Групповая
до 20 чел.
Центр Калининграда с палубы теплохода
Пройти по Преголе мимо главных городских достопримечательностей
Начало: В Рыбной Деревне
«На теплоходе есть открытая палуба для тех, кто любит ветер и панорамы, и закрытая отапливаемая палуба — на случай непогоды»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Групповая
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Увидеть главные символы города с воды и насладиться речной прогулкой по Преголе
Начало: В Рыбной деревне
«На теплоходе «Самбия» или на прогулочном катере «Ветерок» вы обогнёте остров Канта, заглянете в порт, проплывёте под мостами и осмотрите исторический флот Музея мирового океана»
Завтра в 12:00
3 июл в 12:00
1200 ₽ за человека
-
10%
Билет на автобус
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе с дегустацией марципана
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Прогулка на теплоходе «Самбия»»
Расписание: ежедневно в 09:15, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
900 ₽
999 ₽ за человека
Аудиогид
Вечерний Калининград: готика, вода и огни
Обзорная экскурсия, прогулка на теплоходе и органный концерт
Начало: На улице Шевченко, 11А
«В стоимость включено: органный концерт в Кафедральном соборе, водная прогулка на теплоходе, транспортное обслуживание»
30 июл в 16:30
4 авг в 16:30
3700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
17.09.2024г Вечерняя прогулка на яхте, что может быть лучше! Нам очень понравилось. У мужа было день рождение, мы сделали ему
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A
Была прекрасная погода, мы выбрали для своего маршрута спокойную прогулку вдоль берегов, успели за это время узнать много интересного про путешествия на яхте, про устройство судна и управление им. Дети были в восторге. Спасибо организаторам! Праздник удался)
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Г
Первый раз катались на океанской яхте: капитан обучил основам управления яхтой и удалось поуправлять, с помощницей Ария было приятно общаться
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Ария! Огромное спасибо, пишем запоздалый отзыв ввиду большой занятости. Все прошло просто отлично, спасибо за заботу и внимательность во время
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О
Нам очень понравилось! Приятная компания, красивое море, и попутный ветер! Советуем всем.
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Ю
Огромная благодарность Арии и капитану за красивую прогулку под парусом, душевную и интересную беседу о жизни моряков и теплые поздравления с днем рождения! Яхта ухоженная и трепетно любимая, общение дружеское, выпечка вкусная, а закат просто невероятный!
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14.08.24 были на вечерней прогулке на яхте всей семьей. Получили невероятное количество впечатлений от увиденных пейзажей. Выражаю огромную благодарность капитану
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Л
Прекрасный выход на яхте! Дети и взрослые в восторге! Капитан Морской волк! Алия душа яхты))
Часть команды часть корабля!
Часть команды часть корабля!
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Спасибо за чудесную прогулку под парусом!
Невероятно приятная пара, уверенный немногословный капитан и очень милая Ария создали неповторимую атмосферу морского приключения,
Невероятно приятная пара, уверенный немногословный капитан и очень милая Ария создали неповторимую атмосферу морского приключения,
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О
Что может быть прекраснее вечера на яхте? Особенно, если вечер включает в себя два летающих вдоль границ истребителя, закладывающих совершенно
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Всего 302 отзыва в Калининграде в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Круизы»
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