Калининград (Кёнигсберг) – пос. Янтарный-Балтийск (Пиллау) — Калининград.

Янтарный (Пальмникен) – прогулка 👣 по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

По одной из версий Янтарная Комната затоплена в шахте Анна. Посещение смотровой площадки карьера янтарного комбината (по желанию) – посещение музея.

Балтийск (Пиллау) – экскурсионная прогулка: маяк знаменитого архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, прогулка по Балтийскому побережью. Балтийск – это город-порт, откуда эвакуировались немецкие жители в 1945 году. Есть предположение, что Янтарная комната находилась и затонула вместе с пассажирским лайнером «Вильгельм Густлов», потопленный советским командиром подводной лодки «С-13» А. И. Маринеско.