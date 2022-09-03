Мы обойдем стороной туристические точки и проедем по аутентичным местам Балтийского побережья. Это будут локации с совершенно разными ландшафтами, историей и атмосферой.
Мы побываем в местах силы Самбийского полуострова и сможем сравнить разные виды пляжей. Попетляем по узким тропам и прусским поселениям. А я щедро сдобрю путешествие историями от творческого местного жителя, влюбленного в Балтийское море и его города.
На память о поездке у вас останутся не только эмоции, но и около 300 профессиональных фотографий в цветокоррекции. Перед путешествием мы обсудим, на чем вы хотите сделать фото-акценты — на городских локациях, диких местах, пляжах или на всем понемногу:)