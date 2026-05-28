6 отзывов оставили туристы

В Зеленоградске вы увидите кошачий светофор и музей кошек, в Светлогорске насладитесь старинной архитектурой и атмосферой беззаботной жизни, а в Янтарном оцените
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные достопримечательности Балтийского побережья
- 🏛 Старинная архитектура и история
- 🐱 Зеленоградские коты и музей кошек
- 🏖 Роскошные пляжи Янтарного
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Кошачий светофор
- Музей кошек Мурариум
- Вилла Карла Кюна
- Башня водолечебницы
- Здание Курхауса
- Скульптура Нимфа
- Карьер по добыче янтаря
- Замок-отель Шлосс
Описание экскурсии
Респектабельный Зеленоградск
Кранц, так назывался Зеленоградск ранее, в 1816 году был официально объявлен Королевским курортом. Сюда стремилась европейская аристократия, этот город выбирали для отдыха наши именитые соотечественники. Вы сможете прогуляться по атмосферному променаду, насладиться видами живописного моря и попробовать минеральную воду. Или окунётесь с головой в развлечения креативного города сегодняшнего дня.
Очаровательный Светлогорск
Светлогорск покорит вас великолепно сохранившейся довоенной архитектурой в стиле модерн конца 19 — начала 20 века, устремлёнными к небу вековыми деревьями и атмосферой беззаботной европейской жизни. Вы неспешно погуляете по историческому центру и увидите главные достопримечательности: грязеводолечебницу и её водонапорную башню, виллы Карла Кюна и Бергшлосс и Дом бургомистра Раушена. Мы поделимся историей этого уютного городка и поможем ощутить его самобытную атмосферу.
Живописный Янтарный
В Янтарном вас ждут роскошные пляжи и россыпи янтаря. 90% мировых запасов солнечного камня сосредоточено в Калининградской области, а в посёлке находится единственный в мире карьер по добыче янтаря открытым способом. И вы, при желании, сможете его посетить. Вы прогуляетесь по чудесному парку с двухсотлетними буками и тюльпановыми деревьями, зайдёте в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе. Побродите по атмосферным лавочкам, а мы удивим вас историей и красотой удивительного камня — янтаря.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. За доплату можно организовать трансфер из Светлогорска — 2000 ₽
- Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer
- Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): карьер Янтарного комбината — 900 ₽ с человека, музей кошек — 280 ₽ с человека
- Можно организовать экскурсию для группы любой численности. Цена рассчитывается индивидуально
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