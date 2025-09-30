Приглашаем вас в Неман и Советск (в прошлом Рагнит и Тильзит). Вы погрузитесь в историю, культуру и вкус местных традиций! Узнаете, как создали знаменитый сыр «Тильзитер» и продегустируете его в сыроварне. Послушаете о пивоварении в Восточной Пруссии, по желанию попробуете разные сорта пива. А также прогуляетесь у стен замка Рагнит и посетите музей Тильзитского мира.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Замок Рагнит. Вы побываете в одном из самых больших замков на территории Восточной Пруссии, который сейчас активно восстанавливается.

Город Неман. Гид познакомит вас с богатой историей города, основанного рыцарями Тевтонского ордена в 1277 году.

«Сыроварня региона Тильзит-Рагнит». Вы попробуете сыры разной выдержки, а также узнаете, как изобрели сыр «Тильзитер» и почему он стал таким популярным.

Город Советск. Вы погуляете по городу, который сохранил историческую планировку, и рассмотрите главные достопримечательности: мост имени Королевы Луизы, набережную, интересные здания и памятники.

Пивоварня «Тильзиткроне». По желанию познакомитесь с технологией производства пива и продегустируете его с закусками.

Музей Тильзитского мира. Погрузитесь в эпоху Наполеоновских войн и услышите загадки прошлого.

Организационные детали

Обязательно наличие паспорта РФ!

Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе

Дорога в одну сторону занимает около 2 часов

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается по желанию: