Насыщенный тур в Калининград: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир

Поучиться готовить прусские блюда, посетить заброшенную больницу 19 века и Янтарный карьер
В тур мы добавили как классические локации Калининграда и области, так и необычные места, куда редко добираются туристы.

Вы увидите песчаные дюны не только на Куршской косе, но и в посёлке
Донское, посетите Правдинск, Советск и Гусев, осмотрите старинные кирхи и замки. Вдоволь надышитесь морским воздухом, гуляя по Балтийску, Светлогорску и Зеленоградску.

Ещё познакомитесь с гончарным искусством и примерите рыцарские доспехи, отведаете сыра с бокалом вина и несколько сортов местного пива.

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести предоплату организатору: бронирование осуществляется по предоплате 30% от стоимости места.

Предоплата в 30% возвращается, если вы предупредите о своем отсутствии не позднее чем за 14 дней до начала путешествия. Предоплата возвращается на карту, с которой осуществлялась оплата, в срок, который зависит от условий вашего банка.

Питание. В стоимость включены завтраки, а также мастер-класс по приготовлению блюд восточно-прусской кухни. Остальное питание за доплату. Пожалуйста, заранее сообщите нам, если имеются какие-либо ограничения. Мы поможем подобрать для вас лучшее из местной кухни под ваши предпочтения.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Возможно участие с 16 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия, рыцарский турнир, органный концерт и форт

Встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезём в центр. Устроим обзорную экскурсию по городу, а затем побываем в кузнице. Вы познакомитесь со средневековым гончарным делом, сможете примерить доспехи и даже поучаствовать в рыцарском турнире. Дальше вас ждёт органный концерт в Кафедральном соборе. А вечером спустимся под землю — в один из Кёнигсбергских фортов.

2 день

Старинная архитектура области: кирхи, замки и психиатрическая больница

Позавтракаем и поедем за пределы Калининграда. Сегодня посетим Тильзит, Фридланд и Гумбиннен и полюбуемся средневековой архитектурой. Увидим старинные кирхи, замки, уникальные фортификационные и гидротехнические сооружения. И даже заглянем в заброшенную психиатрическую больницу 19 века.

Вечером отправимся на пивоварню, чтобы отведать местного пенного напитка.

3 день

Балтийск и Янтарный

После завтрака поедем к морю. Побываем в Балтийске и осмотрим базу флота ВМФ РФ с воды. А ещё в городе сохранились немецкие военные объекты, которые мы также осмотрим. Дальше посетим Янтарный — одно из главных месторождений «балтийского золота». Увидим, как добывают камень на Янтарном карьере.

4 день

Зеленоградск, Куршская коса, дегустация сыра, Светлогорск и кулинарный мастер-класс

Позавтракаем и отправимся в Зеленоградск, а оттуда — на Куршскую косу. Погуляем по оборудованным дорожкам, полюбуемся природой и видами Балтики. Дальше заедем на сыроварню, где вас ждёт дегустация сыра с вином. Обязательно посетим Светлогорск со множеством сказочных домиков и переедем в посёлок Донское, увидим песчаные дюны.

Вечером для вас проведут мастер-класс по приготовлению блюд восточно-прусской кухни. После ужина — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии и активности по программе
  • Мастер-класс
  • Туристическая страховка
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Калининграда, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 11 туристов
Занимаюсь организацией путешествий более 5 лет. Дипломированный гид-экскурсовод, профессиональный историк. Знаю много и обо всём. Умею качественно, насыщенно, безопасно погружать в территории и смыслы. Организую экспедиции и путешествия для людей, которые не хотят быть типичными туристами. В каждом путешествии стараюсь раскрыть максимум деталей каждой территории, на которой находимся и проникнуть в детали её философии.

