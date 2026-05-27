Вы побываете в таинственном месте, где деревья танцуют, а пески умеют дышать.
Подниметесь на самую высокую дюну Европы и полюбуетесь Балтикой, послушаете местные легенды и разгадаете природную загадку леса.
А в Зеленоградске пройдётесь по сказочным улочкам, ощутите курортный шарм и сделаете милые фото с котиками.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Калининграда
Танцующий лес. Вы окажетесь в самой загадочной локации Куршской косы с причудливо изогнутыми деревьями.
Дюна Эфа. По деревянным настилам пройдётесь к смотровым площадками и полюбуетесь «дышащими» песками — дюны здесь двигаются, это редкое зрелище.
Зеленоградск. А затем прибудете на уютный курорт в европейском стиле, прогуляетесь по колоритным улочкам и встретите множество кошек — настоящих хозяев города.
17:00 — возвращение в Калининград
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном 50-местном автобусе или микроавтобусе
- Оплачивается дополнительно: экологический сбор — 400 ₽ (детям до 18 и пенсионерам — бесплатно), обед (по желанию)
- Программа подойдёт детям и взрослым всех возрастов и с любой физической подготовкой, но рекомендуем брать детей старше 7 лет
во вторник, среду и пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1870 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко (это самый центр Калининграда)
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Познавательные экскурсии для гостей и жителей города. Продуманные маршруты с интересными местами. Вы проведёте своё время интересно и с пользой. Узнаете больше о природных богатствах Калининградской области, её городах и тайнах древности.
