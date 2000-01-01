Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Курортный Светлогорск

Светлогорск встретит вас тихими зелеными улочками, на которых уютно расположились старинные красивые 🤩 дома. Вы услышите, как создавался и развивался этот прекрасный город 🏙️ и где проходили съемки Красной Шапочки. Погуляете по живописному променаду и насладитесь красотой лиственничного леса и Балтийского моря 🌊. А также увидите архитектурные символы курорта: санатории, водонапорную башню и «дом звездочета».

Промысловый Янтарный

Янтарный — это место, где находятся 90% мирового запаса янтаря и лучший морской пляж 🏖️ Калининградской области. Вы раскроете технологии и методы изготовления ювелирных украшений из «солнечного камня», увидите наследие немецкой промышленности и погуляете по дендропарку с огромной коллекцией интересных растений и деревьев.

Военный Балтийск

Вы увидите могучие корабли, стоящие на охране западных рубежей страны, старинный маяк и музей 🖼 балтийского флота. А также оцените по-европейски оригинальную архитектуру казарм и крепость Пиллау — цитадель немецкого наследия XVII века. Я расскажу, как зарождался Балтийск, какое место в истории 📖 России занимал город Пиллау и какие военные операции здесь проходили.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.