Мои заказы

Великолепная Куршская коса и курорт Кранц за один день

Посетить одно из самых живописных мест страны в компании профессионального журналиста
Куршская коса запомнится вам волшебными морскими пейзажами, запахом сосен и золотыми дюнами.

Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Танцующему лесу и заглянете на орнитологическую станцию. Я расскажу, как образовалась коса, как жили древние курши и какой подвиг совершил лесничий Мюллер. А ещё мы посетим знаменитый королевский курорт Кранц — а теперь Зеленоградск!
4.8
15 отзывов
Великолепная Куршская коса и курорт Кранц за один день
Великолепная Куршская коса и курорт Кранц за один день
Великолепная Куршская коса и курорт Кранц за один день

Описание экскурсии

Фантастические панорамы и занимательные истории

Вы насладитесь потрясающими видами на Большую дюнную гряду, Куршский залив и Балтийское море с высоты Мюллера и дюны Эфа. Раскроете, как королевский инспектор Франц Эфа спас поселок Морское от песчаной катастрофы и как лесничий Мюллер закрепил странствующую дюну Крутая у поселка Рыбачий. А еще я расскажу, почему вход в священные рощи древних куршей и пруссов карался смертной казнью.

Танцующий лес и орнитологическая станция

Одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес, образованный на месте бывшей немецкой планерной станции. Вы увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле, словно змеи, и услышите версии происхождения этого природного феномена. Кроме того, посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом. Если пожелаете, заглянете в один из рыбных ресторанчиков и продегустируете местные деликатесы.

Королевский курорт

В финале экскурсии мы посетим курорт Кранц — сейчас он называется Зеленоградск. Город, прославленный жемчужинами немецкой архитектуры, великолепным пляжем, живописным променадом и пирсом, уходящим далеко в море. Вы увидите старинную лютеранскую кирху и бывшую католическую капеллу Андрея Первозванного. По желанию сможете посетить смотровую площадку на старинной башне и побродить по старинным улочкам.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается экологический сбор при въезде на косу: 300 руб. за взрослого пассажира (детям до 12 лет и пенсионерам бесплатно) + на автомобиль и водителя — 450 руб.
  • По желанию оплачиваются входные билеты на орнитологическую станцию — 200 руб. с человека; а также в музей Куршской косы — 150 руб. с человека
  • По желанию обед в кафе с видом на море — оплачивается дополнительно
  • Участие в экскурсии возможно для детей, которым не требуется детское автомобильное кресло

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1383 туристов
Меня зовут Владислав, я профессиональный журналист. Живу у самого начала Куршской косы, в курортном городе Зеленоградск. Прекрасно разбираюсь в истории нашего древнего прекрасного края и с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
2
1
С
Отличная экскурсия. Посмотрели знаковые места косы. Посетили орнитологическую станцию, пообедали в рыбном ресторане, прикупили копченую рыбу, пейзажный янтарь. С интересом слушали экскурсовода. Прогулялись по Зелиноградску. Масса впечатлений и положительных эмоций.
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
Запланировала эту индивидуальную экскурсию еще задолго до поездки на Балтику. Выбрала Владислава, т. к. была уверена, что с человеком, который является режиссером-постановщиком, писателем, учредителем Благотворительного фонда им. Святого Андрея Первозданного,
читать дальшеуменьшить

будет эта экскурсия интересной и познавательной. И я не ошиблась. И, хотя моя дочь за день до экскурсии сломала ногу, мы не отказались от поездки на Куршскую косу. Владислав построил маршрут так, чтобы дочь как можно больше увидела, не выходя из машины. Всю дорогу Владислав вводил нас в исторический экскурс. А до этого мы посмотрели его фильм "Сказания о земле Самбийской". Я очень довольна поездкой с Владиславом.

Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
17 июля я побывала на экскурсии по Куршской косе. Экскурсия была индивидуальная, и провел ее Владислав. Он отличный рассказчик и внимательный молодой человек, все было продумано до мелочей, и даже
читать дальшеуменьшить

то, что мы нигде практически не столкнулись с толпой других туристов (и даже избежали традиционных пробок). Сама Куршская коса меня заворожила своей красотой и нереальностью. Я, как выходец из средней полосы России, не избалована картинками подобных ландшафтов, Дюны…. рукотворный лес, в какой то степени даже рафинированный, ибо очень чистый, зеленый, породистый, с грамотно посаженными породами деревьев, кустов и растений. И плюс рассказы Владислава, описывающие как голос за кадром все те картины, которые возникали во время прогулки. Владислав не доминировал разговорами, а, наоборот, позволял полностью погружаться в свои восторги, при этом деликатно и вполне дозированно описывал увиденное, вкрапляя исторические справки. Поэтому, в целом, прогулка, рассчитанная на шесть часов на машине, прошла как то энергично, быстро, хотя в этот день и стояла аномальная жара. Личность Владислава и сама Куршская коса оставили сильное впечатление и даже душевное потрясение. Поэтому хочется вернуться в эти края вновь

Вам был полезен этот отзыв?
И
Спасибо большое Владислав Рысскину за экскурсию на Куршскую косу. Получили ненавязчивый интересный исторический рассказ о истории земли Самбийской. Узнали, что такое авандюны, как они создаются, зачем нужны фашины и что
читать дальшеуменьшить

случается, если дюна наступает. Очень много увидели, побывали на орнитологическая станции, узнали все версии появления танцующего леса. Экскурсию проводит профессионал, актёр, известный в Калининградской области человек. Рада, что и мы теперь его поклонники.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Великолепная экскурсия с великолепным гидом. Много нового узнала не только о Куршской косе, но и об истории Калининградской области, начиная с древних времен. К сожалению, тацующий лес был закрыт, вместо него посетили Королевский бор - сказочное место, прямо с картин Васнецова. Спасибо за экскурсию! Рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатрина
Спасибо большое за отличный день! На экскурсию ездили с детьми и им тоже очень понравилось. Интересная и понятная подача материала. Нас не загрузили тяжеловесными данными, а рассказывали, как интересную историю жизни, вовлекая в диалог. Не смотря на то, что много ходили и все устали, все остались очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Великолепная Куршская коса и курорт Кранц за один день»

Творческая фотопоездка по Куршской косе
На машине
7 часов
16 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Творческая фотопоездка по Куршской косе
Ощутить косу через все органы чувств, устроить творческий пленэр и получить 300+ фотографий
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
На автобусе
9 часов
18 отзывов
Групповая
Куршская коса, Зеленоградск и дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
Насладиться красотой Балтики и погулять по курорту: от моря до сыра
Начало: На улице Шевченко
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:45
13 авг в 09:45
16 авг в 09:45
2250 ₽ за человека
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день - из Калининграда
На машине
10 часов
191 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день - из Калининграда
Посетить Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск и пройти по эко-тропам национального парка
17 авг в 08:00
18 авг в 08:30
от 18 400 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск - идеальный день на Балтике
На автобусе
8 часов
24 отзыва
Групповая
Куршская коса и Зеленоградск - идеальный день на Балтике
Отправиться из Калининграда к танцующему лесу, дюнам и старинному прусскому курорту
Начало: На улице Шевченко
Расписание: в пятницу и субботу в 09:00
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
1750 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 16 000 ₽ за экскурсию