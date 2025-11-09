Из Кёнигсберга мы отправимся в Калининград. Да, на экскурсии такое перемещение возможно! Посетим знаменитый район вилл — Амалиенау. По пути заглянем в гости к хомлинам — маленьким домовым, которые стали символом города.
Познакомимся с историей Кёнигсберга до и после Великой Отечественной войны и поговорим о жизни калининградцев в наши дни.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Уютные улочки Амалиенау, где виллы начала 20 века сохранили оригинальный облик.
- Росгартенские ворота и Музей янтаря в башне Дона, на которой произошло водружение флага Красной армии в апреле 1945 г. (экспозицию музея не посещаем).
- Остров Канта и Рыбная деревня — сердце города К.
- Хомлины — добродушные домовики, ставшие символом Калининграда.
Я расскажу:
- О зарождении района вилл на окраине Кёнигсберга и его популярности в наши дни.
- Известных личностях, чьи жизни были связаны с городом: королеве Луизе, Иммануиле Канте и других.
- Достопримечательностях, которые сохранились после Великой Отечественной войны.
- Современном преображении Калининграда и его нынешних жителях.
Кому подойдёт/не подойдёт экскурсия
- Экскурсия возможна с детьми от 10 лет.
- К сожалению, не подойдёт для людей с ограниченными возможностями (из-за брусчатки на дороге и передвижения на транспорте между объектами).
Организационные детали
В мини-группе до 4 человек мы передвигаемся между объектами на моём автомобиле. В группе от 5 человек перемещаемся на трамвае или такси-минивэне — проезд вы оплачиваете самостоятельно: 70 ₽ за чел.
- проезд на трамвае, около 200 ₽ за чел.
- на такси.
- По маршруту будет остановка в кофейне, где можно взять с собой напитки и приобрести сувениры.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Центрального парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Калининграде
Представьте, что вы приехали к хорошему другу в гости в Калининградскую область. Вы вместе проводите время, и он вам показывает лучшие места, которые стоит посетить каждому! Таким другом стану для вас я — молодой гид со своим видением города. Я являюсь дипломированным гидом и создателем собственного паблика о Калининграде. Мои авторские маршруты посетило более 35 000 человек. Присоединяйтесь и вы!Задать вопрос
