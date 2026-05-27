По Калининграду и Светлогорску - на велосипеде и электросамокате

Увидеть главное без пробок и прочувствовать курортный шарм Кёнигсберга и Раушена
Этот день придуман для того, чтобы вы увидели Калининградскую область с двух непохожих ракурсов.

Сначала мы не спеша объедем на велосипедах областной центр — как местные жители: по набережным и паркам.

А затем отправимся в Светлогорск, где на электросамокатах исследуем зелёные холмы и виллы бывшего Раушена.
Описание экскурсии

  • В Калининграде: исторические районы, набережные, парки и озёра, которые обычно мелькают за окном автомобиля
  • В Светлогорске: знаменитое променадное кольцо, старинные виллы, извилистые улочки бывшего Раушена и лучшие видовые точки, откуда открываются открыточные виды на Балтику

Подробнее о маршруте

  • Общая протяжённость велочасти — 45 км
  • Рельеф равнинный, маршрут подходит даже для новичков
  • Дороги преимущественно асфальтированные
  • Средняя скорость группы — около 10 км/ч

Примерный тайминг

8:30 — сбор группы в Калининграде, инструктаж и подготовка велосипедов
9:00 — старт велосипедной прогулки по Калининграду
14:00 — обед в уютном кафе (остановка для отдыха)
15:00 — трансфер в Светлогорск
16:00 — начало экскурсии по Светлогорску на электросамокатах
18:30 — завершение прогулки и выезд в Калининград
19:30 — ориентировочное возвращение

Организационные детали

  • Транспорт — удобные велосипеды (Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомические ручками) и туристический автобус
  • Допустимый возраст участников 14+
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Калининграде на проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

