьер Янтарного комбината.

Филинская бухта – одна из самых красивейших точек побережья Балтийского моря.

Светлогорск – жемчужина края, самый престижный курорт Калининградской области. Мы прокатимся по узким улочкам города, посмотрим на солидные виллы в окружении вековых сосен, спустимся на променад, где Вы сможете совершить небольшую прогулку, полюбоваться солнечными часами и скульптурами Нимфы и Ундины.