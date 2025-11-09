Мария — ваш гид в Калининграде

Представьте, что вы приехали к хорошему другу в гости в Калининградскую область. Вы вместе проводите время, и он вам показывает лучшие места, которые стоит посетить каждому! Таким другом стану для вас я — молодой гид со своим видением города. Я являюсь дипломированным гидом и создателем собственного паблика о Калининграде. Мои авторские маршруты посетило более 35 000 человек. Присоединяйтесь и вы!