Этот день придуман для того, чтобы вы увидели Калининградскую область с двух непохожих ракурсов.
Сначала мы не спеша объедем на велосипедах областной центр — как местные жители: по набережным и паркам.
А затем отправимся в Светлогорск, где на электросамокатах исследуем зелёные холмы и виллы бывшего Раушена.
Описание экскурсии
- В Калининграде: исторические районы, набережные, парки и озёра, которые обычно мелькают за окном автомобиля
- В Светлогорске: знаменитое променадное кольцо, старинные виллы, извилистые улочки бывшего Раушена и лучшие видовые точки, откуда открываются открыточные виды на Балтику
Подробнее о маршруте
- Общая протяжённость велочасти — 45 км
- Рельеф равнинный, маршрут подходит даже для новичков
- Дороги преимущественно асфальтированные
- Средняя скорость группы — около 10 км/ч
Примерный тайминг
8:30 — сбор группы в Калининграде, инструктаж и подготовка велосипедов
9:00 — старт велосипедной прогулки по Калининграду
14:00 — обед в уютном кафе (остановка для отдыха)
15:00 — трансфер в Светлогорск
16:00 — начало экскурсии по Светлогорску на электросамокатах
18:30 — завершение прогулки и выезд в Калининград
19:30 — ориентировочное возвращение
Организационные детали
- Транспорт — удобные велосипеды (Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомические ручками) и туристический автобус
- Допустимый возраст участников 14+
- С вами будет один из гидов нашей команды
в воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калининграде на проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
