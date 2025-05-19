Погуляем по уютным улочкам Светлогорска, где пахнет
Описание тура
Организационные детали
Для проезда на поезде в Калининградскую область обязателен заграничный паспорт и оформление упрощённой транзитной визы. Для перелёта на самолёте загранпаспорт не понадобится.
Проживание. Возможно размещение в отелях: «Золотая Бухта», «Стрелецкий», «Калининград» 3*, «Шерлок», «Гламур», «Берлин», «Чайка» 4*, «Чайковский» 4*, «Маяк» 3*, IBIS 3*. 1-, 2-, 3-местное размещение на выбор.
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в отеле «Золотая Бухта». Цена при размещении в других отелях — по запросу.
Если во всех перечисленных отелях не будет мест, предложим другие варианты.
*Фото отеля для примера взяты с сайта z-buhta-slavhotels.ru.
Питание. В стоимость входят завтраки при проживании в отелях «Шерлок», «Гламур» и «Стрелецкий». Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Встретимся в Калининграде и в 14:00 начнём обзорную экскурсию по городу. Погуляем по Рыбной деревне, осмотрим Королевские, Бранденбургские и Фридландские ворота в псевдоготическом стиле. Обязательно побываем на острове Канта и увидим Кафедральный собор.
Продолжительность экскурсии — 3 часа.
Рыцарский замок Шаакен и прогулка по Светлогорску
В 11:00 отправимся в замок Шаакен в посёлке Некрасово. Заглянем в Музей инквизиции, рассмотрим макеты орудий и побываем в рыцарском зале. Затем посетим частную семейную сыроварню «Шаакендорф», где можно отведать сыра и шоколада (за доплату) и приобрести вкусные подарки.
Переедем в Светлогорск. Посетим органный зал, погуляем по уютным улочкам города и выйдем на набережную. Затем вернёмся в Калининград.
Продолжительность экскурсии — 6 часов.
Куршская коса и Зеленоградск
В 11:00 поедем на Куршскую косу. Во время прогулки расскажем, как формировалось это природное чудо, как здесь жили пруссы и курши, поговорим про их традиции и обряды, быт обычной рыбацкой деревушки и трудностях жизни на песках. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся Балтийским морем и погуляем по Танцующему лесу с изогнутыми стволами.
С апреля по октябрь в программу входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц. Зимой мы посетим музей Куршской косы. В этот день советуем взять перекус с собой, также будет возможность самостоятельно пообедать — мы выделим немного свободного времени.
Дальше нас ждёт пешеходная экскурсия по Зеленоградску, некогда Кранцу. Вы увидите кирху Святого Адальберта, памятник местным котам и сможете попробовать минеральную воду из бювета. Прогулка будет короткая. Если захотите посвятить Зеленоградску больше времени, можете остаться в городе и добраться обратно в Калининград самостоятельно на электричке, автобусе или такси.
Вернёмся в Калининград в 19:00.
Продолжительность экскурсии — 8 часов.
Янтарный и Балтийск
В 11:00 отправимся в посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото». Увидим янтарные шахты и посетим частную фабрику, где узнаем о свойствах камня. Осмотрим станки, на которых из него создают настоящие ювелирные шедевры. Затем побываем на пляже, который был удостоен знака качества «Голубой флаг».
Переедем в Балтийск — самый западный город России. Здесь находится крупнейшая база военно-морского флота в России. Покажем вам памятник Петру I и Елизавете. Пройдёмся по местному пляжу, где часто находят маленькие кусочки янтаря. Может, и нам повезёт?
В Калининград вернёмся в 17:00.
Продолжительность экскурсии — 6 часов.
Отъезд
Свободный день. Вы можете самостоятельно погулять по Калининграду или отправиться домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Гламур" и "Стрелецкий"
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Остальное питание
- Билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер с ж/д вокзала - 1000 ₽ из аэропорта - 2000 ₽
- Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 700 ₽)
- Стоимость тура при 1-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 36 000 ₽ (с января по март) и 47 000 ₽ (с апреля по октябрь)
- Стоимость тура при 3-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 27 700 ₽ (с января по март) и 29 700 ₽ (с апреля по октябрь)
- Стоимость тура для детей: 29 000 ₽ (2-местное проживание). 27 200 ₽ (3-местное)