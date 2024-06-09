Так сложилось, что Ратсхоф находится в тени своих более удачливых «соседей» (хотя отсюда до Амалиенау — буквально рукой подать). А вот интересных мест тут хоть отбавляй! Я раскрою для вас судьбу района с его историческими парадоксами, архитектурными шедеврами различных эпох и прославленными именами, многие из которых вам наверняка знакомы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Иногда так бывает: гуляешь по узким улочкам и совершенно неожиданно оказываешься в незнакомой части города. Самобытной и очень уютной. В Калининграде тоже есть такое место — район Ратсхоф. Здесь можно блуждать часами, смотреть на вековые домики, удивляться нетипичной для России планировке улиц. И совершать интересные открытия — буквально на каждом шагу!

Среди пёстрых зданий Ратсхофа, в гуще зелени и черепичных крыш, вы увидите:

Самую молодую кирху Кёнигсберга

Здание академии, из которой вышло множество творческих личностей

Барельеф Геркулеса, поддерживающего плотину кузнечного пруда

Дерево, которое посадил космонавт Алексей Леонов

Храмы двух различных конфессий — лютеранской и православной

Музей-производство янтаря и его коллекцию инклюзов (насекомых в застывшей смоле)

Мы выйдем на набережную реки Преголи и прогуляемся вдоль портовых сооружений, увидим довоенные элеваторы, вальцовую мельницу и стоящие вдоль берега суда. А по пути выпьем кофе в одной из лучших кофеен города. Чем она знаменита? Узнаете при встрече!