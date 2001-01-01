Мы встретимся с вами в любой точке Калининграда и начнем автомобильно пешеходный обзор главных достопримечательностей 🏛️ нашего города, Узнаем о самых древних рукотворных сооружений города, ровесников Тевтонского замка, увидим самое древнее сооружение тевтонских рыцарей, посмотрим 7 ворот окружающих город 🏙️ более 100 лет, а также посетим бывшие немецкие кирхи, сохранившиеся до наших дней. Узнаем где располагается район Амалиенау, а также пройдемся по рабочему кварталу Растхоф. Прогуляемся по Ганзейской площади пройдем возле здания Полицайпрезидиума, земельного суда и судебной тюрьмы, увидим скульптуру "Борющиеся зубры" и здание бывшего вокзала "Кранц". Увидим здание синагоги и Кафедральный собор, комплекс "Рыбная деревня". Немецкую телефонную станцию и самый древний герб города Кенигсберг на здании.