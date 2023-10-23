Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Погрузитесь в удивительный мир самой западной части России.

Вас ждут незабываемые прогулки по городам, побываете на местах добычи янтаря и вдоволь налюбуетесь удивительными пейзажами Калининградской области. Даты заезда: каждое воскресенье, кроме праздничных дат.
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Янтарный мир
Янтарный мир
Познакомимся с поселком Янтарный, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря
Приветливый Калининград
Приветливый Калининград
Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города
Тени старых городов
Тени старых городов
Нас ждут старинные города Правдинск (Фридланд) и Гвардейск (Тапиау)
Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками
Балтийск или Светлогорск
Балтийск или Светлогорск
Мы сможем посетить один из городов на выбор
Морской бриз
Морской бриз
Прогулки по побережью Балтийского моря, живописные морские пейзажи останутся в Вашей памяти надолго

Программа тура по дням

1 день

Янтарный - Светлогорск

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая Янтарная комната затоплена в шахте Анна.

В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Далее переезд в город-курорт Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Янтарный - СветлогорскЯнтарный - СветлогорскЯнтарный - СветлогорскЯнтарный - Светлогорск
2 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 14:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс.

Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.

Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.

Также вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.

Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.

Длительность экскурсии 3 часа.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
3 день

Тени старых городов

Начало экскурсии в 13:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Правдинск (Фридланд): уникальный уголок России, в котором переплелось средневековье с историей наполеоновских войн.

Место, которое можно назвать живой иллюстрацией к строкам романа великого русского писателя Льва Толстого «Война и Мир».

Вы увидите, то что недоступно массовому туристу: великолепно сохранившийся городок с красивейшей архитектурой, узкими средневековыми улочками, крепостной стеной времён средневековья.

При наличии хороших погодных условий, у вас будет возможность обозреть весь город и окрестности с колокольни старинной кирхи (XIV вв).

Гвардейск (Тапиау): Вас ждет прогулка по отреставрированному центру старинного немецкого города.

Также в списке осматриваемых достопримечательностей орденский замка Тапиау, заложенный у стен города в 1280 году.

И по сей день возвышается его громада над берегом Прегеля.

Пос. Низовье (Вальдау) экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея.

Длительность экскурсии 6 часов.

Тени старых городовТени старых городовТени старых городовТени старых городовТени старых городов
4 день

Куршская коса, Зеленоградск

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”, замок Нессельбек (фото-стоп у замка) и г. Зеленоградск.

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.

Обязательно состоится прогулка по пляжу.

Зеленоградск пешеходная прогулка по городу, в прошлом королевскому курорту Кранцу.

Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней.

Прогулка по променаду и парку.

Осмотр достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой.

По окончании возвращение в Калининград 19:00.

Длительность экскурсии 8 часов.

Куршская коса, ЗеленоградскКуршская коса, ЗеленоградскКуршская коса, ЗеленоградскКуршская коса, Зеленоградск
5 день

Свободный день. Отъезд

Четверг — свободный день в случае, если в воскресенье была поездка в Светлогорск — Янтарный.

Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск — Янтарный заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг (стоимость тура не меняется).

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.

По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.

Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Свободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ПроживаниеЗавтракиДатыСтоимость тура

Отель "Золотая Бухта"

(2,1 км до места посадки)

450 руб.
по желанию
на месте		Апрель – октябрь 2024 года

27500 двухместный взрослый

27000 двухместный детский

36450 одноместный стандарт

25700 трехместное размещение

25200 трехместное размещение детский

Отель "Калининград" 3*

(центр)

место посадки

500 руб. /на месте

шведский стол

Апрель – октябрь 2024 года

30500 двухместная студия взрослый

30000 двухместная студия детский

38000 одноместный

25500 трехместная студия взрослый,

24900 трехместная студия детский

37300 двухместная студия бизнес взр с завтраком

36800 двухместная студия бизнес дет. с завтраком

47900 одноместный бизнес с завтраком

32700 трехместная студия бизнес взр с завтраком

32500 трехместная студия бизнес дет с завтраком

Отель “Шерлок”

(центр)

1,5 км от места посадки

4 завтракаАпрель – октябрь 2024 года

31500 двухместный взрослый

30900 двухместный детский

33700 одноместный

26600 трехместное раз-ние взрослый

26000 трехместная раз-ние детский

Отель “Гламур”

(3 км до места посадки, исторический район)

2 завтракаЯнварь – октябрь 2024 года

25500 двухместный взрослый

25000 двухместный детский

40200 одноместное в двухместном

Отель “Берлин”

(2,5 км до места посадки)

500 руб.

по желанию на месте

Апрель – октябрь 2024 года

29800 двухместный взрослый

29200 двухместный детский

42500 одноместный

27400 трехместное раз-ние взрослый

26900 трехместная раз-ние детский

Детский до 14 лет (включительно). Доп. ночи возможны согласно основного прайса.

Варианты проживания

Отель «Шерлок»

4 ночи

Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»

Гостиница «Калининград»

4 ночи

Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.

В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»

Отель «Золотая Бухта»

4 ночи

Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.

В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.

Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»

Отель «Гламур»

4 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей. Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря.

Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»

Отель «Берлин»

4 ночи

Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.

К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.

Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.

Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание 4 ночи в выбранном отеле
  • Завтраки (если указаны)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер: аэропорт - 1500 руб., ж/д вокзал - 800 руб
  • Входные билеты по программе доплата на месте (350 руб. /взрослый, 250 руб. /детский)
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 окт 2023
Большое спасибо за блестящую команду экскурсоводов! С каждым из них есть желание повстречаться еще раз.
Всем здоровья и удачи!
А
24 сен 2023
Очень понравилась насыщенная и интересная программа, успели посмотреть очень многое за эти дни. Однозначно советую 😍
Очень понравилась насыщенная и интересная программа, успели посмотреть очень многое за эти дни. Однозначно советую 😍Очень понравилась насыщенная и интересная программа, успели посмотреть очень многое за эти дни. Однозначно советую 😍Очень понравилась насыщенная и интересная программа, успели посмотреть очень многое за эти дни. Однозначно советую 😍
С
11 сен 2023
Здравствуйте!
Все прошло отлично.
Спасибо!

Тур входит в следующие категории Калининграда

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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