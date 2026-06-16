Приглашаем на увлекательную прогулку на байдарках по живописным водам Калининграда. Вы увидите знаковые места — Рыбную деревню, остров Канта и калининградский порт. Проплывёте мимо легендарных кораблей, включая суда «Витязь» и «Виктор Пацаев». Опытный инструктор будет сопровождать вас на всём маршруте.
Описание экскурсии
- Проведём инструктаж, наденем спасжилеты и сядем в байдарки.
- Поплывём по Преголе мимо острова Канта, Рыбной деревни, набережной Музей Мирового океана с пришвартованными кораблями.
Организационные детали
- В стоимость входят аренда байдарки и необходимого оборудования, инструктаж.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
во вторник и четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ВМК «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Вместе с командой профессиональных гидов и водных инструкторов я провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Калининграду и его области. Мы постараемся, чтобы вы полюбили наш регион так же, как любим его мы!
Входит в следующие категории Калининграда
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