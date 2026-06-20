Эта экскурсия погрузит вас в атмосферу старого Кёнигсберга, где готические башни и немецкие виллы загораются в огнях, а улицы наполняются звуками живой органной музыки.
Вы прогуляетесь по утопающему в зелени району Марауненхоф, услышите величественное звучание самого большого органа России в стенах Кафедрального собора и насладитесь водной прогулкой по Преголе.
Вы прогуляетесь по утопающему в зелени району Марауненхоф, услышите величественное звучание самого большого органа России в стенах Кафедрального собора и насладитесь водной прогулкой по Преголе.
Описание аудиогида
Прогулка по району Марауненхоф — историческим улочкам с немецкими виллами в стиле модерна и неоготики.
Дом Техники и башня Врангеля — часть старинного оборонительного кольца Кёнигсберга.
Верхнее озеро и уютный парк с фигурами животных — наследие скульптора Германа Тиле.
Органный мини-концерт в Кафедральном соборе 14 века (40 мин) — звучание самого большого органа в России.
Вечерняя водная прогулка по реке Преголя с аудиогидом (40 мин) — живописные виды на Рыбную деревню, остров Канта, мосты и городские огни.
Истории старого Кёнигсберга — о рыцарях, философах, немецкой архитектуре и современных трансформациях города.
Организационные детали
- В стоимость включено: органный концерт в Кафедральном соборе, водная прогулка на теплоходе, транспортное обслуживание
- Поедем на автобусе туристического класса с кондиционером и стереосистемой
- Оплата остатка стоимости — при посадке (наличными или по QR-коду)
- У капитана есть все необходимые документы на перевозки, на борту — спасательные жилеты
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко, 11А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 727 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прошло отлично! Опытный экскурсовод и классный водитель!!
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О
Экскурсия была перенесена на дневное время, т. к. Был День России и были праздничные мероприятия на о. Канта. При всей сложности проведения(большое количества людей т. к. праздничный день) экскурсия хорошо
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И
Если ехать на эту экскурсию, то обязательно нужно чтобы была не дождливая погода. Из-за дождя мы не оценили экскурсию. Плюс, в названии пишут огни ночного города, но мы и ждали такую Экскурсию. Но в итоге экскурсию достаточно рано проводили, и заявленных огней города не увидели. Поэтому организатором нужно или время поменять, или поменять название
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В
Очень плохо организована экскурсия, рассказ абсолютно непоследователен, бессодержателен. Локации для остановки выбраны странно, вместо какого-либо рассказа про остров Канта бегом мчались до собора, потом также бегом на речную прогулку. Очень жаль зря потраченные деньги и время, знали бы заранее, купили бы входные билеты самостоятельно.
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