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такой подарок. Ему очень понравилось, он доволен, да и мы конечно же тоже! Чудесная команда, капитан и его помощница Ария, очень дружелюбные, открытые. Прислушались к нам, что мы хотели, на все вопросы отвечали, мужа поздравили, подарили мини тортик (очень вкусный) со свечкой. Очень приятно!!! Подарили шампанское! Потом был чай со сладостями. С погодой повезло, было очень тепло, закат восхитительный!!! Очень приятное времяпрепровождение в хорошей компании! Я думаю, мы долгими зимними вечерами будем вспоминать этот чудесный вечер! Спасибо за организацию!