Силуэты старого Калининграда: ворота и форт

Прикоснуться к истории города через сохранившиеся входные порталы
В Калининграде можно увидеть ворота, напоминающие средневековые замки. Они хранят память о том, чем раньше дышал и жил город.

Мы поговорим об истории, обсудим фортификационный пояс, поищем хомлинов и прогуляемся по территории форта среди кроликов и индоуток.
Силуэты старого Калининграда: ворота и форт
Силуэты старого Калининграда: ворота и форт
Силуэты старого Калининграда: ворота и форт
Ближайшие даты:
21
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июн
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Крепостная стена защищала жителей от непрошеных гостей, а ворота, через которые путник попадал внутрь, были лицом города. И на экскурсии мы постараемся разглядеть «лицо» Калининграда.

Вы увидите:

  • Остров Канта и его доминанту — Кафедральный собор
  • Арку 17 века Лебенихтского госпиталя (восстановленную после пожара Фридрихом Великим)
  • Фридрихсбургские ворота (всё, что осталось от цитадели первого земляного вала, окружавшего город в 17 веке)
  • Аусфальские ворота (и единственный в мире памятник разведывательно-диверсионным группам). Прогуляемся по парку Победы и поговорим о штурме города в период Второй мировой войны
  • Водяной ров, защитные башни, бастионы и пруды, созданные ещё во времена Тевтонского ордена
  • Бранденбургские ворота и музей марципана. Вы узнаете, что же называют кёнигсбергским марципаном
  • Хомлинов в одном из бастионов
  • Форт №11 «Дёнхофф», входящий в так называемую «ночную перину Кёнигсберга»

Организационные детали

  • Автомобильная часть экскурсии проходит на Changan CS35 Plus, есть детское кресло
  • Дополнительно оплачивается вход на территорию форта: взрослый — 400 ₽ за человека, льготный — 300 ₽ за человека
  • В музей марципана билеты не требуются

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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