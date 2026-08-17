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Ноябрьские у моря. Тур в Калининградскую область

Приглашаем Вас провести ноябрьские выходные у Балтийского моря.

В это время года Калининградская область удивляет свежим воздухом, яркими красками, драматичным морем и той самой атмосферой, ради которой сюда хочется возвращаться снова.

Вас
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ожидают прогулки по осеннему Калининграду, старые кварталы, шум волн, широкие пляжи и уютные курортные городки без летней суеты.

За четыре дня Вы познакомитесь с Калининградской областью с разных сторон — от морского Балтийска и уютного Янтарного до атмосферных улиц Калининграда — и вернетесь домой с ощущением полноценного путешествия.

Ноябрьские у моря. Тур в Калининградскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ноябрьские у моря. Тур в Калининградскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ноябрьские у моря. Тур в Калининградскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Свободный день

Прибытие в Калининград.

Размещение в туристическом комплексе с 14:00. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Свободное время для отдыха после дороги или самостоятельной прогулки по Калининграду.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса (для гостей, выбравших тариф «Завтрак + ужин»).

Прибытие в Калининград. Свободный деньПрибытие в Калининград. Свободный деньПрибытие в Калининград. Свободный деньПрибытие в Калининград. Свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Балтийск и Янтарный

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Отправление на экскурсию по западному побережью Балтийского моря.

Вы познакомитесь с самым западным городом России — Балтийском, бывшим Пиллау.

Прогуляетесь по набережной, увидите старинный маяк, военные корабли Балтийского флота и почувствуете атмосферу настоящего морского города.

Свободное время для прогулок и фотографий.

Переезд в уютный курортный поселок Янтарный, знаменитый одними из лучших песчаных пляжей России.

Вас ждут морские панорамы, прогулка по побережью и знакомство с историей главного символа Калининградской области — янтаря.

Посещение Музея добычи янтаря, где Вы узнаете, как миллионы лет назад появился солнечный камень, какими способами его добывали раньше и как добывают сегодня.

Свободное время для прогулки по Янтарному.

Продолжительность экскурсии 7-8 часов.

Возвращение в тур. комплекс.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса (для гостей, выбравших тариф «Завтрак + ужин»).

С 19:00 до 22:00 — отдых в бассейне и сауне, чтобы расслабиться, согреться и набраться сил перед следующим днем путешествия.

Балтийск и ЯнтарныйБалтийск и ЯнтарныйБалтийск и ЯнтарныйБалтийск и Янтарный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду.

Вы увидите, как в одном городе переплелись немецкое наследие и современная жизнь.

Прогуляетесь по историческим кварталам Кёнигсберга, познакомитесь с островом Канта и Кафедральным собором, увидите старинные городские ворота, форты, бастионы, памятники архитектуры и уютные районы с довоенной застройкой.

Во второй части экскурсии откроете современный Калининград: площадь Победы, Храм Христа Спасителя, набережные, стадион «Калининград», филиал Третьяковской галереи и Музей Мирового океана. Узнаете, чем живет город сегодня и почему сюда хочется возвращаться снова.

Посещение музея «Объект №13» с дегустацией марципана — одного из главных гастрономических символов Калининграда. Вы познакомитесь с историей знаменитого лакомства и попробуете несколько его видов.

Свободное время на острове Канта.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Возвращение в тур. комплекс (или Вы можете остаться в центре города и вернуться самостоятельно).

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса (для гостей, выбравших тариф «Завтрак + ужин»).

С 19:00 до 22:00 Вас ждут бассейн и сауна — идеальное завершение дня и возможность восстановить силы.

Автобусно-пешеходная экскурсия по КалининградуАвтобусно-пешеходная экскурсия по КалининградуАвтобусно-пешеходная экскурсия по КалининградуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день. Отъезд

08:00-12:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

Выезд из номеров до 12:00.

В случае позднего отъезда из Калининграда вы можете оставить багаж на ресепшене и отправиться за сувенирами или съездить на море.

Проживание

Тур можно забронировать как в виде экскурсионной программы без проживания, так и с размещением в туристическом комплексе.

Стоимость тура на 1 человека без проживания и питания — 13 000 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и питания, руб:

Тип размещения/питанияЗавтракиЗавтраки и ужины
2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением)2400026625
1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения)3300035625
1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения)3900041625
2-местный номер с собственной ванной комнатой (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)2775030375

Варианты проживания

Туристический комплекс «Фрайдей центр»

3 ночи

Местоположение туристического комплекса с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.

Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой. Количество общих санузлов: 24 душевых и 24 санузла на 22 номера.

Двухместное размещение в номере с общей ванной комнатой. С подселением.

В номере: две отдельные кровати / или две двухъярусные кровати; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

Одноместное размещение в номере с общей ванной комнатой. Без подселения.

В номере: одна двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
Одноместное размещение в номере с собственной ванной комнатой. Без подселения.
В номере: одна двуспальная кровать / или две отдельные кровати; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
Двухместное размещение в номере с собственной ванной комнатой. Без подселения.
В номере: одна двуспальная кровать / или две отдельные кровати; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца. Важно: доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере.

Мы предоставляем: полотенца для душа; полотенца для бассейна. Фены предоставляются на ресепшен.

Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.

Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.

Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.

Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в тур. комплексе 4 дня/3 ночи - при выборе тарифа с проживанием
  • Питание при выборе тура с проживанием: 3 завтрака при выборе тарифа "Завтрак"3 завтрака и 3 ужина при выборе тарифа "Завтрак + ужин"
  • 3 завтрака при выборе тарифа «Завтрак»
  • 3 завтрака и 3 ужина при выборе тарифа «Завтрак + ужин»
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Туристический налог
  • Посещение бассейна и сауны по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Калининград и обратно
  • Трансферы из аэропорта/ж/д вокзала и обратно
  • Проживание и питание при выборе тарифа без проживания
  • Питание в туре с проживанием в зависимости от выбранного тарифа: при выборе тарифа "Завтрак" - завтрак в день заезда, обеды и ужины в рамках всего турапри выборе тарифа "Завтрак + ужин" - завтрак в день заезда, обеды в рамках всего тура, ужин в день выезда
  • При выборе тарифа «Завтрак» - завтрак в день заезда, обеды и ужины в рамках всего тура
  • При выборе тарифа «Завтрак + ужин» - завтрак в день заезда, обеды в рамках всего тура, ужин в день выезда
  • Экскурсионное обслуживание в день заезда
  • Экскурсионное обслуживание в день выезда
  • Дополнительное проживание до и после тура
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулок:

  • дождевик;
  • головной убор;
  • флисовая кофта;
  • куртка по сезону;
  • удобная повседневная одежда;
  • удобная повседневная обувь.

Для проживания:

  • домашние тапочки;
  • обувь для бассейна;
  • купальный костюм.

Дополнительно:

  • личные гигиенические принадлежности;
  • личные лекарства.

Мы предоставляем:

  • фен;
  • полотенца для душа;
  • полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия можно приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая будет погода?

Погода на Балтике непредсказуема из-за близости моря. В любой момент может пойти дождь, подуть ветер или выйти жаркое солнце.

Пожалуйста, ориентируйтесь на рекомендации по сборам и на прогноз погоды, опубликованный в сети не ранее, чем за неделю до вашего приезда.

Где происходит сбор на экскурсии?

Сбор и посадка в автобус проходят на ресепшн туристического комплекса (проспект Победы, 191Д).

Туристам, приобретающим экскурсионный пакет без проживания, необходимо самостоятельно добраться до места сбора группы.

Опоздавшие к группе не присоединяются. Автобус отправляется строго по расписанию. Рассадка — свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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