Подводная лодка Б-413 – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводная лодка Б-413» в Калининграде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
662 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека
Знакомство с историей Калининграда на САПе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
    Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
    Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.
  • В
    Василий
    4 мая 2024
    Знакомство с историей Калининграда на САПе
    Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Весь Калининград за один день
    Отличное знакомство с Калининградом. Многовековая история Кенигсберга в понятном изложении. Форты и старые здания, хомлины и тевтонский орден, а главное - рассказ калинградца, любящего свой родной город.
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Весь Калининград за один день
    Очень интересная экскурсия, познавательная! Гид-Сергей прекрасно владеет материалом, знает буквально каждый камень в городе! Интересно рассказывает. Все очень понравилось, если Вы впервые в Калининграде, то эта экскурсия для Вас!
  • С
    Сергей
    30 апреля 2024
    Весь Калининград за один день
    Спасибо большое за замечательную экскурсию и незабываемые впечатления. День прошел легко и позитивно. Очень много интересных и запоминающихся фактов.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Подводная лодка Б-413»

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  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
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  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Подводная лодка Б-413" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 767 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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