Позавтракаем и отправимся в Зеленоградск, а оттуда — на Куршскую косу. Погуляем по оборудованным дорожкам, полюбуемся природой и видами Балтики. Дальше заедем на сыроварню, где вас ждёт дегустация сыра с вином. Обязательно посетим Светлогорск со множеством сказочных домиков и переедем в посёлок Донское, увидим песчаные дюны.

Вечером для вас проведут мастер-класс по приготовлению блюд восточно-прусской кухни. После ужина — трансфер в аэропорт.