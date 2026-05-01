На велосипедах по Калининградской области (всё включено)

Проехать по знаковым курортам, национальным паркам и вдоль побережья Балтийского моря
Путешествие начнётся с дороги через лес — колёса мягко идут по грунту, вокруг тянутся поля, а впереди появляется старая немецкая школа.

Проедем вдоль границы с Польшей, через Черняховск к аллеям у
Мазурского канала и в Железнодорожный с его строгой прусской архитектурой. Вырулим к Балтийскому морю и заглянем в Зеленоградск.

Куршская коса дополнит наш заезд экотропами и песчаными дюнами, а Виштынецкий парк — лесами и озёрами.

Финальные километры пройдут через Калининград и приведут в Светлогорск, растворившийся среди деревьев. Вы можете приехать, когда удобно. Дни заезда и выезда проходят без экскурсий.

Описание тура

Организационные детали

Каждый день недели имеет фиксированную экскурсионную программу. Список необходимых вещей отправляется на почту.

Программа тура по дням

1 день

Лесная велопрогулка к старой немецкой школе (8-9 часов)

Вы приезжаете накануне. А уже на следующий день отправимся на велосипедную прогулку по живописным тропам вдоль лесов и цветущих полей. Маршрут пройдёт через тихие фермы. Общая протяжённость — 40 км: асфальт и грунтовые участки без резких спусков и подъёмов.

Сделаем остановку на обед-пикник.

Затем заедем в старую немецкую школу. На время окажемся в роли учеников гимназии, познакомимся с традициями образования в Восточной Пруссии и осмотрим классы с историческими артефактами.

2 день

Велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы с Польшей и Черняховск (11-12 часов)

Поедем по малолюдному маршруту вдоль границы с Польшей. Дорога пройдёт через ухоженные деревни, тенистые аллеи и цветущие поля. Общая протяжённость — 55 км: асфальт и грунт без резких спусков и подъёмов.

На маршруте остановимся на обед-пикник.

Затем отправимся в Черняховск. Прокатимся по его улицам с классической прусской архитектурой и брусчаткой, сохранившей следы разных эпох.

3 день

Велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн (11-12 часов)

Маршрут пройдёт вдоль Мазурского канала по старинным прусским аллеям. По пути увидим инженерные сооружения водного пути и небольшие города с готической архитектурой. Общая протяжённость — 65 км: асфальт и грунт без резких спусков и подъёмов.

Сделаем остановку на обед-пикник.

После поедем в Железнодорожный. Прокатимся по брусчатым улицам посёлка с исторической застройкой.

4 день

Прогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградску (8-9 часов)

Поедем вдоль побережья Балтийского моря через пляжи и сосновые леса по ровной велодорожке без резких перепадов высоты. Общая протяжённость — 35 км.

На маршруте устроим обед-пикник.

Затем отправимся в Зеленоградск. Перемещаясь на электросамокатах, познакомимся с городом, его историей и архитектурой начала 20 века.

5 день

Национальный парк «Куршская коса» (9-10 часов)

Проедем по территории знаменитого парка «Куршская коса». Маршрут пройдёт вдоль Балтийского моря через лесные участки и природные зоны. Общая протяжённость — 40 км по ровной велодорожке без резких спусков и подъёмов.

Сделаем остановку на обед-пикник.

Затем прогуляемся по экотропам Куршской косы и поднимемся на песчаные дюны, откуда открываются панорамы побережья.

6 день

Национальный парк «Виштынецкий» (12-13 часов)

Отправимся в национальный парк «Виштынецкий», который ранее был королевскими охотничьими угодьями. Маршрут пройдёт через леса и вдоль ледниковых озёр. Общая протяжённость — 70 км, при необходимости можно сократить дистанцию до 20 или 40 км. Покрытие — асфальт и грунт: около 90% маршрута без спусков и подъёмов, на оставшихся участках — небольшие холмы.

На маршруте остановимся на обед-пикник.

7 день

Велопрогулка по Калининграду и Светлогорск (11-12 часов)

Поедем по Калининграду через парки, озёра и городские улицы. Маршрут составит 45 км по ровному асфальту без резких перепадов высоты.

Сделаем остановку на обед в кафе.

Затем отправимся в Светлогорск. Перемещаясь на электросамокатах, познакомимся с курортным городом и его архитектурой. На следующий день — веселение и возвращение домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного) в номерах с общей ванной79 500 ₽
1-местное размещение в номере с общей ванной91 500 ₽
1-местное размещение в номере с собственной ванной102 000 ₽
2-местное размещение в номере с собственной ванной94 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Аренда велосипеда и снаряжения
  • Экскурсии и входные билеты
  • Экологический сбор и туристический налог
  • Посещение бассейна (6:00-11:00) и спортзала
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсионное обслуживание в дни заезда и отъезда
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 1000 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00, точный адрес вы узнаете после бронирования
Завершение: Калининград, хостел, выезд до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

