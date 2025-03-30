Туры в Неман из Калининграда

Найдено 3 тура в категории «Неман» в Калининграде, цены от 31 770 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Более 9 городов Калининградской области: автотур только для вашей компании
На машине
5 дней
Более 9 городов Калининградской области: автотур только для вашей компании
Познакомиться со значимыми местами, побывать на 2 косах и конном заводе и увидеть замки
Начало: Аэропорт «Храброво», прибытие с 8:00 до 11:00
«В Советске увидим мост королевы Луизы, а в Немане осмотрим замок Рагнит и отправимся на сыроварню»
30 мар в 10:00
4 апр в 10:00
106 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур по прусским городкам Калининградской области: Правдинск, Неман и Черняховск
На автобусе
6 дней
-
10%
Тур по прусским городкам Калининградской области: Правдинск, Неман и Черняховск
Увидеть замок Тевтонского ордена, полюбоваться пряничными домиками и Балтийским морем
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калинингра...
«А затем посетим Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный, Черняховск, Советск и Неман»
26 мар в 14:00
31 770 ₽35 300 ₽ за человека
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
На машине
2 дня
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, 9:0...
«Заедем в Неман, чтобы осмотреть руины замка Рагнит и попробовать тильзитер, который тут производят по старинным технологиям»
22 мар в 11:00
25 мар в 10:30
36 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Неман»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Более 9 городов Калининградской области: автотур только для вашей компании
  2. Тур по прусским городкам Калининградской области: Правдинск, Неман и Черняховск
  3. На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Танцующий лес
  4. Амалиенау
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
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