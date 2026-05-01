Кёнигсбергская перезагрузка: Калининград, Янтарный и Балтийск с проживанием в экоотеле на побережье

Погулять по Рыбной деревне, исследовать Балтийскую косу и побывать на родине янтаря
Мы отправимся в Калининград, а прибудем в Кёнигсберг.

Погрузимся в историю, где есть место и рыцарям Тевтонского ордена, и прусским аристократам, и храбрым солдатам.

Вы увидите Кафедральный собор, спуститесь в музей «Бункер»,
который находится в бывшем бомбоубежище, и насладитесь прогулкой по Амалиенау. Мы побываем в Янтарном, пройдёмся по плавучему променаду и песчаному пляжу.

Посетим самый западный город России — Балтийск — и заглянем в музей «Старый Люнет», где хранятся уникальные карты, фотографии и даже шифровальная машина «Энигма» времён Второй мировой войны.

А жить будем в экоотеле на побережье Балтики, где, при желании и за доплату, вы сможете устроить романтическое свидание, посетить банный комплекс или просто отдохнуть от городской суеты.

Описание тура

Организационные детали

Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий. В разные дни могут быть разные гиды.

Проживание. Будем жить в экоотеле Glampoint вблизи посёлка Янтарный, 2-местное размещение в номере «жилой модуль с кондиционером». Отель находится на берегу Балтийского моря, а рядом располагается песчаный пляж.

Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении, подселения нет. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля предоставлены организатором

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Калининграду и экоотель на берегу Балтийского моря

Встретим вас в аэропорту Калининграда или по согласованию заберём вас из центра города. Затем начнём обзорную авто-пешеходную экскурсию. Увидим территорию Музея Мирового океана (без посещения объектов), Рыбную деревню и Кафедральный собор. Полюбуемся немецкой архитектурой, погуляем по острову Канта и заглянем в Музей марципана. Посетим музей «Бункер» в бывшем бомбоубежище на глубине 7 метров. Пройдёмся по Амалиенау — району с роскошными виллами в стиле модерн.

После обеда поедем в Янтарный и заселимся в домики. Наш отель находится на побережье Балтийского моря, а рядом в поселке Янтарный расположен один из самых красивых пляжей с чистым песком.

По предварительному бронированию и за доплату вы сможете:

  • посетить банный комплекс: надышаться ароматами липы и можжевельника и окунуться в прохладный чан после сауны;
  • устроить романтическое свидание или даже сделать предложение на смотровой площадке с видом на Балтику. Для вас накроют столик с вкуснейшими блюдами, шампанским и корзинкой свежих фруктов.

По запросу забронируем для вас дополнительные ночи в отеле Glampoint.

2 день

Экскурсия по Янтарному

После завтрака, в 10:00, отправимся в посёлок Янтарный, где находится самое крупное в мире месторождение янтаря. Мы погуляем по парку имени Мориса Беккера и по плавучему променаду: дороге сквозь дюны и затопленный карьер. А ещё здесь живут лебеди и утки. Посетим пляж, который удостоился престижной премии «Голубой флаг».

В 14:00 пообедаем в ресторане (оплачивается самостоятельно).

При желании заглянем на частное производство драгоценного камня и в Парк скульптур, где можно увидеть монументы из янтаря высотой до 3 метров. Вернёмся в отель.

Советуем посетить Nordic SPA (по желанию и за доплату). Здесь есть 2 видовые скандинавские сауны, 3 купели на дровах, панорамная комната отдыха с шезлонгами и зона отдыха на террасе с тропическим душем и имитацией обливания из ведра.

3 день

Балтийск, Балтийская коса, музей «Старый Люнет» и Танцующий лес

Позавтракаем и поедем в Балтийск — самый западный город России. По пути увидим развалины замка Фишхаузен, где последний магистр Тевтонского ордена венчался с датской принцессой. По прибытии посетим Елизаветинский форт, осмотрим шведскую крепость 17 века и узнаем, какую тайну скрывает памятник курфюрсту Фридриху Вильгельму.

Затем переправимся на Балтийскую косу на пароме, с доплатой по желанию — на катере. Здесь можно гулять пешком, кататься на велосипеде или взять в аренду автомобиль (за доплату). Заглянем в музей «Старый Люнет», осмотрим уникальные карты, чертежи и фотографии, погрузимся в историю местных фортификационных сооружений, а ещё увидим шифровальную машинку «Энигма» времён Второй мировой войны. Посетим небольшой кинозал при музее, чтобы погрузиться в атмосферу начала 20 века.

Далее вас ждёт встреча с Танцующим лесом. Если вы решите передвигаться по Балтийской косе на автомобиле или велосипедах, мы можем доехать до арт-пространства «Ржавый город» и даже прокатиться по взлётной полосе.

Ещё сегодня вы увидите ангары аэродрома «Нойтиф» и военные корабли Балтийского флота.

4 день

Отъезд или дополнительная экскурсия

После завтрака — выселение и трансфер в аэропорт Калининграда, а за доплату — в Светлогорск или Зеленоградск. По желанию и за доплату можем организовать экскурсии. Стоимость запрашивайте на конкретную дату.

Пешеходная экскурсия по Светлогорску. Увидим театр эстрады «Янтарь-Холл», где проводится фестиваль КВН. Прогуляемся по городу-курорту, побываем на променаде и полюбуемся солнечными часами и скульптурой «Нифма», осмотрим водонапорную башню — символ Светлогорска.

Экскурсия по Зеленоградску. Пройдёмся по городу кошек, увидим маленькие домики, построенные специально для животных, насладимся променадом и даже попробуем минеральную воду из бювета.

Авто-пешеходная экскурсия по Куршской косе. Начнём с прогулки по Танцующему лесу, затем поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся морем, заливом и лесом. Пофотографируемся и отдохнём на берегу, слушая шум волн.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник66 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсионное обслуживание, возможен формат гида-водителя (в дни 1-3)
  • Входные билеты в объекты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Посещение банного комплекса, организация праздничного ужина
  • Аренда велосипедов, местного транспорта на Балтийской косе
  • Доплата за 1-местное проживание (подселения нет) - 9000-16 000 ₽
  • Доплата за номер «жилой модуль с кондиционером и качелью» - от 3000-4500 ₽ с чел., запрашивайте на конкретные даты
  • Дополнительные экскурсии - стоимость запрашивайте на конкретные даты
  • Переправа на Балтийскую косу на катере - по стоимости сориентирует гид на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем выбрать рейс с прибытием до 10:00
Завершение: Аэропорт Калининграда, после 12:00. За доплату организуем трансфер в Светлогорск или Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1363 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

