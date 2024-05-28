А Андрей Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг» Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.

С Светлана Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг» Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.

В Василий Знакомство с историей Калининграда на САПе Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍

Е Елена Весь Калининград за один день Отличное знакомство с Калининградом. Многовековая история Кенигсберга в понятном изложении. Форты и старые здания, хомлины и тевтонский орден, а главное - рассказ калинградца, любящего свой родной город.

Е Елена Весь Калининград за один день Очень интересная экскурсия, познавательная! Гид-Сергей прекрасно владеет материалом, знает буквально каждый камень в городе! Интересно рассказывает. Все очень понравилось, если Вы впервые в Калининграде, то эта экскурсия для Вас!