Штурм Кёнигсберга — героический подвиг советских солдат

Штурм Кёнигсберга

5
2 отзыва
Вас ждет увлекательная экскурсия по крепостям и оборонительным сооружениям Кёнигсберга.

Штурм Кёнигсберга стал одним из символов побед Красной армии заключительного периода войны.

«Страна-каземат! Город — железобетонный кулак, покрытый туманом и мглой.

Пропитанный ядом, начиненный порохом и железом город-крепость Кенигсберг — очаг прусского милитаризма» — так описывал столицу Восточной Пруссии один из советских офицеров-артиллеристов, участвовавших в его взятии.
Штурм Кёнигсберга — героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга — героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга — героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга — героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга — героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга — героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга — героический подвиг советских солдат

Что вы увидите 🤩

  • Калининград
  • Блиндаж Ляша
  • Областной историко-художественный музей
  • Форты №5 и № 11
  • Литовский вал
  • Площадь Василевского
  • Королевские, Закхаймские, Бранденбургские ворота
Вас ждет увлекательная экскурсия по крепостям и оборонительным сооружениям Кёнигсберга. Штурм Кёнигсберга стал одним из символов побед Красной армии заключительного периода войны. «Страна-каземат! Город — железобетонный кулак, покрытый туманом и мглой. Пропитанный ядом, начиненный порохом и железом город-крепость Кенигсберг — очаг прусского милитаризма» — так описывал столицу Восточной Пруссии один из советских офицеров-артиллеристов, участвовавших в его взятии.
Подробнее об экскурсии и местах, которые вы увидите
Сначала мы посетим блиндаж командующего кенигсбергским военным гарнизоном генерала от инфантерии Отто фон Ляша, где увидим интерьер бункера 1945 года, карты наступлений, макеты, воссоздающие события капитуляции гарнизона, окунемся в события тех лет и узнаем их подробности.
Затем мы осмотрим Калининградский областной историко-художественный музей — ровесника области с 1946 года, коллекция которого является крупнейшим музейным собранием региона, где хранятся естественнонаучные, археологические, исторические и художественные собрания края, более 130 тысяч предметов. Музей расположен в восстановленном здании Штадтхалле, памятнике архитектуры начала ХХ века. Его экспозиция даст нам представление об истории и природных богатствах края, расскажет о ходе военных действий на этой территории в период Великой Отечественной войны и становлении молодой Калининградской области.
Проехав через город на окраину, мы с вами посетим Форт №11 — фортификационное сооружение города-цитадели Кёнигсберга, один из пятнадцати основных фортов, построенных в 1877–1881 годах, фортов фортового пояса «Ночная перина Кёнигсберга», в который входили 12 основных сооружений и 3 малых, который является единственным из пятнадцати фортов Калининграда, сохранившимся практически полностью в своём первоначальном виде.
После осмотра внутреннего кольца оборонительных сооружений и ворот Кенигсберга, мы посетим музей-форт №5, который в начале апреля 1945 года был взят советскими войсками, немецкий гарнизон капитулировал, а сам форт — сильно разрушен. С 1979 года имеет статус музея истории Великой Отечественной войны.
🚩 Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
🏁 Место завершения: Калининград, в удобном для вас месте
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Приятное общение.
 Что не входит
  • Билеты в музеи и экскурсионное обслуживание (в блиндаж – 200 руб. /чел., в областной музей – 200 руб/чел. , форт №5 – 200 руб. /чел., форт №11 – 300 руб. /чел., обзорные экскурсии по территории форта проводятся бесплатно)
  • Обед
  • Сувениры.
Важная информация
Дополнительно можно осмотреть и другие достопримечательности Кенигсберга — Калининграда. Дополнительное время экскурсии оплачивается 1200 руб. за один час.
Время проведения: Ежедневно с утра
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Сергей Н.
Сергей Н.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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