6 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по Зеленоградску, Светлогорску и Янтарному. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки, которые могут повлиять на комфортность прогулок.

Вас ждет путешествие по трем курортным городам Балтийского побережья.В Зеленоградске вы увидите кошачий светофор и музей кошек, в Светлогорске насладитесь старинной архитектурой и атмосферой беззаботной жизни, а в Янтарном оцените

роскошные пляжи и посетите карьер по добыче янтаря. Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде, возможен трансфер из других городов. Путешествие проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer. Входные билеты не включены в стоимость, но посещение карьера и музея кошек возможно по желанию. Экскурсия подходит для групп любой численности, цена рассчитывается индивидуально

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Респектабельный Зеленоградск

Кранц, так назывался Зеленоградск ранее, в 1816 году был официально объявлен Королевским курортом. Сюда стремилась европейская аристократия, этот город выбирали для отдыха наши именитые соотечественники. Вы сможете прогуляться по атмосферному променаду, насладиться видами живописного моря и попробовать минеральную воду. Или окунётесь с головой в развлечения креативного города сегодняшнего дня.

Очаровательный Светлогорск

Светлогорск покорит вас великолепно сохранившейся довоенной архитектурой в стиле модерн конца 19 — начала 20 века, устремлёнными к небу вековыми деревьями и атмосферой беззаботной европейской жизни. Вы неспешно погуляете по историческому центру и увидите главные достопримечательности: грязеводолечебницу и её водонапорную башню, виллы Карла Кюна и Бергшлосс и Дом бургомистра Раушена. Мы поделимся историей этого уютного городка и поможем ощутить его самобытную атмосферу.

Живописный Янтарный

В Янтарном вас ждут роскошные пляжи и россыпи янтаря. 90% мировых запасов солнечного камня сосредоточено в Калининградской области, а в посёлке находится единственный в мире карьер по добыче янтаря открытым способом. И вы, при желании, сможете его посетить. Вы прогуляетесь по чудесному парку с двухсотлетними буками и тюльпановыми деревьями, зайдёте в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе. Побродите по атмосферным лавочкам, а мы удивим вас историей и красотой удивительного камня — янтаря.

Организационные детали