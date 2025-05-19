Для проезда на поезде в Калининградскую область обязателен заграничный паспорт и оформление упрощённой транзитной визы. Для перелёта на самолёте загранпаспорт не понадобится.

Проживание. Возможно размещение в отелях: «Золотая Бухта», «Стрелецкий», «Калининград» 3*, «Шерлок», «Гламур», «Берлин», «Чайка» 4*, «Чайковский» 4*, «Маяк» 3*, IBIS 3*. 1-, 2-, 3-местное размещение на выбор.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в отеле «Золотая Бухта». Цена при размещении в других отелях — по запросу.

Если во всех перечисленных отелях не будет мест, предложим другие варианты.

*Фото отеля для примера взяты с сайта z-buhta-slavhotels.ru.

Питание. В стоимость входят завтраки при проживании в отелях «Шерлок», «Гламур» и «Стрелецкий». Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие возможно с 3 лет.