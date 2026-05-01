Вы приезжаете накануне. А уже на следующий день отправимся на велосипедную прогулку по живописным тропам вдоль лесов и цветущих полей. Маршрут пройдёт через тихие фермы. Общая протяжённость — 40 км: асфальт и грунтовые участки без резких спусков и подъёмов.

Сделаем остановку на обед-пикник.

Затем заедем в старую немецкую школу. На время окажемся в роли учеников гимназии, познакомимся с традициями образования в Восточной Пруссии и осмотрим классы с историческими артефактами.