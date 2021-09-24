Великолепная Куршская коса

Посетить одно из самых живописных мест страны в компании профессионального журналиста

4.8
10 отзывов
Куршская коса запомнится вам волшебными морскими пейзажами, запахом сосен и золотыми дюнами.

Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Танцующему лесу и заглянете на орнитологическую станцию.

А я расскажу, как образовалась коса, как жили древние курши и какой подвиг совершил лесничий Мюллер.
Великолепная Куршская коса
Великолепная Куршская коса
Великолепная Куршская коса
Великолепная Куршская коса
Великолепная Куршская коса
Великолепная Куршская коса
Великолепная Куршская коса

Что вас ожидает

Фантастические панорамы и занимательные истории

Вы насладитесь потрясающими видами на Большую дюнную гряду, Куршский залив и Балтийское море с высоты Мюллера и дюны Эфа. Раскроете, как королевский инспектор Франц Эфа спас поселок Морское от песчаной катастрофы и как лесничий Мюллер закрепил странствующую дюну Крутая у поселка Рыбачий. А еще я расскажу, почему вход в священные рощи древних куршей и пруссов карался смертной казнью.

Танцующий лес и орнитологическая станция

Одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес, образованный на месте бывшей немецкой планерной станции. Вы увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле, словно змеи, и услышите версии происхождения этого природного феномена. Кроме того, посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом. Если пожелаете, заглянете в один из рыбных ресторанчиков и продегустируете местные деликатесы.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается экологический сбор при въезде на косу: 300 руб. за взрослого пассажира (детям до 12 лет бесплатно); на автомобиль и водителя пропуск есть, поэтому вы экономите 450 руб.
  • По желанию оплачиваются входные билеты на орнитологическую станцию — 200 руб. с человека; а также в музей Куршской косы — 150 руб. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владислав
Владислав
Меня зовут Владислав, я профессиональный журналист. Живу у самого начала Куршской косы, в курортном городе Зеленоградск. Прекрасно разбираюсь в истории нашего древнего прекрасного края и с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями.
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10 реальных отзывов от туристов

В
24 сен 2021
Экскурсия по красивейшим местам с отличным рассказчиком. Все понравилось, рекомендую.
Е
28 авг 2021
Добрый день. Помимо экскурсии на Куршскую Косу и знакомства с уникальной природой, мы получили много исторических сведений о Пруссии, Кёнигсберге и нынешнем Калиниграде! Владислав отлично знает свой край, маршрут также был продуман с обедом в уютном кафе с видом на море! Спасибо большое!
И
13 авг 2021
Спасибо большое Владислав Рысскину за экскурсию на Куршскую косу. Получили ненавязчивый интересный исторический рассказ о истории земли Самбийской. Узнали, что такое авандюны, как они создаются, зачем нужны фашины и что случается, если дюна наступает. Очень много увидели, побывали на орнитологическая станции, узнали все версии появления танцующего леса. Экскурсию проводит профессионал, актёр, известный в Калининградской области человек. Рада, что и мы теперь его поклонники.
А
8 авг 2021
Экскурсия прошла отлично! Владислав очень заинтересовал историей Куршской косы. От поездки остались только положительные впечатления.
Алексей
8 авг 2021
Очень довольны поездкой, спасибо! Всем рекомендуем!
Л
6 авг 2021
Запланировала эту индивидуальную экскурсию еще задолго до поездки на Балтику. Выбрала Владислава, т. к. была уверена, что с человеком, который является режиссером-постановщиком, писателем, учредителем Благотворительного фонда им. Святого Андрея Первозданного, будет эта экскурсия интересной и познавательной. И я не ошиблась. И, хотя моя дочь за день до экскурсии сломала ногу, мы не отказались от поездки на Куршскую косу. Владислав построил маршрут так, чтобы дочь как можно больше увидела, не выходя из машины. Всю дорогу Владислав вводил нас в исторический экскурс. А до этого мы посмотрели его фильм "Сказания о земле Самбийской". Я очень довольна поездкой с Владиславом.
Татьяна
25 июля 2021
17 июля я побывала на экскурсии по Куршской косе. Экскурсия была индивидуальная, и провел ее Владислав. Он отличный рассказчик и внимательный молодой человек, все было продумано до мелочей, и даже то, что мы нигде практически не столкнулись с толпой других туристов (и даже избежали традиционных пробок). Сама Куршская коса меня заворожила своей красотой и нереальностью. Я, как выходец из средней полосы России, не избалована картинками подобных ландшафтов, Дюны…. рукотворный лес, в какой то степени даже рафинированный, ибо очень чистый, зеленый, породистый, с грамотно посаженными породами деревьев, кустов и растений. И плюс рассказы Владислава, описывающие как голос за кадром все те картины, которые возникали во время прогулки. Владислав не доминировал разговорами, а, наоборот, позволял полностью погружаться в свои восторги, при этом деликатно и вполне дозированно описывал увиденное, вкрапляя исторические справки. Поэтому, в целом, прогулка, рассчитанная на шесть часов на машине, прошла как то энергично, быстро, хотя в этот день и стояла аномальная жара. Личность Владислава и сама Куршская коса оставили сильное впечатление и даже душевное потрясение. Поэтому хочется вернуться в эти края вновь
О
14 июля 2021
Отличная экскурсия! Спасибо гиду Владиславу за интересный рассказ!
Путешествуем с детьми, всем было интересно и комфортно.
Екатрина
2 июля 2021
Спасибо большое за отличный день! На экскурсию ездили с детьми и им тоже очень понравилось. Интересная и понятная подача материала. Нас не загрузили тяжеловесными данными, а рассказывали, как интересную историю жизни, вовлекая в диалог. Не смотря на то, что много ходили и все устали, все остались очень довольны!
Наталья
24 июня 2021
Не могу сказать, что это была лучшая из экскурсий. Как уже выше писали, это больше похоже на трансфер: привезли, остановились, прошли по маршруту, попутно зачитывая вслух информацию на стендах. Фильм, который гид присылает перед экскурсией, ну очень на любителя. Если честно, досмотрела с трудом.
Владислав
Ответ гида:
Дело в том, что все люди разные. И это нормально.
Кому-то нравится одно, другому - другое…
Мы даем дозированную, сжатую информацию, выжимку из самого интересного.
Даем возможность прислушаться к голосу природы, вдоволь искупаться, позагорать, с аппетитом пообедать в ресторане, а не грузить лишней информацией и не делать кашу в голове.
А для кого-то это неприемлемо.
К примеру, я даю перед экскурсией возможность проникнуться атмосферой и посмотреть видео - фильм, представляющий перед миллионной аудиторией уникальную историю края для России и Европой (он демонстрируется в эфире "Первого российского национального канала").
А для кого-то это совершенно неприемлемо.
Каждый вправе делать свой выбор…

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