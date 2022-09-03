Вдали от суеты туристических маршрутов притаились красивейшие места Балтийского побережья — именно они легли в основу этого путешествия. В нашей творческой поездке вы посетите три самобытных городка. Изучите прусские виллы и дикие пляжи, наберете полные карманы янтаря, услышите местные легенды от гида-историка и, конечно, увезете с собой чудесные фотографии.

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Описание

Что вас ожидает

Локальные уголки Калининградской обрасти

Мы обойдем стороной туристические точки и проедем по аутентичным местам Балтийского побережья. Это будут локации с совершенно разными ландшафтами, историей и атмосферой.

Отрадное — пройдем по экотропам леса Варникен, исследуем Гаузупское ущелье, посмотрим на прусские виллы и с высокого холма полюбуемся видом на море.

— пройдем по экотропам леса Варникен, исследуем Гаузупское ущелье, посмотрим на прусские виллы и с высокого холма полюбуемся видом на море. Донское — рассматривая маяки, поднимаясь на высокие песчаные обрывы, любуясь полями и широкими пляжами, вы поймете, за что это место называют прусской Норвегией.

— рассматривая маяки, поднимаясь на высокие песчаные обрывы, любуясь полями и широкими пляжами, вы поймете, за что это место называют прусской Норвегией. Лесное-Приморье. А вот и местная Исландия! Таинственные овраги с мшистыми валунами и звонкими ручьями, фотогеничная Филинская бухта и похожий на край света мыс Таран.

Почувствовать себя местным

Мы побываем в местах силы Самбийского полуострова и сможем сравнить разные виды пляжей. Попетляем по узким тропам и прусским поселениям. А я щедро сдобрю путешествие историями от творческого местного жителя, влюбленного в Балтийское море и его города.

И конечно, атмосферные фото!

На память о поездке у вас останутся не только эмоции, но и около 300 профессиональных фотографий в цветокоррекции. Перед путешествием мы обсудим, на чем вы хотите сделать фото-акценты — на городских локациях, диких местах, пляжах или на всем понемногу:)

Организационные детали