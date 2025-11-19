Насыщенный тур в Калининград: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир
Поучиться готовить прусские блюда, посетить заброшенную больницу 19 века и Янтарный карьер
В тур мы добавили как классические локации Калининграда и области, так и необычные места, куда редко добираются туристы.
Вы увидите песчаные дюны не только на Куршской косе, но и в посёлке читать дальше
Донское, посетите Правдинск, Советск и Гусев, осмотрите старинные кирхи и замки. Вдоволь надышитесь морским воздухом, гуляя по Балтийску, Светлогорску и Зеленоградску.
Ещё познакомитесь с гончарным искусством и примерите рыцарские доспехи, отведаете сыра с бокалом вина и несколько сортов местного пива.
Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести предоплату организатору: бронирование осуществляется по предоплате 30% от стоимости места.
Предоплата в 30% возвращается, если вы предупредите о своем отсутствии не позднее чем за 14 дней до начала путешествия. Предоплата возвращается на карту, с которой осуществлялась оплата, в срок, который зависит от условий вашего банка.
Питание. В стоимость включены завтраки, а также мастер-класс по приготовлению блюд восточно-прусской кухни. Остальное питание за доплату. Пожалуйста, заранее сообщите нам, если имеются какие-либо ограничения. Мы поможем подобрать для вас лучшее из местной кухни под ваши предпочтения.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. Возможно участие с 16 лет.
Программа тура по дням
1 день
Обзорная экскурсия, рыцарский турнир, органный концерт и форт
Встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезём в центр. Устроим обзорную экскурсию по городу, а затем побываем в кузнице. Вы познакомитесь со средневековым гончарным делом, сможете примерить доспехи и даже поучаствовать в рыцарском турнире. Дальше вас ждёт органный концерт в Кафедральном соборе. А вечером спустимся под землю — в один из Кёнигсбергских фортов.
2 день
Старинная архитектура области: кирхи, замки и психиатрическая больница
Позавтракаем и поедем за пределы Калининграда. Сегодня посетим Тильзит, Фридланд и Гумбиннен и полюбуемся средневековой архитектурой. Увидим старинные кирхи, замки, уникальные фортификационные и гидротехнические сооружения. И даже заглянем в заброшенную психиатрическую больницу 19 века.
Вечером отправимся на пивоварню, чтобы отведать местного пенного напитка.
3 день
Балтийск и Янтарный
После завтрака поедем к морю. Побываем в Балтийске и осмотрим базу флота ВМФ РФ с воды. А ещё в городе сохранились немецкие военные объекты, которые мы также осмотрим. Дальше посетим Янтарный — одно из главных месторождений «балтийского золота». Увидим, как добывают камень на Янтарном карьере.
4 день
Зеленоградск, Куршская коса, дегустация сыра, Светлогорск и кулинарный мастер-класс
Позавтракаем и отправимся в Зеленоградск, а оттуда — на Куршскую косу. Погуляем по оборудованным дорожкам, полюбуемся природой и видами Балтики. Дальше заедем на сыроварню, где вас ждёт дегустация сыра с вином. Обязательно посетим Светлогорск со множеством сказочных домиков и переедем в посёлок Донское, увидим песчаные дюны.
Вечером для вас проведут мастер-класс по приготовлению блюд восточно-прусской кухни. После ужина — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
39 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Экскурсии и активности по программе
Мастер-класс
Туристическая страховка
Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
Билеты до Калининграда и обратно
Обеды и ужины
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Калининграда, вечер
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 11 туристов
Занимаюсь организацией путешествий более 5 лет. Дипломированный гид-экскурсовод, профессиональный историк. Знаю много и обо всём. Умею качественно, насыщенно, безопасно погружать в территории и смыслы.
Организую экспедиции и путешествия для людей, которые не хотят быть типичными туристами.
В каждом путешествии стараюсь раскрыть максимум деталей каждой территории, на которой находимся и проникнуть в детали её философии.