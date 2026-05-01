Проедем вдоль границы с Польшей, через Черняховск к аллеям у
Описание тура
Организационные детали
Каждый день недели имеет фиксированную экскурсионную программу. Список необходимых вещей отправляется на почту.
Программа тура по дням
Лесная велопрогулка к старой немецкой школе (8-9 часов)
Вы приезжаете накануне. А уже на следующий день отправимся на велосипедную прогулку по живописным тропам вдоль лесов и цветущих полей. Маршрут пройдёт через тихие фермы. Общая протяжённость — 40 км: асфальт и грунтовые участки без резких спусков и подъёмов.
Сделаем остановку на обед-пикник.
Затем заедем в старую немецкую школу. На время окажемся в роли учеников гимназии, познакомимся с традициями образования в Восточной Пруссии и осмотрим классы с историческими артефактами.
Велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы с Польшей и Черняховск (11-12 часов)
Поедем по малолюдному маршруту вдоль границы с Польшей. Дорога пройдёт через ухоженные деревни, тенистые аллеи и цветущие поля. Общая протяжённость — 55 км: асфальт и грунт без резких спусков и подъёмов.
На маршруте остановимся на обед-пикник.
Затем отправимся в Черняховск. Прокатимся по его улицам с классической прусской архитектурой и брусчаткой, сохранившей следы разных эпох.
Велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн (11-12 часов)
Маршрут пройдёт вдоль Мазурского канала по старинным прусским аллеям. По пути увидим инженерные сооружения водного пути и небольшие города с готической архитектурой. Общая протяжённость — 65 км: асфальт и грунт без резких спусков и подъёмов.
Сделаем остановку на обед-пикник.
После поедем в Железнодорожный. Прокатимся по брусчатым улицам посёлка с исторической застройкой.
Прогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградску (8-9 часов)
Поедем вдоль побережья Балтийского моря через пляжи и сосновые леса по ровной велодорожке без резких перепадов высоты. Общая протяжённость — 35 км.
На маршруте устроим обед-пикник.
Затем отправимся в Зеленоградск. Перемещаясь на электросамокатах, познакомимся с городом, его историей и архитектурой начала 20 века.
Национальный парк «Куршская коса» (9-10 часов)
Проедем по территории знаменитого парка «Куршская коса». Маршрут пройдёт вдоль Балтийского моря через лесные участки и природные зоны. Общая протяжённость — 40 км по ровной велодорожке без резких спусков и подъёмов.
Сделаем остановку на обед-пикник.
Затем прогуляемся по экотропам Куршской косы и поднимемся на песчаные дюны, откуда открываются панорамы побережья.
Национальный парк «Виштынецкий» (12-13 часов)
Отправимся в национальный парк «Виштынецкий», который ранее был королевскими охотничьими угодьями. Маршрут пройдёт через леса и вдоль ледниковых озёр. Общая протяжённость — 70 км, при необходимости можно сократить дистанцию до 20 или 40 км. Покрытие — асфальт и грунт: около 90% маршрута без спусков и подъёмов, на оставшихся участках — небольшие холмы.
На маршруте остановимся на обед-пикник.
Велопрогулка по Калининграду и Светлогорск (11-12 часов)
Поедем по Калининграду через парки, озёра и городские улицы. Маршрут составит 45 км по ровному асфальту без резких перепадов высоты.
Сделаем остановку на обед в кафе.
Затем отправимся в Светлогорск. Перемещаясь на электросамокатах, познакомимся с курортным городом и его архитектурой. На следующий день — веселение и возвращение домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного) в номерах с общей ванной
|79 500 ₽
|1-местное размещение в номере с общей ванной
|91 500 ₽
|1-местное размещение в номере с собственной ванной
|102 000 ₽
|2-местное размещение в номере с собственной ванной
|94 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Аренда велосипеда и снаряжения
- Экскурсии и входные билеты
- Экологический сбор и туристический налог
- Посещение бассейна (6:00-11:00) и спортзала
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Трансфер из/в аэропорт
- Экскурсионное обслуживание в дни заезда и отъезда
- Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 1000 ₽ с человека