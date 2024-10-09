Мои заказы

Круизы и туры по воде в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы» в Калининграде, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Центр Калининграда с палубы теплохода
На теплоходе
Круизы
1 час
9 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Центр Калининграда с палубы теплохода
Пройти по Преголе мимо главных городских достопримечательностей
Начало: В Рыбной Деревне
«На теплоходе есть открытая палуба для тех, кто любит ветер и панорамы, и закрытая отапливаемая палуба — на случай непогоды»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
На автобусе
На теплоходе
Круизы
1 час
192 отзыва
Групповая
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Увидеть главные символы города с воды и насладиться речной прогулкой по Преголе
Начало: В Рыбной деревне
«На теплоходе «Самбия» или на прогулочном катере «Ветерок» вы обогнёте остров Канта, заглянете в порт, проплывёте под мостами и осмотрите исторический флот Музея мирового океана»
Завтра в 12:00
3 июл в 12:00
1200 ₽ за человека
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе с дегустацией марципана
На автобусе
На теплоходе
Круизы
Hop-on hop-off
4 часа
-
10%
97 отзывов
Билет на автобус
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе с дегустацией марципана
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Прогулка на теплоходе «Самбия»»
Расписание: ежедневно в 09:15, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
900 ₽999 ₽ за человека
Вечерний Калининград: готика, вода и огни
На автобусе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
8 часов
4 отзыва
Аудиогид
Вечерний Калининград: готика, вода и огни
Обзорная экскурсия, прогулка на теплоходе и органный концерт
Начало: На улице Шевченко, 11А
«В стоимость включено: органный концерт в Кафедральном соборе, водная прогулка на теплоходе, транспортное обслуживание»
30 июл в 16:30
4 авг в 16:30
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Елена
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
17.09.2024г Вечерняя прогулка на яхте, что может быть лучше! Нам очень понравилось. У мужа было день рождение, мы сделали ему
читать дальшеуменьшить

такой подарок. Ему очень понравилось, он доволен, да и мы конечно же тоже! Чудесная команда, капитан и его помощница Ария, очень дружелюбные, открытые. Прислушались к нам, что мы хотели, на все вопросы отвечали, мужа поздравили, подарили мини тортик (очень вкусный) со свечкой. Очень приятно!!! Подарили шампанское! Потом был чай со сладостями. С погодой повезло, было очень тепло, закат восхитительный!!! Очень приятное времяпрепровождение в хорошей компании! Я думаю, мы долгими зимними вечерами будем вспоминать этот чудесный вечер! Спасибо за организацию!

Вам был полезен этот отзыв?
A
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Была прекрасная погода, мы выбрали для своего маршрута спокойную прогулку вдоль берегов, успели за это время узнать много интересного про путешествия на яхте, про устройство судна и управление им. Дети были в восторге. Спасибо организаторам! Праздник удался)
Была прекрасная погода, мы выбрали для своего маршрута спокойную прогулку вдоль берегов, успели за это время
Была прекрасная погода, мы выбрали для своего маршрута спокойную прогулку вдоль берегов, успели за это время
Вам был полезен этот отзыв?
Г
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Первый раз катались на океанской яхте: капитан обучил основам управления яхтой и удалось поуправлять, с помощницей Ария было приятно общаться
читать дальшеуменьшить

и узнать про Калининград, угостили горячем чаем и сладостями. После отдыха на яхте Ария расписала нам маршрут по Куршской косе и ее рекомендации нам очень помогли в самостоятельной поездке. Спасибо большое капитану и Арие!

Первый раз катались на океанской яхте: капитан обучил основам управления яхтой и удалось поуправлять, с помощницей
Первый раз катались на океанской яхте: капитан обучил основам управления яхтой и удалось поуправлять, с помощницей
Первый раз катались на океанской яхте: капитан обучил основам управления яхтой и удалось поуправлять, с помощницей
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Ария! Огромное спасибо, пишем запоздалый отзыв ввиду большой занятости. Все прошло просто отлично, спасибо за заботу и внимательность во время
читать дальшеуменьшить

экскурсии. 4 часа пролетели великолепно, вы были очень приветливы и подготовлены, мы с удовольствием Вас слушали! А какие были виды! Вспоминаем их с радостью. Замечательное времяпровождение в Вашей компании!

Ария! Огромное спасибо, пишем запоздалый отзыв ввиду большой занятости. Все прошло просто отлично, спасибо за заботу
Ария! Огромное спасибо, пишем запоздалый отзыв ввиду большой занятости. Все прошло просто отлично, спасибо за заботу
Вам был полезен этот отзыв?
О
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Нам очень понравилось! Приятная компания, красивое море, и попутный ветер! Советуем всем.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Огромная благодарность Арии и капитану за красивую прогулку под парусом, душевную и интересную беседу о жизни моряков и теплые поздравления с днем рождения! Яхта ухоженная и трепетно любимая, общение дружеское, выпечка вкусная, а закат просто невероятный!
Огромная благодарность Арии и капитану за красивую прогулку под парусом, душевную и интересную беседу о жизни
Огромная благодарность Арии и капитану за красивую прогулку под парусом, душевную и интересную беседу о жизни
Огромная благодарность Арии и капитану за красивую прогулку под парусом, душевную и интересную беседу о жизни
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
14.08.24 были на вечерней прогулке на яхте всей семьей. Получили невероятное количество впечатлений от увиденных пейзажей. Выражаю огромную благодарность капитану
читать дальшеуменьшить

Игорю Леонидовичу и Арии за душевную атмосферу! Уверена, что не скоро забуду чаепитие на фоне заходящего алого солнца и теплых разговоров!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Прекрасный выход на яхте! Дети и взрослые в восторге! Капитан Морской волк! Алия душа яхты))
Часть команды часть корабля!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Спасибо за чудесную прогулку под парусом!
Невероятно приятная пара, уверенный немногословный капитан и очень милая Ария создали неповторимую атмосферу морского приключения,
читать дальшеуменьшить

с интересными рассказами, возможностью поуправлять яхтой, искупаться в чистейшем Балтийском море! Отдельное спасибо за вкусный чай с конфетами и неожиданное поздравление с днем рождения❤️

Вам был полезен этот отзыв?
О
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Что может быть прекраснее вечера на яхте? Особенно, если вечер включает в себя два летающих вдоль границ истребителя, закладывающих совершенно
читать дальшеуменьшить

невероятные виражи, и небольшую регату, которую можно наблюдать в режиме реального времени, и купание с яхты на закате, и прекрасную Арию, заботливо сопровождающую буквально каждый твой шаг на яхте, и замечательного капитана, не только виртуозно управляющего яхтой, но и очень подробно и терпеливо отвечающего на все вопросы.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 302 отзыва в Калининграде в категории "Круизы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Центр Калининграда с палубы теплохода;
  2. Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе;
  3. По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе с дегустацией марципана;
  4. Вечерний Калининград: готика, вода и огни.
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса;
  2. Кафедральный собор;
  3. Амалиенау;
  4. Танцующий лес;
  5. Рыбная деревня;
  6. Остров Канта;
  7. Высота Эфа;
  8. Набережная;
  9. Балтийское море;
  10. Королевский бор.
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2026
Сейчас в Калининграде в категории "Круизы" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 3700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 302 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Калининграда с гидом в 2026 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия