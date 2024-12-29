Туристы за три часа узнают историю Калининграда, прогуляются по острову Канта и Рыбной деревне, увидят довоенные районы Амалиенау и Ратсхоф. Путешественники оценят архитектуру необарокко и баухаус, познакомятся с местными традициями и гастрономией. В ходе экскурсии будут посещены такие достопримечательности, как скульптура «Борющиеся зубры» и зоопарк. Участники узнают, где попробовать лучшее пиво и глинтвейн, а также купить марципан и сувениры

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.)

Описание экскурсии

Насыщенный маршрут

Наша прогулка начнётся в историческом центре Калининграда: погуляем по острову Канта и соседней Рыбной деревне. Вы увидите, где проходила граница Старого города.

Затем поедем в хорошо сохранившиеся довоенные районы Калининграда — Амалиенау и Ратсхоф. Пройдём мимо торгового порта, посмотрим на виллы и Музей Марципана. По пути не пропустим скульптуру «Борющиеся зубры» и зоопарк. А любуясь зданием бывшего суда, вы раскроете, как оно превратилось в одно из лучших образовательных заведений Калининграда. Кроме того, за 3 часа вы не раз встретите памятники в стилях необарокко и баухаус — поговорим о новаторстве последнего.

О Калининграде — интересно и с любовью

Вы познакомитесь с историей создания нашего города, его завоеваний и развития — и поймёте, в чем уникальность Калининграда. Помимо исторической хроники я расскажу вам о местных традициях и гастрономических особенностях нашего региона, а также с радостью посоветую, что попробовать в Калининграде. Где самые вкусные пиво и глинтвейн, где купить марципан и сувениры.

Организационные детали