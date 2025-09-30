Неман и Советск - города пива, сыра и мира (из Калининграда)
Отправиться в путешествие на восток области и попробовать вкусные «визитные карточки» региона
Приглашаем вас в Неман и Советск (в прошлом Рагнит и Тильзит).
Вы погрузитесь в историю, культуру и вкус местных традиций! Узнаете, как создали знаменитый сыр «Тильзитер» и продегустируете его в сыроварне. Послушаете о пивоварении в Восточной Пруссии, по желанию попробуете разные сорта пива. А также прогуляетесь у стен замка Рагнит и посетите музей Тильзитского мира.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1199 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
2
2
1
1
–
Д
Дарья
30 сен 2025
Про данные города можно рассказать намного интереснее. Мы ездили несколько лет назад самостоятельно и через аудиогид изи узнали намного больше. Скучная подача материала и экскурсовод все время ставила группу на читать дальше
самое пекло, что уже ничего не надо было никому. В Немане дегустация сыра стоила 400 р. Она того не стоит. По 1 кусочка каждого вида на чел. Это капец как дорого. Не советую брать. Если хочется лучше взять кусок в самой лавке. Сыр у них хороший, вкусный. Но дегустация того не стоит. Единственное было очень интересно в музее "тильзитского мира". Там экскурсия была на высшем уровне.
е
елена
2 авг 2025
Рекомендую посетить неман и советск. Нам все понравилось. Гид Светлана все доходчиво рассказывала. Было супер.
Елена
29 июн 2025
Экскурсия средняя: в городе Советск практически смотреть нечего. У экскурсовода знание материала хорошие, но вот не была она заинтересована донести до туриста, я понимаю группа большая, но она даже не читать дальше
пыталась нас собрать, шла по своему заданному маршруту вперёд, а туристы бежали за ней, кто успевал, то слышал материал, кто нет, тот просто догонял. Начался сильный дождь, надо было где-нибудь остановиться и переждать, но нет раскрыла свой зонт и пошла вперёд, а вы как хотите. Совсем не понравилось. Ощущение было такое, что ей быстро надо было провести экскурсию, а не донести материал до туристов. Дегустация сыра была очень скромная, перед этим ездили на другую дегустацию, за эти же деньги 400 руб. проводилась дегустация более солиднее, чем здесь. Не советую эту экскурсию брать, в принципе смотреть нечего, особенно в горле Советск. Организация у экскурсовода очень плохая.
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением — для нас важно получать обратную связь, даже если она критическая. Нам искренне жаль, что экскурсия читать дальше
в Советск не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно передадим ваши замечания экскурсоводу — поведение гида и комфорт туристов во время маршрута для нас приоритетны. Даже при большой группе мы ожидаем, что экскурсовод будет внимателен к участникам и постарается обеспечить возможность каждому услышать материал. Что касается погодных условий — действительно, дождь может повлиять на восприятие прогулки, и жаль, что в этот момент не было найдено более удобного решения. Мы обсудим с экскурсоводом необходимость гибче реагировать на такие ситуации. Отдельно благодарим за комментарий по дегустации — он поможет нам проанализировать и улучшить программу. Мы стараемся, чтобы впечатления были насыщенными и интересными, и постараемся учесть ваши сравнения при планировании будущих маршрутов. Нам важно, чтобы каждый турист уехал с приятными воспоминаниями. Надеемся, что другие наши экскурсии оставят у вас лучшее впечатление. Если захотите, мы с радостью подберём для вас программу, которая будет более соответствовать вашим интересам.
Ирина
25 апр 2025
Не могу,к сожалению, посоветовать эту компанию для покупки туров. Считаю,что компания не клиентоориентирована. Первый раз столкнулась с тем,что информацию по поездке(номер автобуса,номер телефона гида) не присылают накануне,а нужно идти к читать дальше
офису и смотреть там. Вопрос с оплатой. Неужели нельзя сразу прислать ссылку на оплату или QR код после подтверждения заказа? Если есть такая возможность,как мы должны узнать об этом? 21 век на дворе,а нам пишут "приходите в офис для оплаты"…. м-да… Экскурсовод Светлана несколько исправила впечатление от поездки,рассказ интересный,тут вопросов нет. Но! Гид осталась в Советские и мы ехали обратно без сопровождения с нервно бибикающим и недовольным водителем,пару раз проорал нам про еду в салоне и про сан. остановку. Видимо,спокойно разговаривать не умеет или мы ему откровенно противны. В общем,если вам интересна тема Тильзитского мира или вы везде уже были,то можно поехать,конечно. Но лучше с другой фирмой.
Анастасия
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и за высокую оценку работы гида Светланы — мы рады, что экскурсионная часть поездки оставила положительные читать дальше
впечатления.
Что касается организационных моментов, позвольте внести некоторые разъяснения.
Получение информации о поездке: В целях обеспечения точности и своевременности информации, мы рекомендуем туристам самостоятельно уточнять детали поездки в офисе накануне экскурсии или по телефону 84012307002. Это связано с возможными изменениями в расписании и других организационных аспектах, которые могут произойти в последний момент.
Способы оплаты: Мы предлагаем несколько вариантов оплаты, включая оплату в офисе и перевод на карту. Если у вас возникли трудности с оплатой, мы приносим извинения за возможные неудобства.
Обратная поездка: Мы сожалеем, что поведение водителя вызвало у вас дискомфорт. Мы обязательно проведем беседу с сотрудником, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Мы ценим вашу обратную связь и надеемся, что будущие поездки с нами будут более комфортными и приятными.
А
Андрей
18 апр 2025
Экскурсия очень понравилась. Все этапы - организация, оповещение, забота о людях, комфортность участников - были организованы на высоком профессиональном уровне. Автобус комфортабельный, экскурсовод Светлана - очень эрудированный человек, с удовольствием читать дальше
знакомящий слушателей с информацией, далеко выходящей за пределы программы, что говорит о её увлеченности и большом багаже знаний по данной теме. Программа тура составлена с учетом пожеланий участников, что тоже импонирует. К примеру, те, кто не захотел посещать пивоварню, получили возможность больше погулять по историческому центру Советска. С удовольствием рекомендуем данный тур всем желающим познакомиться с историей Тильзита.
Оксана
15 мар 2025
Очень опытные гиды, рассказывают очень интересно и весело. Виды, локации тоже красивые. Мастера своего дела. 👍