Приготовьтесь к путешествию длиной почти в 1000 лет! В поездке по территории бывшей Восточной Пруссии мы словно запустим машину времени и перенесёмся в эпоху рыцарей, древних племён и монументальных замков.
Программа будет насыщенной: в окрестностях Калининграда нет другого маршрута, который позволял бы за один день увидеть столько памятников орденской архитектуры.
Программа будет насыщенной: в окрестностях Калининграда нет другого маршрута, который позволял бы за один день увидеть столько памятников орденской архитектуры.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Калининграда
8:30 — замок Вальдау (осмотр снаружи)
В 1697 году здесь останавливалась часть «Великого посольства» под руководством Франца Лефорта.
9:15 — кирха Хайлигенвальде
На этом месте стояла древняя священная роща пруссов. Внутри вы увидите резную дверь ризницы, гранитную купель и водосвятную чашу.
10:00 — замок Тапиау (экскурсия с местным гидом)
12:30 — замок Лаукен
13:00 — Полесск (Лабиау)
Обед 30 минут. После — внешний осмотр замка, служившего точкой сбора орденских походов на Литву. Прогулка по набережной Деймы и вид на «Орлиный мост».
14:15 — Заливино
Осмотр старинного маяка Риндерорта — одного из трёх уцелевших объектов довоенной навигационной системы. Внутри — винтовая лестница, медная крыша, дом смотрителя. На вершине — смотровая площадка.
15:45 — Тургенево (Гросс-Легиттен)
Кирха конца 14 века — единственная в районе, где до сих пор идут лютеранские службы.
16:30 — выезд в Калининград
17:30 — прибытие
Организационные детали
- Автотранспорт: Hyundai Verna или Skoda Rapid. Комфортно будет 3 взрослым пассажирам и ребёнку
- Рекомендуемый возраст детей — от 6 лет
- В Полесске предусмотрено время для обеда. Поесть можно кулинарии при ресторане. Обед не входит в стоимость экскурсии
- Маяк Риндерорта в Заливино закрыт для посещения по понедельникам и вторникам. В эти дни возможен только внешний осмотр
Дополнительные расходы
- Обзорная экскурсия по замку Тапиау с экскурсоводом замка: полный билет 700 ₽ с чел., льготный 500 ₽ с чел.
- Посещение рыцарского зала (по желанию): 300 ₽ с чел., льгот нет
- Маяк Риндерорта: полный билет 200 ₽ с чел., льготный 150 ₽ с чел., дети до 14 лет — бесплатно
- Кирха Хайлигенвальде: 100 ₽ с чел.
- Кирха в Гросс Легиттене: 100 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владлен — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1346 туристов
Добрый день, друзья! Меня зовут Владлен. Я дипломированный гид-экскурсовод. Я родился и вырос в Калининграде. Когда мне было пять лет, я уже осваивал руины Кафедрального собора. Окончил школу в Балтийске.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков - из Калининграда
Начало: У гостиницы «Калининград»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные замки близ Калининграда
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
Завтра в 09:00
26 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Откройте тайны Тевтонского ордена, изучая замки и кирхи Калининградской области. Погружение в средневековую атмосферу и уникальные исторические факты
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.