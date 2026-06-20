читать дальше уменьшить организована и очень понравилась, содержательна, шикарное звучание органа, прекрасная поездка на катере. А в вечернее время это наверно просто великолепие! Не первый раз пользуюсь этим ресурсом для приобретения экскурсий и не только в Калининграде, очень довольна и благодарна организаторам. Так держать!

Экскурсия была перенесена на дневное время, т. к. Был День России и были праздничные мероприятия на о. Канта. При всей сложности проведения(большое количества людей т. к. праздничный день) экскурсия хорошо