Три жемчужины Балтийского побережьяПриморье, расположенное на побережье Балтийского моря обладает уникальным и привлекательным обаянием. В этом регионе можно найти несколько живописных городов, включая Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск, которые славятся своей красотой и природными достопримечательностями.

Начнем мы наше путешествие с того самого места, где прячутся несметные богатства янтаря. Он и дал название уютному приморскому городку — Янтарный. Янтарный (ранее известный как Пальмира) является курортным городом, расположенным в окружении сосновых лесов и скалистых берегов Балтийского моря. Этот город славится своим богатым запасом янтаря, который можно найти на его пляжах. Здесь мы посетим смотровую площадку янтарного карьера, увидим янтарную пирамиду, парк Беккера, отель Шлосс и Музей янтаря при янтарном комбинате.

Следующей нашей остановкой будет самый красивый и самый зеленый курортный городок нашей области — Светлогорск. Здесь мы погуляем по Лиственничному парку. Парк с дорожками для прогулок, скамейками и беседками для отдыха, является излюбленным местом отдыха горожан и приезжих. Увидим органный зал Макарова, Дом Звездочета и старинные виллы в стиле югендстиль. Полюбуемся на скульптуру прекрасной юной девушки-нимфы, обращенной лицом к морю, — один из символов Светлогорска. Кроме того увидим здание «Янтарь-холла», в котором расположен один из филиалов Музея Мирового океана. Экспозиция рассказывает о культуре и быте народов, живших на берегу моря. Увидим озеро Тихое — отличное место для прогулок, занятий спортом и развлечений с детьми. Здесь почти нет характерного для Светлогорска ветра, тихо, спокойно и немноголюдно.

И завершим наше путешествие в королевском курорте Зеленоградске. Город расположен в окружении лесов и является одним из самых зеленых городов региона. Он славится своими красивыми песчаными пляжами и уникальной архитектурой. Здесь мы с вами увидим Музей, посвящённый одному из главных символов г. Зеленоградска. «Мурариум» расположен в здании бывшей городской Водонапорной башни. Где можно увидеть более 4500 экспонатов кошек, посетить или организовать мастер-класс, приобрести памятные сувениры и подняться на высоту 24 метра (над городом кошек), чтобы насладиться видом со смотровой площадки, открывающей обзор на все 360°. Прогуляемся по Курортному проспекту, где много красивых старых домов, в том числе отель Курхаус и Телеграф.