Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья

Отрадное, Лесное-Приморье, Донское - и 300 профессиональных фотографий

5
1 отзыв
Вдали от суеты туристических маршрутов притаились красивейшие места Балтийского побережья — именно они легли в основу этого путешествия. В нашей творческой поездке вы посетите три самобытных городка.

Изучите прусские виллы и дикие пляжи, наберете полные карманы янтаря, услышите местные легенды от гида-историка и, конечно, увезете с собой чудесные фотографии.
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
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Описание

Что вас ожидает

Локальные уголки Калининградской обрасти

Мы обойдем стороной туристические точки и проедем по аутентичным местам Балтийского побережья. Это будут локации с совершенно разными ландшафтами, историей и атмосферой.

  • Отрадное — пройдем по экотропам леса Варникен, исследуем Гаузупское ущелье, посмотрим на прусские виллы и с высокого холма полюбуемся видом на море.
  • Донское — рассматривая маяки, поднимаясь на высокие песчаные обрывы, любуясь полями и широкими пляжами, вы поймете, за что это место называют прусской Норвегией.
  • Лесное-Приморье. А вот и местная Исландия! Таинственные овраги с мшистыми валунами и звонкими ручьями, фотогеничная Филинская бухта и похожий на край света мыс Таран.

Почувствовать себя местным

Мы побываем в местах силы Самбийского полуострова и сможем сравнить разные виды пляжей. Попетляем по узким тропам и прусским поселениям. А я щедро сдобрю путешествие историями от творческого местного жителя, влюбленного в Балтийское море и его города.

И конечно, атмосферные фото!

На память о поездке у вас останутся не только эмоции, но и около 300 профессиональных фотографий в цветокоррекции. Перед путешествием мы обсудим, на чем вы хотите сделать фото-акценты — на городских локациях, диких местах, пляжах или на всем понемногу:)

Организационные детали

  • Поездка проходит на моем автомобиле Subaru Legacy 2010 года, дополнительно оплачиваются только личные расходы — еда, сувениры и т. д.
  • Варианты фотопрогулки обсуждаются. Возможно сделать стилизацию под ретро на сохранившихся улицах приморских городов в черно-белом цвете.
  • Детали маршрута варьируются и согласуются по вашему запросу, в зависимости от времени и сезона

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
3 сен 2022
Могу написать только то, что я восторге! Тот не частый случай, когда реальность превзошла ожидания. Очень интересный маршрут вдали от популярных туристических троп, взгляд и рассказ человека, как мне видится, искренне любящего свои родные места! Я увидела Балтику с иной стороны и точно полюбила её ещё больше! С Анастасией очень комфортно, интересно и круто! Мы побывали в таких местах, куда бы я сама точно не добралась и это невероятно прекрасные места. В процессе экскурсии была фотосессия практически нон-стоп и это на удивление для меня было легко и весело! В общем, всецело рекомендую!! Анастасии моя огромная признательность❤️

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