Приглашаем вас исследовать историю взаимоотношений природы и человека в Национальный парк «Куршская Коса».
Ландшафтный заповедник ЮНЕСКО
Мы увидим:
- безлюдные, просторные, дикие пляжи Куршской косы – будем гулять, дышать, слушать поющие дюны;
- чистое прозрачное море – поплаваем от души без толпы и сделаем шикарные фото, селфи на безлюдом морском берегу;
- гигантские туи, реликтовые папоротники, кормушки для лосей и косуль и арт-объекты, посвященные обитающим здесь животным;
- высота Мюллера и озеро Чайка — вас очарует хвойный аромат и чудесный вид на обзорной площадке;
- памятный камень Кенигсберскому лесничему Мюллеру;
- Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка. Вы увидите причудливо изогнутые стволы сосен, словно замершие в танце, и узнаете разные теории их происхождения;
- высота Эфа. Мы поднимемся на вершину дюны Ореховая и полюбуемся фантастической панорамой Куршского залива и Балтийского моря.
Важно знать
Экскурсии рассчитана на 2-4 человек. Продолжительность 4, 5 часа.
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- въезд в национальный парк — 150 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно,
- возможен предзаказ обеда в ресторане,
- еда и напитки.