Обворожительный Калининград

За 3 часа вы окунетесь в историю Калининграда: от средневековья до современности. Архитектура и традиции создадут уникальную атмосферу
Туристы за три часа узнают историю Калининграда, прогуляются по острову Канта и Рыбной деревне, увидят довоенные районы Амалиенау и Ратсхоф.

Путешественники оценят архитектуру необарокко и баухаус, познакомятся с местными традициями и гастрономией.

В ходе экскурсии будут посещены такие достопримечательности, как скульптура «Борющиеся зубры» и зоопарк. Участники узнают, где попробовать лучшее пиво и глинтвейн, а также купить марципан и сувениры
4.91
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю
  • 🏙️ Уникальная архитектура
  • 🍻 Гастрономические советы
  • 🎨 Искусство и культура
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
Обворожительный Калининград
Обворожительный Калининград
Обворожительный Калининград
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Остров Канта
  • Рыбная деревня
  • Амалиенау
  • Ратсхоф
  • Музей Марципана
  • Скульптура «Борющиеся зубры»
  • Зоопарк

Описание экскурсии

Насыщенный маршрут

Наша прогулка начнётся в историческом центре Калининграда: погуляем по острову Канта и соседней Рыбной деревне. Вы увидите, где проходила граница Старого города.

Затем поедем в хорошо сохранившиеся довоенные районы Калининграда — Амалиенау и Ратсхоф. Пройдём мимо торгового порта, посмотрим на виллы и Музей Марципана. По пути не пропустим скульптуру «Борющиеся зубры» и зоопарк. А любуясь зданием бывшего суда, вы раскроете, как оно превратилось в одно из лучших образовательных заведений Калининграда. Кроме того, за 3 часа вы не раз встретите памятники в стилях необарокко и баухаус — поговорим о новаторстве последнего.

О Калининграде — интересно и с любовью

Вы познакомитесь с историей создания нашего города, его завоеваний и развития — и поймёте, в чем уникальность Калининграда. Помимо исторической хроники я расскажу вам о местных традициях и гастрономических особенностях нашего региона, а также с радостью посоветую, что попробовать в Калининграде. Где самые вкусные пиво и глинтвейн, где купить марципан и сувениры.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • По желанию вы можете взять согревающие напитки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 44 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
2
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Обворожительный Калининград (Тимур)Обворожительный Калининград (Валерия)Обворожительный Калининград (Мария)Обворожительный Калининград (Мария)Обворожительный Калининград (Мария)Обворожительный Калининград (Мария)Обворожительный Калининград (Мария)Обворожительный Калининград (Мария)Обворожительный Калининград (Мария)Обворожительный Калининград (Мария)Обворожительный Калининград (Денис)Обворожительный Калининград (Денис)Обворожительный Калининград (Денис)Обворожительный Калининград (Anastasia)Обворожительный Калининград (Anastasia)Обворожительный Калининград (Anastasia)Обворожительный Калининград (Наталья)Обворожительный Калининград (Наталья)Обворожительный Калининград (Наталья)
М
29 дек 2024
Прекрасная экскурсия. ОЧЕНЬ понравился рассказ, знания гида. Все было комфортно и классно.
Алексей провёз по городу, все рассказал/показал/ было время на фото, на покупки. Выбрал хорошее кафе с вкусной едой и кофе.
Сама экскурсия ОЧЕНЬ интересная: старые дома, остров Канта - прям рекомендую от всей души!!!!! Очень хорошее место, с грандиозной историей!
А
29 дек 2024
Очень интересная экскурсия! Увлекательно, познавательно!!!!
н
28 дек 2024
Очень приятное впечатление от экскурсии, проведенной Алексеем! Удачный формат экскурсии: первая часть непосредственно по острову Канта, с историческими ньюансами и вторая по пожеланиям дальнейшего осмотра города. Гид очень внимательный и
читать дальше

знающий, хорошая подача информации. Опеку над нами чувствовали всю экскурсию и даже после, т. к. Алексей нам подробно объяснил, что и где надо ещё посмотреть, с учётом оставшегося времени пребывания в городе.

Н
13 авг 2024
Overpriced
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Благодарю за ваш отзыв об экскурсии. Тем не менее: стоимость и цена экскусриии — это очень субъективно.
Выбрав экскурсию со мной,
читать дальше

Вас ожидает:
- Новый и чистый автомобиль Хёндай Крета
- Дипломированный и атестованный гид, т. е. Я (в исключительных случаях может быть достойная замена)
- Для любителей кофе - приятный сюрприз.
- Гарантии: После моей экскурсии, Вы будете знать о Калининграде больше, чем местные жители.
До Встречи на экскурсиях!

Евгения
11 авг 2024
Алексей прекрасный гид👍🏼Интересно,доходчиво,на вопросы дает развернутые ответы. Нам безумно понравилась наша экскурсия по городу. Советуем ✔️
Виктория
25 июл 2024
Замечательная экскурсия в компании Алексея. Были с детьми 16 и 12 лет, все остались в восторге. Очень интересная подача материала, юмор, знание истории, пешие прогулки, совмещенные с поездкой на машине
читать дальше

- все это оставляет очень приятное послевкусие! Отдельное спасибо за музей открыток и коротенькие фильмы, которые мы успели в нем посмотреть - до слез… просто обязательно к посещению! Приятным завершением нашего мини-путешествия по Калининграду стало отличное пространство для всех любителей кофе (и нелюбителей тоже), где мы смогли насладиться чудесными десертами и напитками).
Очень рекомендую именно эту экскурсию 🥰

Тимур
5 июл 2024
Лучшая экскурсия и крутой экскурсовод. Построил маршрут так что экскурсия прошла на одном дыхании и не устали и вроде не только на машине, и пешком погуляли посмотрели. Любит город и
читать дальше

очень много знает интересного. Покатал по городу, погуляли по интересным местам. Экскурсия превратилась в теплую и гармоничную беседу с изучением города, обсуждением событий, которые происходили в городе. Показал места о которых явно не рассказывают, но они часть истории города и дают представление о прошлой жизни Калининграда. Экскурсия была. В первый день поездки и Алексей подсказал что можно еще посмотреть самостоятельно, а что лучше с экскурсоводом, увлек так, что захотелось по возвращению еще и почитать. Кроме впечатлений остались отличные фото! Алексей спасибо! Будем в Калининграде еще раз, точно прийдем к Вам снова. Городу процветания, сохранения истории и новых легенд и фактов!

Лучшая экскурсия и крутой экскурсовод. Построил маршрут так что экскурсия прошла на одном дыхании и не
Анна
1 июл 2024
Конечно, трех часов мало для знакомства с Калининградом. Причем, гид Павел, рассказывал нам более трех часов, за что ему отдельное спасибо! Хотелось посетить больше знаковых мест. Для первого ознакомления с городом вполне хорошо.
К
11 июн 2024
Алексей проводил для нас обзорную экскурсию по городу 8 июня, были вдвоем с женой. Остались очень довольны, Алексей умеет дать информацию по потребности- не перегружая и не скучно. Интересный собеседник
читать дальше

с хорошим чувством юмора.
Экскурсия спланирована грамотно, узнали много новых для себя фактов. Узнали, что еще можно посетить в Калининграде.
Впечатление от экскурсии с Алексеем осталось самое приятное, если Вы хотите познакомиться с городом в дружеской обстановке, смело можно делать это в компании Алексея.

И
29 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, рассказ Алексея был очень интересным. Сама экскурсия прошла легко и не утомительно. Алексей отвечал на все наши вопросы. Был внимательным к нам, у нас маленький ребенок, в машине было кресло, Алексей с пониманием отнёсся к маленькому туристу. Спасибо за интересную экскурсию, мы довольны
В
13 мая 2024
Благодарим Алексея за интересную экскурсию! Все очень наглядно и с погружением в истоки. Очень приятная речь и доброжелательное отношение.
Информации много и все к месту, очень легко запоминается и время для нас промчалось мгновенно! Конечно, хотелось бы еще в следующий раз встретиться. Большое спасибо!
Из 3х наших экскурсий в Калининграде - эта была лучшая.
А
11 мая 2024
Все прошло замечательно. Очень довольны!
Светлана
25 апр 2024
Для общего впечатления от города, его истории, для понимания - в какую точку или район хотелось бы вернуться - идеальная экскурсия. Динамично и увлекательно, познакомились со всеми важными локациями, много
читать дальше

информации. Нам не очень повезло с погодой, весь день шел дождь, поэтому чередование машины и небольших прогулок под зонтом было удобно. Алексей даже показал нам пару музеев "сверх" запланированного, за что большое спасибо.

Надежда
16 апр 2024
Экскурсия понравилась - Алексей приятный и пунктуальный человек, интересный и не скучный рассказчик. Маршрут составлен очень хорошо - сочетание пеших и автомобильных сегментов экскурсии позволило обзорно осмотреть почти весь город
читать дальше

и детально отдельные его интересные места, что дало хорошее общее впечатление о Калининграде. Во время экскурсии Алексей демонстрировал дополнительные исторические материалы и старые фотографии, что дало представление о том, как менялся город со временем и как перенес войну и другие исторические события, которые оставили свои глубокие следы на его карте. Три часа пролетели незаметно, мы с друзьями получили отличные впечатления. Спасибо, Алексей!

В
7 апр 2024
Очень понравился гид. Алексей рассказывает интересно, легко, динамично. Мы получили большое удовольствие. Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана 👍🏼
Очень понравился гид. Алексей рассказывает интересно, легко, динамично. Мы получили большое удовольствие. Отдельное спасибо за рекомендацию

Похожие экскурсии из Калининграда

Фоторобот Калининграда
Пешая
16 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Фоторобот Калининграда
Индивидуальная экскурсия «Фоторобот Калининграда» - это семейное приключение, где дети станут детективами, а взрослые откроют для себя историю города
Начало: В районе острова Канта
Завтра в 10:00
17 фев в 10:00
6750 за всё до 4 чел.
Калининград в первый раз
На автобусе
На микроавтобусе
37 отзывов
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Калининград в первый раз
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: от готических зданий до арт-пространств. Узнайте историю города и попробуйте кёнигсбергский марципан
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
17 фев в 14:00
19 фев в 14:00
1650 за человека
Добро пожаловать в Калининград
На машине
скидка
10%
236 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75006750 за всё до 4 чел.