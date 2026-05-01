Погрузимся в историю, где есть место и рыцарям Тевтонского ордена, и прусским аристократам, и храбрым солдатам.
Вы увидите Кафедральный собор, спуститесь в музей «Бункер»,
Описание тура
Организационные детали
Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий. В разные дни могут быть разные гиды.
Проживание. Будем жить в экоотеле Glampoint вблизи посёлка Янтарный, 2-местное размещение в номере «жилой модуль с кондиционером». Отель находится на берегу Балтийского моря, а рядом располагается песчаный пляж.
Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении, подселения нет. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду и экоотель на берегу Балтийского моря
Встретим вас в аэропорту Калининграда или по согласованию заберём вас из центра города. Затем начнём обзорную авто-пешеходную экскурсию. Увидим территорию Музея Мирового океана (без посещения объектов), Рыбную деревню и Кафедральный собор. Полюбуемся немецкой архитектурой, погуляем по острову Канта и заглянем в Музей марципана. Посетим музей «Бункер» в бывшем бомбоубежище на глубине 7 метров. Пройдёмся по Амалиенау — району с роскошными виллами в стиле модерн.
После обеда поедем в Янтарный и заселимся в домики. Наш отель находится на побережье Балтийского моря, а рядом в поселке Янтарный расположен один из самых красивых пляжей с чистым песком.
По предварительному бронированию и за доплату вы сможете:
- посетить банный комплекс: надышаться ароматами липы и можжевельника и окунуться в прохладный чан после сауны;
- устроить романтическое свидание или даже сделать предложение на смотровой площадке с видом на Балтику. Для вас накроют столик с вкуснейшими блюдами, шампанским и корзинкой свежих фруктов.
По запросу забронируем для вас дополнительные ночи в отеле Glampoint.
Экскурсия по Янтарному
После завтрака, в 10:00, отправимся в посёлок Янтарный, где находится самое крупное в мире месторождение янтаря. Мы погуляем по парку имени Мориса Беккера и по плавучему променаду: дороге сквозь дюны и затопленный карьер. А ещё здесь живут лебеди и утки. Посетим пляж, который удостоился престижной премии «Голубой флаг».
В 14:00 пообедаем в ресторане (оплачивается самостоятельно).
При желании заглянем на частное производство драгоценного камня и в Парк скульптур, где можно увидеть монументы из янтаря высотой до 3 метров. Вернёмся в отель.
Советуем посетить Nordic SPA (по желанию и за доплату). Здесь есть 2 видовые скандинавские сауны, 3 купели на дровах, панорамная комната отдыха с шезлонгами и зона отдыха на террасе с тропическим душем и имитацией обливания из ведра.
Балтийск, Балтийская коса, музей «Старый Люнет» и Танцующий лес
Позавтракаем и поедем в Балтийск — самый западный город России. По пути увидим развалины замка Фишхаузен, где последний магистр Тевтонского ордена венчался с датской принцессой. По прибытии посетим Елизаветинский форт, осмотрим шведскую крепость 17 века и узнаем, какую тайну скрывает памятник курфюрсту Фридриху Вильгельму.
Затем переправимся на Балтийскую косу на пароме, с доплатой по желанию — на катере. Здесь можно гулять пешком, кататься на велосипеде или взять в аренду автомобиль (за доплату). Заглянем в музей «Старый Люнет», осмотрим уникальные карты, чертежи и фотографии, погрузимся в историю местных фортификационных сооружений, а ещё увидим шифровальную машинку «Энигма» времён Второй мировой войны. Посетим небольшой кинозал при музее, чтобы погрузиться в атмосферу начала 20 века.
Далее вас ждёт встреча с Танцующим лесом. Если вы решите передвигаться по Балтийской косе на автомобиле или велосипедах, мы можем доехать до арт-пространства «Ржавый город» и даже прокатиться по взлётной полосе.
Ещё сегодня вы увидите ангары аэродрома «Нойтиф» и военные корабли Балтийского флота.
Отъезд или дополнительная экскурсия
После завтрака — выселение и трансфер в аэропорт Калининграда, а за доплату — в Светлогорск или Зеленоградск. По желанию и за доплату можем организовать экскурсии. Стоимость запрашивайте на конкретную дату.
Пешеходная экскурсия по Светлогорску. Увидим театр эстрады «Янтарь-Холл», где проводится фестиваль КВН. Прогуляемся по городу-курорту, побываем на променаде и полюбуемся солнечными часами и скульптурой «Нифма», осмотрим водонапорную башню — символ Светлогорска.
Экскурсия по Зеленоградску. Пройдёмся по городу кошек, увидим маленькие домики, построенные специально для животных, насладимся променадом и даже попробуем минеральную воду из бювета.
Авто-пешеходная экскурсия по Куршской косе. Начнём с прогулки по Танцующему лесу, затем поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся морем, заливом и лесом. Пофотографируемся и отдохнём на берегу, слушая шум волн.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|66 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсионное обслуживание, возможен формат гида-водителя (в дни 1-3)
- Входные билеты в объекты по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Посещение банного комплекса, организация праздничного ужина
- Аренда велосипедов, местного транспорта на Балтийской косе
- Доплата за 1-местное проживание (подселения нет) - 9000-16 000 ₽
- Доплата за номер «жилой модуль с кондиционером и качелью» - от 3000-4500 ₽ с чел., запрашивайте на конкретные даты
- Дополнительные экскурсии - стоимость запрашивайте на конкретные даты
- Переправа на Балтийскую косу на катере - по стоимости сориентирует гид на месте