Куршская Коса - райский уголок посреди дивной природы

Куршская коса - тонкая песчаная полоска в Балтийском море с удивительной природой

4.8
4 отзыва
Куршская коса — тонкая песчаная полоска в Балтийском море с удивительной природой.

Если вы путешествуете по Калининградской области, обязательно посетите это место.

Я могу вам показать все красоты заповедника на берегу моря — Танцующий лес, озеро Чайка и высота Эфа.

Насладитесь хрупкой красотой Куршской косы вместе со своими друзьями.
Куршская Коса - райский уголок посреди дивной природы
Куршская Коса - райский уголок посреди дивной природы
Куршская Коса - райский уголок посреди дивной природы
Куршская Коса - райский уголок посреди дивной природы
Куршская Коса - райский уголок посреди дивной природы
Куршская Коса - райский уголок посреди дивной природы

Что вы увидите 🤩

  • танцующий лес
  • дюна Эфа
  • станция кольцевания птиц Фрингилла
  • высота Мюллера и озеро Чайка.
Приглашаем вас исследовать историю взаимоотношений природы и человека в Национальный парк «Куршская Коса».
Ландшафтный заповедник ЮНЕСКО

Мы увидим:

  • безлюдные, просторные, дикие пляжи Куршской косы – будем гулять, дышать, слушать поющие дюны;
  • чистое прозрачное море – поплаваем от души без толпы и сделаем шикарные фото, селфи на безлюдом морском берегу;
  • гигантские туи, реликтовые папоротники, кормушки для лосей и косуль и арт-объекты, посвященные обитающим здесь животным;
  • высота Мюллера и озеро Чайка — вас очарует хвойный аромат и чудесный вид на обзорной площадке;
  • памятный камень Кенигсберскому лесничему Мюллеру;
  • Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка. Вы увидите причудливо изогнутые стволы сосен, словно замершие в танце, и узнаете разные теории их происхождения;
  • высота Эфа. Мы поднимемся на вершину дюны Ореховая и полюбуемся фантастической панорамой Куршского залива и Балтийского моря.
Важно знать
Экскурсии рассчитана на 2-4 человек. Продолжительность 4, 5 часа.
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • въезд в национальный парк — 150 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно,
  • возможен предзаказ обеда в ресторане,
  • еда и напитки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Взрослый
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • въезд в национальный парк — 150 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно
  • возможен предзаказ обеда в ресторане
  • еда и напитки.
Где начинаем и завершаем
Начало: Калининград, ТЦ ЛеруаМерлен
Завершение: Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день 8:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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каждый день 8:00

Маргарита К.
Маргарита К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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