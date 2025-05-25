В Калининграде можно увидеть ворота, напоминающие средневековые замки. Они хранят память о том, чем раньше дышал и жил город.
Мы поговорим об истории, обсудим фортификационный пояс, поищем хомлинов и прогуляемся по территории форта среди кроликов и индоуток.
Мы поговорим об истории, обсудим фортификационный пояс, поищем хомлинов и прогуляемся по территории форта среди кроликов и индоуток.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Крепостная стена защищала жителей от непрошеных гостей, а ворота, через которые путник попадал внутрь, были лицом города. И на экскурсии мы постараемся разглядеть «лицо» Калининграда.
Вы увидите:
- Остров Канта и его доминанту — Кафедральный собор
- Арку 17 века Лебенихтского госпиталя (восстановленную после пожара Фридрихом Великим)
- Фридрихсбургские ворота (всё, что осталось от цитадели первого земляного вала, окружавшего город в 17 веке)
- Аусфальские ворота (и единственный в мире памятник разведывательно-диверсионным группам). Прогуляемся по парку Победы и поговорим о штурме города в период Второй мировой войны
- Водяной ров, защитные башни, бастионы и пруды, созданные ещё во времена Тевтонского ордена
- Бранденбургские ворота и музей марципана. Вы узнаете, что же называют кёнигсбергским марципаном
- Хомлинов в одном из бастионов
- Форт №11 «Дёнхофф», входящий в так называемую «ночную перину Кёнигсберга»
Организационные детали
- Автомобильная часть экскурсии проходит на Changan CS35 Plus, есть детское кресло
- Дополнительно оплачивается вход на территорию форта: взрослый — 400 ₽ за человека, льготный — 300 ₽ за человека
- В музей марципана билеты не требуются
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 363 туристов
Главное в любой экскурсии — найти подход к каждому путешественнику. Самой большой наградой для меня будет, если после нашей поездки вам захочется возвращаться в Калининградскую область снова и снова. Я здесь родился и с детства слушал истории про эти земли. Теперь сам хочу рассказать о них так, чтобы ни один из вас не уехал разочарованным.Задать вопрос
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