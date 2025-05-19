Главные места Калининграда и области за один тур: Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса

Побывать в самом западном городе России, посетить янтарную фабрику и подняться на высоту Эфа
За одно путешествие успеем увидеть самое интересное в Калининграде и окрестностях. Полюбуемся Кафедральным собором на острове Канта и пройдёмся по залам рыцарского замка Шаакен.

Погуляем по уютным улочкам Светлогорска, где пахнет
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морем и соснами, а в тени деревьев прячутся сказочные домики. Ещё сделаем красивые снимки на Куршской косе и побываем в городе кошек Зеленоградске.

В посёлке Янтарный узнаем всё про добычу и обработку «балтийского золота» и даже сами поищем его на пляже, а в Балтийске узнаем про зарождение российского флота.

Главные места Калининграда и области за один тур: Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Главные места Калининграда и области за один тур: Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Главные места Калининграда и области за один тур: Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Ближайшие даты:
19
мая26
мая2
июн9
июн16
июн23
июн30
июн
Время начала: 13:40

Описание тура

Организационные детали

Для проезда на поезде в Калининградскую область обязателен заграничный паспорт и оформление упрощённой транзитной визы. Для перелёта на самолёте загранпаспорт не понадобится.

Проживание. Возможно размещение в отелях: «Золотая Бухта», «Стрелецкий», «Калининград» 3*, «Шерлок», «Гламур», «Берлин», «Чайка» 4*, «Чайковский» 4*, «Маяк» 3*, IBIS 3*. 1-, 2-, 3-местное размещение на выбор.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в отеле «Золотая Бухта». Цена при размещении в других отелях — по запросу.

Если во всех перечисленных отелях не будет мест, предложим другие варианты.

*Фото отеля для примера взяты с сайта z-buhta-slavhotels.ru.

Питание. В стоимость входят завтраки при проживании в отелях «Шерлок», «Гламур» и «Стрелецкий». Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Встретимся в Калининграде и в 14:00 начнём обзорную экскурсию по городу. Погуляем по Рыбной деревне, осмотрим Королевские, Бранденбургские и Фридландские ворота в псевдоготическом стиле. Обязательно побываем на острове Канта и увидим Кафедральный собор.

Продолжительность экскурсии — 3 часа.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Рыцарский замок Шаакен и прогулка по Светлогорску

В 11:00 отправимся в замок Шаакен в посёлке Некрасово. Заглянем в Музей инквизиции, рассмотрим макеты орудий и побываем в рыцарском зале. Затем посетим частную семейную сыроварню «Шаакендорф», где можно отведать сыра и шоколада (за доплату) и приобрести вкусные подарки.

Переедем в Светлогорск. Посетим органный зал, погуляем по уютным улочкам города и выйдем на набережную. Затем вернёмся в Калининград.

Продолжительность экскурсии — 6 часов.

Рыцарский замок Шаакен и прогулка по СветлогорскуРыцарский замок Шаакен и прогулка по СветлогорскуРыцарский замок Шаакен и прогулка по СветлогорскуРыцарский замок Шаакен и прогулка по Светлогорску
3 день

Куршская коса и Зеленоградск

В 11:00 поедем на Куршскую косу. Во время прогулки расскажем, как формировалось это природное чудо, как здесь жили пруссы и курши, поговорим про их традиции и обряды, быт обычной рыбацкой деревушки и трудностях жизни на песках. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся Балтийским морем и погуляем по Танцующему лесу с изогнутыми стволами.

С апреля по октябрь в программу входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц. Зимой мы посетим музей Куршской косы. В этот день советуем взять перекус с собой, также будет возможность самостоятельно пообедать — мы выделим немного свободного времени.

Дальше нас ждёт пешеходная экскурсия по Зеленоградску, некогда Кранцу. Вы увидите кирху Святого Адальберта, памятник местным котам и сможете попробовать минеральную воду из бювета. Прогулка будет короткая. Если захотите посвятить Зеленоградску больше времени, можете остаться в городе и добраться обратно в Калининград самостоятельно на электричке, автобусе или такси.

Вернёмся в Калининград в 19:00.

Продолжительность экскурсии — 8 часов.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
4 день

Янтарный и Балтийск

В 11:00 отправимся в посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото». Увидим янтарные шахты и посетим частную фабрику, где узнаем о свойствах камня. Осмотрим станки, на которых из него создают настоящие ювелирные шедевры. Затем побываем на пляже, который был удостоен знака качества «Голубой флаг».

Переедем в Балтийск — самый западный город России. Здесь находится крупнейшая база военно-морского флота в России. Покажем вам памятник Петру I и Елизавете. Пройдёмся по местному пляжу, где часто находят маленькие кусочки янтаря. Может, и нам повезёт?

В Калининград вернёмся в 17:00.

Продолжительность экскурсии — 6 часов.

Янтарный и БалтийскЯнтарный и БалтийскЯнтарный и БалтийскЯнтарный и Балтийск
5 день

Отъезд

Свободный день. Вы можете самостоятельно погулять по Калининграду или отправиться домой.

ОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Гламур" и "Стрелецкий"
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер с ж/д вокзала - 1000 ₽ из аэропорта - 2000 ₽
  • Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 700 ₽)
  • Стоимость тура при 1-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 36 000 ₽ (с января по март) и 47 000 ₽ (с апреля по октябрь)
  • Стоимость тура при 3-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 27 700 ₽ (с января по март) и 29 700 ₽ (с апреля по октябрь)
  • Стоимость тура для детей: 29 000 ₽ (2-местное проживание). 27 200 ₽ (3-местное)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калининград»), 13:40
Завершение: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калининград»), 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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