Куршская коса — тонкая песчаная полоска в Балтийском море с удивительной природой.



Если вы путешествуете по Калининградской области, обязательно посетите это место.



Я могу вам показать все красоты заповедника на берегу моря — Танцующий лес, озеро Чайка и высота Эфа.



Насладитесь хрупкой красотой Куршской косы вместе со своими друзьями.