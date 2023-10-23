Вас ждут незабываемые прогулки по городам, побываете на местах добычи янтаря и вдоволь налюбуетесь удивительными пейзажами Калининградской области. Даты заезда: каждое воскресенье, кроме праздничных дат.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Янтарный - Светлогорск
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая Янтарная комната затоплена в шахте Анна.
В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Далее переезд в город-курорт Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало экскурсии в 14:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс.
Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.
Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.
Также вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.
Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.
Длительность экскурсии 3 часа.
Тени старых городов
Начало экскурсии в 13:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Правдинск (Фридланд): уникальный уголок России, в котором переплелось средневековье с историей наполеоновских войн.
Место, которое можно назвать живой иллюстрацией к строкам романа великого русского писателя Льва Толстого «Война и Мир».
Вы увидите, то что недоступно массовому туристу: великолепно сохранившийся городок с красивейшей архитектурой, узкими средневековыми улочками, крепостной стеной времён средневековья.
При наличии хороших погодных условий, у вас будет возможность обозреть весь город и окрестности с колокольни старинной кирхи (XIV вв).
Гвардейск (Тапиау): Вас ждет прогулка по отреставрированному центру старинного немецкого города.
Также в списке осматриваемых достопримечательностей орденский замка Тапиау, заложенный у стен города в 1280 году.
И по сей день возвышается его громада над берегом Прегеля.
Пос. Низовье (Вальдау) экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея.
Длительность экскурсии 6 часов.
Куршская коса, Зеленоградск
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”, замок Нессельбек (фото-стоп у замка) и г. Зеленоградск.
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.
Обязательно состоится прогулка по пляжу.
Зеленоградск — пешеходная прогулка по городу, в прошлом королевскому курорту Кранцу.
Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней.
Прогулка по променаду и парку.
Осмотр достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой.
По окончании возвращение в Калининград 19:00.
Длительность экскурсии 8 часов.
Свободный день. Отъезд
Четверг — свободный день в случае, если в воскресенье была поездка в Светлогорск — Янтарный.
Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск — Янтарный заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг (стоимость тура не меняется).
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.
По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Завтраки
|Даты
|Стоимость тура
Отель "Золотая Бухта"
(2,1 км до места посадки)
|450 руб.
по желанию
на месте
|Апрель – октябрь 2024 года
27500 двухместный взрослый
27000 двухместный детский
36450 одноместный стандарт
25700 трехместное размещение
25200 трехместное размещение детский
Отель "Калининград" 3*
(центр)
место посадки
500 руб. /на месте
шведский стол
|Апрель – октябрь 2024 года
30500 двухместная студия взрослый
30000 двухместная студия детский
38000 одноместный
25500 трехместная студия взрослый,
24900 трехместная студия детский
37300 двухместная студия бизнес взр с завтраком
36800 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
47900 одноместный бизнес с завтраком
32700 трехместная студия бизнес взр с завтраком
32500 трехместная студия бизнес дет с завтраком
Отель “Шерлок”
(центр)
1,5 км от места посадки
|4 завтрака
|Апрель – октябрь 2024 года
31500 двухместный взрослый
30900 двухместный детский
33700 одноместный
26600 трехместное раз-ние взрослый
26000 трехместная раз-ние детский
Отель “Гламур”
(3 км до места посадки, исторический район)
|2 завтрака
|Январь – октябрь 2024 года
25500 двухместный взрослый
25000 двухместный детский
40200 одноместное в двухместном
Отель “Берлин”
(2,5 км до места посадки)
500 руб.
по желанию на месте
|Апрель – октябрь 2024 года
29800 двухместный взрослый
29200 двухместный детский
42500 одноместный
27400 трехместное раз-ние взрослый
26900 трехместная раз-ние детский
Детский до 14 лет (включительно). Доп. ночи возможны согласно основного прайса.
Варианты проживания
Отель «Шерлок»
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Калининград»
Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Золотая Бухта»
Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.
В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.
Отель «Гламур»
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей. Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря.
Отель «Берлин»
Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.
К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.
Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание 4 ночи в выбранном отеле
- Завтраки (если указаны)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер: аэропорт - 1500 руб., ж/д вокзал - 800 руб
- Входные билеты по программе доплата на месте (350 руб. /взрослый, 250 руб. /детский)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
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