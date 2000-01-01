Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск

История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии

Алексей
Алексей – Гид из Калининграда
Приглашаю исследовать живописные и многоликие города Балтийского побережья.

Вы раскроете их немецкое прошлое, разберетесь в особенностях местной архитектуры и насладитесь фантастическими пейзажами.

А еще отыщете старинные виллы, узнаете о производстве янтаря и увидите военные корабли.
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск

Что вас ожидает

Курортный Светлогорск
Светлогорск встретит вас тихими зелеными улочками, на которых уютно расположились старинные красивые 🤩 дома. Вы услышите, как создавался и развивался этот прекрасный город 🏙️ и где проходили съемки Красной Шапочки. Погуляете по живописному променаду и насладитесь красотой лиственничного леса и Балтийского моря 🌊. А также увидите архитектурные символы курорта: санатории, водонапорную башню и «дом звездочета».

Промысловый Янтарный
Янтарный — это место, где находятся 90% мирового запаса янтаря и лучший морской пляж 🏖️ Калининградской области. Вы раскроете технологии и методы изготовления ювелирных украшений из «солнечного камня», увидите наследие немецкой промышленности и погуляете по дендропарку с огромной коллекцией интересных растений и деревьев.

Военный Балтийск
Вы увидите могучие корабли, стоящие на охране западных рубежей страны, старинный маяк и музей 🖼 балтийского флота. А также оцените по-европейски оригинальную архитектуру казарм и крепость Пиллау — цитадель немецкого наследия XVII века. Я расскажу, как зарождался Балтийск, какое место в истории 📖 России занимал город Пиллау и какие военные операции здесь проходили.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, в Калининграде живу и работаю с 2000 года, образование высшее. Вдохновлён городом и областью и готов делится своими знаниями и информацией. Помимо экскурсионной деятельности хорошо ориентируюсь в вопросах недвижимости, региональной экономики и промышленности.
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Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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