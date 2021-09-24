Что вас ожидает

Фантастические панорамы и занимательные истории

Вы насладитесь потрясающими видами на Большую дюнную гряду, Куршский залив и Балтийское море с высоты Мюллера и дюны Эфа. Раскроете, как королевский инспектор Франц Эфа спас поселок Морское от песчаной катастрофы и как лесничий Мюллер закрепил странствующую дюну Крутая у поселка Рыбачий. А еще я расскажу, почему вход в священные рощи древних куршей и пруссов карался смертной казнью.

Танцующий лес и орнитологическая станция

Одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес, образованный на месте бывшей немецкой планерной станции. Вы увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле, словно змеи, и услышите версии происхождения этого природного феномена. Кроме того, посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом. Если пожелаете, заглянете в один из рыбных ресторанчиков и продегустируете местные деликатесы.

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