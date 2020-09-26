6 отзывов оставили туристы

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Все сокровища Балтики за один день!

Посетить Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный и насладиться атмосферой приморской жизни

5
6 отзывов
Ксения
Ксения – представитель из Калининграда
Приглашаю в путешествие по трем курортным городам Балтийского побережья! Вы очаруетесь старинной архитектурой Светлогорска, отыщете кошачий светофор в Зеленоградске и оцените шикарные пляжи Янтарного.

А я раскрою богатую русско-немецкую историю 📖 этих мест и помогу прочувствовать колорит каждого из них.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 800 ₽ за экскурсию

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Все сокровища Балтики за один день!
Все сокровища Балтики за один день!

Что вас ожидает

Зеленоградские коты
Зеленоградск — первый курорт в этой части Балтики, он был открыт в далеком 1816 году. В наши дни он особенно впечатлит почитателей кошек. Вы увидите здесь исторические виллы, украшенные творениями современных художников на «кошачью тему». А также: котофейню, кошачий светофор, кошачью карусель, памятник зеленоградским котам и даже музей 🖼 кошек Мурариум. Я расскажу, с чем связана любовь местных жителей к этим милым животным.

Очаровательный Светлогорск
Светлогорск покорит вас великолепно сохранившейся довоенной архитектурой начала ХХ века, устремленными к небу вековыми деревьями и атмосферой беззаботной европейской жизни. Вы неспешно погуляете по историческому центру и увидите все главные достопримечательности: виллу Карла Кюна, башню водолечебницы, здание Курхауса в стиле модерн и скульптуру Нимфа. Я поделюсь историей 📖 этого уютного городка и помогу ощутить его самобытную атмосферу.

Живописный поселок Янтарный
В Янтарном вас ждут самые роскошные пляжи региона и россыпи янтаря, ведь 90% его мировых запасов сосредоточено именно в Калининградской области. Вы посетите единственный в мире карьер по добыче янтаря открытым способом и пройдете по чудесному парку с двухсотлетними буками и тюльпановыми деревьями. А также заглянете в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе, и рассмотрите замок-отель Шлосс.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. Трансфер из других городов оплачивается дополнительно. Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘 без кондиционера.
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): карьер Янтарного комбината — 350 рублей с человека, музей кошек — 280 рублей с человека
  • Можно организовать экскурсию для группы любой численности. Цена рассчитывается индивидуально.
Начало и место завершения
🚩 в Калининграде
Все сокровища Балтики за один день!
Все сокровища Балтики за один день!
Все сокровища Балтики за один день!
Все сокровища Балтики за один день!
Все сокровища Балтики за один день!
Все сокровища Балтики за один день!
Все сокровища Балтики за один день!
Все сокровища Балтики за один день!
Все сокровища Балтики за один день!
Все сокровища Балтики за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Пять лет назад я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась ее изучением. Но мне мало знать самой, хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры :) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.
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6 отзывов оставили туристы

26 сентября 2020
Спасибо Ксении за прекрасно проведённую экскурсию. Грамотное изложение с хорошим знанием материала. Заказывали экскурсию в последний момент, все было организовано оперативно. Отдельное спасибо водителю Павлу. Пунктуальность, максимальная доброжелательность. Ксения учитывала все наши пожелания. Желающим получить увлекательную экскурсию по Калининграду и области, рекомендуем Ксению. Ксения, ещё раз спасибо большое.
13 сентября 2020
Моя экскурсия проходила 6 сентября, гид Евгений, он же за рулем. Большой профессионал, знаток истории. Прекрасный язык, интеллигентность, деликатность. Дорога до Янтарного ( первая жемчужина Балтики) запомнилась полями с цветущими золотарниками и потрясающим рассказом о зарождении Пруссии, тевтонах, а так же тамплиерах, крестовых походах, расцвете Пруссии, конечно же, солнечном янтаре.. Светлогорск и Зеленоградск, Балтийское море - завораживающе красивы, выразительны без слов. С гидом мы прошли по всем променадам и улочкам с архитектурными шедеврами в стиле модерн, увидели необыкновенной красоты виллы и исторические отели прусских времен. Все комментарии и рассказы содержательны, соответсвующие атмосфере курорта, с погружением во времена процветающей Пруссии. Спасибо огромное за этот праздник!
8 сентября 2020
Огромное спасибо за увлекательную, познавательную, а главное не утомительную экскурсию по чудесным городам Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный! Заказывая 8-часовую автомобильную прогулку - опасались, что большую часть займет поездка, но оказалось, что все рядом, дороги прекрасные, по пути следования гид познакомил нас с историей этих земель с древнейших времен. В каждом городке нас ожидал продуманный маршрут, интересный рассказ, классные фотографии, ответы на все вопросы, по желанию обед и даже время на купание в море! Все очень четко, профессионально, без лишних "баек" и навязанных услуг. Мы великолепно провели время и сохранили в памяти чудесные воспоминания и желание вернуться! Еще раз спасибо!!!!
Татьяна
28 августа 2020
Были на экскурсии 25 августа, гид Евгений. Все замечательно.
23 августа 2020
Наша экскурсия была по трём курортным городам: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск. В Янтарном мы посетили карьер по добыче янтаря, искупались в море на самом чистом пляже области, в Светлогорске прошлись по старой части города, утопающей в зелени деревьев, а в Зеленоградске практически по всему городку, благо он небольшой. Экскурсия нашей семье очень понравилась. Она проходила индивидуально, и в этом много плюсов. Мы могли менять направления, могли где-то задержаться, что-то пропустить. Но программа экскурсии очень насыщена, не требовала корректировки. Она была интересная, содержательная, увлекательная. Нас сопровождал гид Евгений, эрудированный и приятный человек.
12 августа 2020
Большое спасибо экскурсоводу Евгению за интересную творческую экскурсию . Как профессиональный гид по Китаю могу оценить все достоинства и креативный подход к экскурсии. Обязательно посоветую друзьям. Большое спасибо.

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