Ратсхоф: район с историей

Удивиться сюжетам, скрывающимся на улицах бывшего пролетарского пригорода
Так сложилось, что Ратсхоф находится в тени своих более удачливых «соседей» (хотя отсюда до Амалиенау — буквально рукой подать).

А вот интересных мест тут хоть отбавляй! Я раскрою для вас судьбу района с его историческими парадоксами, архитектурными шедеврами различных эпох и прославленными именами, многие из которых вам наверняка знакомы.
Ратсхоф: район с историей
Ратсхоф: район с историей
Ратсхоф: район с историей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Иногда так бывает: гуляешь по узким улочкам и совершенно неожиданно оказываешься в незнакомой части города. Самобытной и очень уютной. В Калининграде тоже есть такое место — район Ратсхоф. Здесь можно блуждать часами, смотреть на вековые домики, удивляться нетипичной для России планировке улиц. И совершать интересные открытия — буквально на каждом шагу!

Среди пёстрых зданий Ратсхофа, в гуще зелени и черепичных крыш, вы увидите:

  • Самую молодую кирху Кёнигсберга
  • Здание академии, из которой вышло множество творческих личностей
  • Барельеф Геркулеса, поддерживающего плотину кузнечного пруда
  • Дерево, которое посадил космонавт Алексей Леонов
  • Храмы двух различных конфессий — лютеранской и православной
  • Музей-производство янтаря и его коллекцию инклюзов (насекомых в застывшей смоле)

Мы выйдем на набережную реки Преголи и прогуляемся вдоль портовых сооружений, увидим довоенные элеваторы, вальцовую мельницу и стоящие вдоль берега суда. А по пути выпьем кофе в одной из лучших кофеен города. Чем она знаменита? Узнаете при встрече!

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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