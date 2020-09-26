6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Зеленоградские коты

Зеленоградск — первый курорт в этой части Балтики, он был открыт в далеком 1816 году. В наши дни он особенно впечатлит почитателей кошек. Вы увидите здесь исторические виллы, украшенные творениями современных художников на «кошачью тему». А также: котофейню, кошачий светофор, кошачью карусель, памятник зеленоградским котам и даже музей 🖼 кошек Мурариум. Я расскажу, с чем связана любовь местных жителей к этим милым животным.

Очаровательный Светлогорск

Светлогорск покорит вас великолепно сохранившейся довоенной архитектурой начала ХХ века, устремленными к небу вековыми деревьями и атмосферой беззаботной европейской жизни. Вы неспешно погуляете по историческому центру и увидите все главные достопримечательности: виллу Карла Кюна, башню водолечебницы, здание Курхауса в стиле модерн и скульптуру Нимфа. Я поделюсь историей 📖 этого уютного городка и помогу ощутить его самобытную атмосферу.

Живописный поселок Янтарный

В Янтарном вас ждут самые роскошные пляжи региона и россыпи янтаря, ведь 90% его мировых запасов сосредоточено именно в Калининградской области. Вы посетите единственный в мире карьер по добыче янтаря открытым способом и пройдете по чудесному парку с двухсотлетними буками и тюльпановыми деревьями. А также заглянете в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе, и рассмотрите замок-отель Шлосс.

Организационные детали