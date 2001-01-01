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Прогулка по Прусскому Кенигсбергу

Максим
Максим – Гид из Калининграда
Прогулка по Прусскому Кенигсбергу
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🚗На автомобиле
  • 🚘Услуги трансфера
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Прусскому Кенигсбергу
Прогулка по Прусскому Кенигсбергу

Что вы увидите

  • Вы увидите 7 ворот города Кенигсберг
  • увидим 5 немецких кирх и Кафедральный собор с синагогой
  • Ганзейскую площадь и окружающий ансамбль зданий
  • бастион "Дер Дона" и немецкий двухъярусный мост
  • а также другие достопримечательности города
Мы встретимся с вами в любой точке Калининграда и начнем автомобильно пешеходный обзор главных достопримечательностей 🏛️ нашего города, Узнаем о самых древних рукотворных сооружений города, ровесников Тевтонского замка, увидим самое древнее сооружение тевтонских рыцарей, посмотрим 7 ворот окружающих город 🏙️ более 100 лет, а также посетим бывшие немецкие кирхи, сохранившиеся до наших дней. Узнаем где располагается район Амалиенау, а также пройдемся по рабочему кварталу Растхоф. Прогуляемся по Ганзейской площади пройдем возле здания Полицайпрезидиума, земельного суда и судебной тюрьмы, увидим скульптуру "Борющиеся зубры" и здание бывшего вокзала "Кранц". Увидим здание синагоги и Кафедральный собор, комплекс "Рыбная деревня". Немецкую телефонную станцию и самый древний герб города Кенигсберг на здании.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • не включено посещение музеев
  • питание в пути
Начало и место завершения
🚩 Дом Советов, улица Шевченко 4
Прогулка по Прусскому Кенигсбергу
Прогулка по Прусскому Кенигсбергу
Прогулка по Прусскому Кенигсбергу

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим
Максим
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Максим проводит ещё 2 экскурсии

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