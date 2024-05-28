1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
45 минут
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей28 мая 2024Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.
- ССветлана25 мая 2024Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.
- ВВасилий4 мая 2024Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
- ЕЕлена3 мая 2024Отличное знакомство с Калининградом. Многовековая история Кенигсберга в понятном изложении. Форты и старые здания, хомлины и тевтонский орден, а главное - рассказ калинградца, любящего свой родной город.
- ЕЕлена2 мая 2024Очень интересная экскурсия, познавательная! Гид-Сергей прекрасно владеет материалом, знает буквально каждый камень в городе! Интересно рассказывает. Все очень понравилось, если Вы впервые в Калининграде, то эта экскурсия для Вас!
- ССергей30 апреля 2024Спасибо большое за замечательную экскурсию и незабываемые впечатления. День прошел легко и позитивно. Очень много интересных и запоминающихся фактов.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Подводная лодка Б-413»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Подводная лодка Б-413" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 767 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2024 год по теме «Подводная лодка Б-413», 767 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август