6 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Все сокровища Балтики за один день

Приглашаем на увлекательное путешествие по Балтийскому побережью! Откройте для себя уникальные достопримечательности и богатую историю этих мест
Вас ждет путешествие по трем курортным городам Балтийского побережья.

В Зеленоградске вы увидите кошачий светофор и музей кошек, в Светлогорске насладитесь старинной архитектурой и атмосферой беззаботной жизни, а в Янтарном оцените
читать дальшеуменьшить

роскошные пляжи и посетите карьер по добыче янтаря. Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде, возможен трансфер из других городов. Путешествие проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer. Входные билеты не включены в стоимость, но посещение карьера и музея кошек возможно по желанию. Экскурсия подходит для групп любой численности, цена рассчитывается индивидуально

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные достопримечательности Балтийского побережья
  • 🏛 Старинная архитектура и история
  • 🐱 Зеленоградские коты и музей кошек
  • 🏖 Роскошные пляжи Янтарного
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по Зеленоградску, Светлогорску и Янтарному. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки, которые могут повлиять на комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Все сокровища Балтики за один день
Все сокровища Балтики за один день
Все сокровища Балтики за один день

Что можно увидеть

  • Кошачий светофор
  • Музей кошек Мурариум
  • Вилла Карла Кюна
  • Башня водолечебницы
  • Здание Курхауса
  • Скульптура Нимфа
  • Карьер по добыче янтаря
  • Замок-отель Шлосс

Описание экскурсии

Респектабельный Зеленоградск

Кранц, так назывался Зеленоградск ранее, в 1816 году был официально объявлен Королевским курортом. Сюда стремилась европейская аристократия, этот город выбирали для отдыха наши именитые соотечественники. Вы сможете прогуляться по атмосферному променаду, насладиться видами живописного моря и попробовать минеральную воду. Или окунётесь с головой в развлечения креативного города сегодняшнего дня.

Очаровательный Светлогорск

Светлогорск покорит вас великолепно сохранившейся довоенной архитектурой в стиле модерн конца 19 — начала 20 века, устремлёнными к небу вековыми деревьями и атмосферой беззаботной европейской жизни. Вы неспешно погуляете по историческому центру и увидите главные достопримечательности: грязеводолечебницу и её водонапорную башню, виллы Карла Кюна и Бергшлосс и Дом бургомистра Раушена. Мы поделимся историей этого уютного городка и поможем ощутить его самобытную атмосферу.

Живописный Янтарный

В Янтарном вас ждут роскошные пляжи и россыпи янтаря. 90% мировых запасов солнечного камня сосредоточено в Калининградской области, а в посёлке находится единственный в мире карьер по добыче янтаря открытым способом. И вы, при желании, сможете его посетить. Вы прогуляетесь по чудесному парку с двухсотлетними буками и тюльпановыми деревьями, зайдёте в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе. Побродите по атмосферным лавочкам, а мы удивим вас историей и красотой удивительного камня — янтаря.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. За доплату можно организовать трансфер из Светлогорска — 2000 ₽
  • Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): карьер Янтарного комбината — 900 ₽ с человека, музей кошек — 280 ₽ с человека
  • Можно организовать экскурсию для группы любой численности. Цена рассчитывается индивидуально

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 826 туристов
Меня зовут Ксения. Я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась её изучением. Но мне мало знать самой,
читать дальшеуменьшить

хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры:) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
1
2
1
А
Остались невероятные впечатления от экскурсии. Спасибо огромное Евгению. Этот день наложил отдельный отпечаток в нашем сердце благодаря Евгению, он —очень добрый, отзывчивый, терпеливый, эрудированный экскурсовод!

Лишь один минус данного тура —
читать дальшеуменьшить

он не вечен. У нас возникла депрессия и тоска, что наше путешествие закончилось и что нам прийдется попрощаться с таким знаменательным человеком.

Не подобрать слов, чтобы описать какая это замечательная экскурсия. Однозначно, рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
Карина
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию 💖 Были с дочкой (7 лет) гид Евгений, очень хорошо подстраиваться под наш темп, интересно рассказывал, показал самые интересные места, помогал в решении локальных вопросов. После экскурсии влюбились в Калининградскую область, обязательно приедем ещё 💖
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию 💖 Были с дочкой (7 лет) гид Евгений, очень хорошо подстраиваться
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию 💖 Были с дочкой (7 лет) гид Евгений, очень хорошо подстраиваться
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию 💖 Были с дочкой (7 лет) гид Евгений, очень хорошо подстраиваться
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию 💖 Были с дочкой (7 лет) гид Евгений, очень хорошо подстраиваться
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию 💖 Были с дочкой (7 лет) гид Евгений, очень хорошо подстраиваться
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию 💖 Были с дочкой (7 лет) гид Евгений, очень хорошо подстраиваться
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию 💖 Были с дочкой (7 лет) гид Евгений, очень хорошо подстраиваться
Вам был полезен этот отзыв?
Лилия
Добрый день. Экскурсия великолепна в компании гида Евгения. Очень понравилось,познавательно. Узнали много нового. Всем рекомендую Евгения.
Добрый день. Экскурсия великолепна в компании гида Евгения. Очень понравилось,познавательно. Узнали много нового. Всем рекомендую Евгения.
Добрый день. Экскурсия великолепна в компании гида Евгения. Очень понравилось,познавательно. Узнали много нового. Всем рекомендую Евгения.
Добрый день. Экскурсия великолепна в компании гида Евгения. Очень понравилось,познавательно. Узнали много нового. Всем рекомендую Евгения.
Добрый день. Экскурсия великолепна в компании гида Евгения. Очень понравилось,познавательно. Узнали много нового. Всем рекомендую Евгения.
Добрый день. Экскурсия великолепна в компании гида Евгения. Очень понравилось,познавательно. Узнали много нового. Всем рекомендую Евгения.
Добрый день. Экскурсия великолепна в компании гида Евгения. Очень понравилось,познавательно. Узнали много нового. Всем рекомендую Евгения.
Добрый день. Экскурсия великолепна в компании гида Евгения. Очень понравилось,познавательно. Узнали много нового. Всем рекомендую Евгения.
Добрый день. Экскурсия великолепна в компании гида Евгения. Очень понравилось,познавательно. Узнали много нового. Всем рекомендую Евгения.+1
Добрый день. Экскурсия великолепна в компании гида Евгения. Очень понравилось,познавательно. Узнали много нового. Всем рекомендую Евгения.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная, очень насыщенная, но при этом не утомительная экскурсия. Евгений прекрасный рассказчик, было увлекательно, познавательно, экскурсия хорошо структурирована, складывается цельная картина (чего иногда не хватает в индивидуальных экскурсиях). Рассказ не
читать дальшеуменьшить

перегружен обилием дат и прочей "сухой" информации, которую было бы сложно воспринимать на слух, но как только у нас возникали конкретные вопросы вида "а вы не знаете, примерно сколько (или когда, или кто, или в каком году)…" Евгений отвечал "ну зачем же примерно, я вам точно скажу))))". Очень здорово. А в королеву Луизу (как и в самого Евгения) мы просто влюбились:-)
Про построение экскурсии: Зеленоградск и Светлогорск - небольшие курортные города, в каждом из них можно жить неделями и просто наслаждаться отдыхом. Но для первого знакомства объединить и осмотреть их за один день сразу оба - очень правильная идея. Янтарный - совсем маленький городок, времени на осмотр занимает вроде бы немного, но тут как раз идеально ложится рассказ о добыче янтаря - как в старину, так и сейчас. Впечатлил масштабами карьер (ролик смотреть обязательно!), и очень приятный парк.
Безусловно, это далеко не все сокровища Балтики))))). И при следующих поездках (а они обязательно будут) мы обязательно продолжим знакомство с ними, и надеемся делать это в компании Евгения.
Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия прошла великолепно, всем очень понравилось! Большое спасибо экскурсоводу Андрею за профессионализм, внимание, интересное изложение материала, искрометный юмор и жизнерадостность. 2 дня ранее были на Куршской косе и вновь увидели
читать дальшеуменьшить

Танцующий лес на Балтийском косе!
А дюны? Смотреть со смотровой площадки (Куршская) на дюны и ходить по ним (Балтийская) - это разные ощущения. Во втором случае впечатления захватывают и долго не отпускают.
Про корабли ВМФ и говорить нечего, Андрей знает о них все! А там, где мы их смотрели, это не экскурсионные маршруты, а места их стоянки.
За это отдельное спасибо.
Поиски янтаря на пляже - это просто адреналин, особенно при их нахождении.
А в конце экскурсии сюрприз, который мы не будем раскрывать.
Ещё раз спасибо за ИНТЕРЕСНУЮ И ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ.

Вам был полезен этот отзыв?
и
Моя экскурсия проходила 6 сентября, гид Евгений, он же за рулем. Большой профессионал, знаток истории. Прекрасный язык, интеллигентность, деликатность. Дорога до Янтарного (первая жемчужина Балтики) запомнилась полями с цветущими золотарниками
читать дальшеуменьшить

и потрясающим рассказом о зарождении Пруссии, тевтонах, а так же тамплиерах, крестовых походах, расцвете Пруссии, конечно же, солнечном янтаре. . Светлогорск и Зеленоградск, Балтийское море - завораживающе красивы,выразительны без слов. С гидом мы прошли по всем променадам и улочкам с архитектурными шедеврами в стиле модерн, увидели необыкновенной красоты виллы и исторические отели прусских времен. Все комментарии и рассказы содержательны, соответсвующие атмосфере курорта, с погружением во времена процветающей Пруссии. Спасибо огромное за этот праздник!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Все сокровища Балтики за один день»

Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
На машине
10 часов
842 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Калининграда)
На машине
8 часов
151 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Калининграда)
Побывать в четырёх живописных местах русской Прибалтики с местным гидом
Завтра в 08:30
19 авг в 08:30
от 16 950 ₽ за всё до 3 чел.
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
На машине
9 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и архитектурой
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 18 300 ₽ за экскурсию