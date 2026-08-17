В это время года Калининградская область удивляет свежим воздухом, яркими красками, драматичным морем и той самой атмосферой, ради которой сюда хочется возвращаться снова.
Вас
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Свободный день
Прибытие в Калининград.
Размещение в туристическом комплексе с 14:00. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Свободное время для отдыха после дороги или самостоятельной прогулки по Калининграду.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса (для гостей, выбравших тариф «Завтрак + ужин»).
Балтийск и Янтарный
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Отправление на экскурсию по западному побережью Балтийского моря.
Вы познакомитесь с самым западным городом России — Балтийском, бывшим Пиллау.
Прогуляетесь по набережной, увидите старинный маяк, военные корабли Балтийского флота и почувствуете атмосферу настоящего морского города.
Свободное время для прогулок и фотографий.
Переезд в уютный курортный поселок Янтарный, знаменитый одними из лучших песчаных пляжей России.
Вас ждут морские панорамы, прогулка по побережью и знакомство с историей главного символа Калининградской области — янтаря.
Посещение Музея добычи янтаря, где Вы узнаете, как миллионы лет назад появился солнечный камень, какими способами его добывали раньше и как добывают сегодня.
Свободное время для прогулки по Янтарному.
Продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Возвращение в тур. комплекс.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса (для гостей, выбравших тариф «Завтрак + ужин»).
С 19:00 до 22:00 — отдых в бассейне и сауне, чтобы расслабиться, согреться и набраться сил перед следующим днем путешествия.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду.
Вы увидите, как в одном городе переплелись немецкое наследие и современная жизнь.
Прогуляетесь по историческим кварталам Кёнигсберга, познакомитесь с островом Канта и Кафедральным собором, увидите старинные городские ворота, форты, бастионы, памятники архитектуры и уютные районы с довоенной застройкой.
Во второй части экскурсии откроете современный Калининград: площадь Победы, Храм Христа Спасителя, набережные, стадион «Калининград», филиал Третьяковской галереи и Музей Мирового океана. Узнаете, чем живет город сегодня и почему сюда хочется возвращаться снова.
Посещение музея «Объект №13» с дегустацией марципана — одного из главных гастрономических символов Калининграда. Вы познакомитесь с историей знаменитого лакомства и попробуете несколько его видов.
Свободное время на острове Канта.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Возвращение в тур. комплекс (или Вы можете остаться в центре города и вернуться самостоятельно).
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса (для гостей, выбравших тариф «Завтрак + ужин»).
С 19:00 до 22:00 Вас ждут бассейн и сауна — идеальное завершение дня и возможность восстановить силы.
Свободный день. Отъезд
08:00-12:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
Выезд из номеров до 12:00.
В случае позднего отъезда из Калининграда вы можете оставить багаж на ресепшене и отправиться за сувенирами или съездить на море.
Проживание
Тур можно забронировать как в виде экскурсионной программы без проживания, так и с размещением в туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека без проживания и питания — 13 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и питания, руб:
|Тип размещения/питания
|Завтраки
|Завтраки и ужины
|2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением)
|24000
|26625
|1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения)
|33000
|35625
|1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения)
|39000
|41625
|2-местный номер с собственной ванной комнатой (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)
|27750
|30375
Варианты проживания
Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Местоположение туристического комплекса с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.
Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой. Количество общих санузлов: 24 душевых и 24 санузла на 22 номера.
Двухместное размещение в номере с общей ванной комнатой. С подселением.
В номере: две отдельные кровати / или две двухъярусные кровати; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
Одноместное размещение в номере с общей ванной комнатой. Без подселения.
Мы предоставляем: полотенца для душа; полотенца для бассейна. Фены предоставляются на ресепшен.
Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.
Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.
Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в тур. комплексе 4 дня/3 ночи - при выборе тарифа с проживанием
- Питание при выборе тура с проживанием: 3 завтрака при выборе тарифа "Завтрак"3 завтрака и 3 ужина при выборе тарифа "Завтрак + ужин"
- 3 завтрака при выборе тарифа «Завтрак»
- 3 завтрака и 3 ужина при выборе тарифа «Завтрак + ужин»
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Туристический налог
- Посещение бассейна и сауны по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Калининград и обратно
- Трансферы из аэропорта/ж/д вокзала и обратно
- Проживание и питание при выборе тарифа без проживания
- Питание в туре с проживанием в зависимости от выбранного тарифа: при выборе тарифа "Завтрак" - завтрак в день заезда, обеды и ужины в рамках всего турапри выборе тарифа "Завтрак + ужин" - завтрак в день заезда, обеды в рамках всего тура, ужин в день выезда
- При выборе тарифа «Завтрак» - завтрак в день заезда, обеды и ужины в рамках всего тура
- При выборе тарифа «Завтрак + ужин» - завтрак в день заезда, обеды в рамках всего тура, ужин в день выезда
- Экскурсионное обслуживание в день заезда
- Экскурсионное обслуживание в день выезда
- Дополнительное проживание до и после тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулок:
- дождевик;
- головной убор;
- флисовая кофта;
- куртка по сезону;
- удобная повседневная одежда;
- удобная повседневная обувь.
Для проживания:
- домашние тапочки;
- обувь для бассейна;
- купальный костюм.
Дополнительно:
- личные гигиенические принадлежности;
- личные лекарства.
Мы предоставляем:
- фен;
- полотенца для душа;
- полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия можно приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая будет погода?
Погода на Балтике непредсказуема из-за близости моря. В любой момент может пойти дождь, подуть ветер или выйти жаркое солнце.
Пожалуйста, ориентируйтесь на рекомендации по сборам и на прогноз погоды, опубликованный в сети не ранее, чем за неделю до вашего приезда.
Где происходит сбор на экскурсии?
Сбор и посадка в автобус проходят на ресепшн туристического комплекса (проспект Победы, 191Д).
Туристам, приобретающим экскурсионный пакет без проживания, необходимо самостоятельно добраться до места сбора группы.
Опоздавшие к группе не присоединяются. Автобус отправляется строго по расписанию. Рассадка — свободная.