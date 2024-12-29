Путешественники оценят архитектуру необарокко и баухаус, познакомятся с местными традициями и гастрономией.
В ходе экскурсии будут посещены такие достопримечательности, как скульптура «Борющиеся зубры» и зоопарк. Участники узнают, где попробовать лучшее пиво и глинтвейн, а также купить марципан и сувениры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю
- 🏙️ Уникальная архитектура
- 🍻 Гастрономические советы
- 🎨 Искусство и культура
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть
- Остров Канта
- Рыбная деревня
- Амалиенау
- Ратсхоф
- Музей Марципана
- Скульптура «Борющиеся зубры»
- Зоопарк
Описание экскурсии
Насыщенный маршрут
Наша прогулка начнётся в историческом центре Калининграда: погуляем по острову Канта и соседней Рыбной деревне. Вы увидите, где проходила граница Старого города.
Затем поедем в хорошо сохранившиеся довоенные районы Калининграда — Амалиенау и Ратсхоф. Пройдём мимо торгового порта, посмотрим на виллы и Музей Марципана. По пути не пропустим скульптуру «Борющиеся зубры» и зоопарк. А любуясь зданием бывшего суда, вы раскроете, как оно превратилось в одно из лучших образовательных заведений Калининграда. Кроме того, за 3 часа вы не раз встретите памятники в стилях необарокко и баухаус — поговорим о новаторстве последнего.
О Калининграде — интересно и с любовью
Вы познакомитесь с историей создания нашего города, его завоеваний и развития — и поймёте, в чем уникальность Калининграда. Помимо исторической хроники я расскажу вам о местных традициях и гастрономических особенностях нашего региона, а также с радостью посоветую, что попробовать в Калининграде. Где самые вкусные пиво и глинтвейн, где купить марципан и сувениры.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- По желанию вы можете взять согревающие напитки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Алексей провёз по городу, все рассказал/показал/ было время на фото, на покупки. Выбрал хорошее кафе с вкусной едой и кофе.
Сама экскурсия ОЧЕНЬ интересная: старые дома, остров Канта - прям рекомендую от всей души!!!!! Очень хорошее место, с грандиозной историей!
Выбрав экскурсию со мной,
Информации много и все к месту, очень легко запоминается и время для нас промчалось мгновенно! Конечно, хотелось бы еще в следующий раз встретиться. Большое спасибо!
Из 3х наших экскурсий в Калининграде - эта была лучшая.