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В поисках пропавших сокровищ «Янтарной комнаты». Балтийск и Янтарный.

4.1
54 отзыва
Королевский З.
Королевский З. – Гид из Калининграда
Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном автобусе 🚌 по маршруту Калининград — посёлок Янтарный — Балтийск — Калининград.

Гид покажет места возможного нахождения Янтарной комнаты и расскажет историю 📖 её таинственного исчезновения.

В поселке Янтарный вы поднимитесь на смотровую площадку и увидите карьер, где находится 90% мировых запасов янтаря.

В Балтийске вы увидите знаменитый маяк.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 050 ₽ за человека

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В поисках пропавших сокровищ «Янтарной комнаты». Балтийск и Янтарный.
В поисках пропавших сокровищ «Янтарной комнаты». Балтийск и Янтарный.

Что вы увидите

  • поселок Янтарный
  • музей янтаря на Янтарном Комбинате в послеке Янтарном
  • карьер (со смотровой площадки)
  • город Балтийск
  • побережье Балтийского моря
  • маяк
Калининград (Кёнигсберг) – пос. Янтарный-Балтийск (Пиллау) — Калининград.
Янтарный (Пальмникен) – прогулка 👣 по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
По одной из версий Янтарная Комната затоплена в шахте Анна. Посещение смотровой площадки карьера янтарного комбината (по желанию) – посещение музея.
Балтийск (Пиллау) – экскурсионная прогулка: маяк знаменитого архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, прогулка по Балтийскому побережью. Балтийск – это город-порт, откуда эвакуировались немецкие жители в 1945 году. Есть предположение, что Янтарная комната находилась и затонула вместе с пассажирским лайнером «Вильгельм Густлов», потопленный советским командиром подводной лодки «С-13» А. И. Маринеско.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ленинский проспект, 81
Место завершения
🏁 Ленинский проспект, д. 81
В поисках пропавших сокровищ «Янтарной комнаты». Балтийск и Янтарный.
В поисках пропавших сокровищ «Янтарной комнаты». Балтийск и Янтарный.
В поисках пропавших сокровищ «Янтарной комнаты». Балтийск и Янтарный.
В поисках пропавших сокровищ «Янтарной комнаты». Балтийск и Янтарный.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Королевский З.
Королевский З.
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54 отзыва оставили туристы

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