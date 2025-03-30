Более 9 городов Калининградской области: автотур только для вашей компании
Познакомиться со значимыми местами, побывать на 2 косах и конном заводе и увидеть замки
Начало: Аэропорт «Храброво», прибытие с 8:00 до 11:00
«В Советске увидим мост королевы Луизы, а в Немане осмотрим замок Рагнит и отправимся на сыроварню»
30 мар в 10:00
4 апр в 10:00
106 000 ₽ за всё до 4 чел.
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10%
Тур по прусским городкам Калининградской области: Правдинск, Неман и Черняховск
Увидеть замок Тевтонского ордена, полюбоваться пряничными домиками и Балтийским морем
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калинингра...
«А затем посетим Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный, Черняховск, Советск и Неман»
26 мар в 14:00
31 770 ₽
35 300 ₽ за человека
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, 9:0...
«Заедем в Неман, чтобы осмотреть руины замка Рагнит и попробовать тильзитер, который тут производят по старинным технологиям»
22 мар в 11:00
25 мар в 10:30
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Неман»
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