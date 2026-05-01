Встретим вас в аэропорту Калининграда или по согласованию заберём вас из центра города. Затем начнём обзорную авто-пешеходную экскурсию. Увидим территорию Музея Мирового океана (без посещения объектов), Рыбную деревню и Кафедральный собор. Полюбуемся немецкой архитектурой, погуляем по острову Канта и заглянем в Музей марципана. Посетим музей «Бункер» в бывшем бомбоубежище на глубине 7 метров. Пройдёмся по Амалиенау — району с роскошными виллами в стиле модерн.

После обеда поедем в Янтарный и заселимся в домики. Наш отель находится на побережье Балтийского моря, а рядом в поселке Янтарный расположен один из самых красивых пляжей с чистым песком.

По предварительному бронированию и за доплату вы сможете:

посетить банный комплекс: надышаться ароматами липы и можжевельника и окунуться в прохладный чан после сауны;

устроить романтическое свидание или даже сделать предложение на смотровой площадке с видом на Балтику. Для вас накроют столик с вкуснейшими блюдами, шампанским и корзинкой свежих фруктов.

По запросу забронируем для вас дополнительные ночи в отеле Glampoint.