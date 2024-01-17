Серебряная Балтика

Путешествие в Серебряную Балтику: экскурсии по Калининграду и янтарным берегам
Калининград — это Запад. С воздухом, напоенным соснами. С танцующим лесом Куршской косы. С янтарными берегами Балтийского моря.

Подарите себе и своим детям удивительную новогоднюю сказку! В стенах замка «Шаакен» вы
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увидите те самые камни, которые когда-то с любовью и заботой укладывали рыцари Тевтонского Ордена. Услышите рассказ об истории этого места и совершите путешествие по наводящим ужас подземельям.

Вы сможете подняться на смотровую площадку дюну Эфа, полюбоваться красотами Куршского залива и седыми волнами Балтийского моря.

5
3 отзыва
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Самая западная точка России
Самая западная точка России
Побываем в самой западной географической точке Российской Федерации — городе Балтийске
Марципановое счастье
Марципановое счастье
Попробуем самое знаменитое лакомство Калининграда
Янтарный край
Янтарный край
В частной янтарной фабрике узнаем о свойствах янтаря и увидим место, где изготавливают красивейшие изделия

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Калининграду

Самостоятельное прибытие к началу тура.

Обзорная экскурсия по Калининграду.

Начало экскурсии в 13:30 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

В течение трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из великих сынов города.

Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение.

У вас будет возможность узнать, какие из них до сих используются по прямому назначению, какие служат совсем иным целям.

В маршруте тура ароматная точка на туристической карте города — Музей Марципана.

Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.

Состоится мини-дегустация полезного лакомства.

Фото-стопы у новогодних елок города предусмотрены.

Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Калининград».

Прибытие. Экскурсия по КалининградуПрибытие. Экскурсия по КалининградуПрибытие. Экскурсия по КалининградуПрибытие. Экскурсия по Калининграду
2 день

Экскурсия «Архитектура и гастрономия Балтийского побережья»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Переезд в Светлогорск.

Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения — Светлогорску.

Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас, приятный морской пейзаж надолго останется в памяти.

12:30-13:30 Переезд в поселок Некрасово.

13:30-15:00 В стенах замка «Шаакен» сохранились те самые камни, которые когда-то с любовью и заботой укладывали рыцари Тевтонского Ордена.

Вас ждет рассказ об истории этого места, путешествие по наводящим ужас подземельям и музей средневековых осадных орудий.

Во время экскурсии состоится незабываемое зрелище — рыцарский бой!

Смельчаки после боя смогут сами взять в руки настоящий рыцарский меч и, конечно, сфотографироваться на память с победителем!

Также у каждого будет возможность пострелять из лука.

15:00-16:00 Посещение семейной сыроварни Шаакендорф, которая расположилась в реконструированном старинном здании.

Стиль оформления помещений прост и одновременно притягивает любителей старины.

Владелец сыроварни расскажет о своем уникальном предприятии.

Вас ждет дегустация сыров, которые производит сыроварня + бокал вина (детям вино заменяется на морс).

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы Калининград.

Экскурсия «Архитектура и гастрономия Балтийского побережья»Экскурсия «Архитектура и гастрономия Балтийского побережья»Экскурсия «Архитектура и гастрономия Балтийского побережья»Экскурсия «Архитектура и гастрономия Балтийского побережья»
3 день

Экскурсия «Янтарь и море»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая Янтарная затоплена в шахте Анна.

В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Далее переезд в Балтийск.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Монте Кристо» (включен в стоимость).

Посетив Балтийск, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России — Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Янтарь и море»Экскурсия «Янтарь и море»Экскурсия «Янтарь и море»Экскурсия «Янтарь и море»
4 день

Экскурсия в НП Куршская коса «Серебряная Балтика»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и чудес, которые только может подарить природа.

Зимняя Коса тиха и загадочна.

Ели и сосны, укутанные снежными шубами, стоят величественной шеренгой вдоль дороги.

Вас ждет прогулка по "Танцующему лесу” — это аномальная зона, где стволы деревьев изогнуты самым причудливым образом.

Также Вы сможете подняться на смотровую площадку дюну Эфа, и полюбоваться красотами Куршского залива и седыми волнами Балтийского моря.

Для смельчаков, добравшихся на самую вершину — согревающий горячительный подарок!

Самых смелых и отчаянных ждет прогулка по заснеженному пляжу.

Обед (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп. плату.

Возвращение в Калининград с остановкой в Зеленоградске (Кранц).

Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра.

Но несмотря на стремительную модернизацию, Зеленоградск сохранил до наших дней уютную атмосферу небольшого курортного городка, а также паутину старинных немецких улочек.

Окончание экскурсии в 17:00 у отеля Калининград (с заездом в аэропорт).

Время в программе указано приблизительно и может меняться в зависимости от дорожной обстановки. Туроператор оставляет за собой право изменять порядок посещения и осмотр объектов, сохраняя программу в целом.

Экскурсия в НП Куршская коса «Серебряная Балтика»Экскурсия в НП Куршская коса «Серебряная Балтика»Экскурсия в НП Куршская коса «Серебряная Балтика»Экскурсия в НП Куршская коса «Серебряная Балтика»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПитаниеСтоимость
Отель «Риверсайд» 3*
(центральная часть города)

1 обед включен

22300 двухместный комфорт взрослый

21700 двухместный комфорт детский

30800 одноместныйстандарт

22100 трехместный полулюкс взрослый

21500 трехместный полулюкс детский

Отель «Ибис» 3*
(центр)		1 обед включен

28800 двухместный стандарт взрослый

28200 двухместный стандарт детский

Отель «Берлин» 3*
(центральная часть города)		1 обед включен

20100 двухместный стандарт взрослый

19500 двухместный стандарт детский

25600 одноместный

19400 трехместный полулюкс взрослый

18800 трехместный полулюкс детский

Отель «Шерлок» 3*
(центр)		Завтраки, 1 обед включены

23800 двухместный стандарт взрослый

23200 двухместный стандарт детский

26200 одноместный

21300 трехместный комфорт взрослый

20700 трехместный комфорт детский

Отель «Калининград» 3*
(центр, место посадки)		1 обед включен

24900 двухместный студио взрослый

24300 двухместный студио детский

22200 трехместный студио взрослый

21600 трехместный студио детский

28600 одноместныйстандарт

28400 двухместный бизнес взрослый завтраки включ.

27800 двухместный бизнес детский

24700 трехместный бизнес взрослый завтраки включ.

24100 трехместный бизнес детский

Варианты проживания

«Риверсайд» 3

3 ночи

Отель «РиверСайд» с сауной, 2 паровыми банями и 2 сезонными открытыми бассейнами расположен в Калининграде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка на территории. Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. Гости могут позавтракать в лобби-баре отеля. Железнодорожный вокзал Калининграда находится в 5,1 км от отеля «РиверСайд», а международный аэропорт Храброво — в 22,2 км.

«Риверсайд» 3«Риверсайд» 3«Риверсайд» 3«Риверсайд» 3«Риверсайд» 3

Шерлок

3 ночи

Отель «ШЕРЛОК» расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

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«Берлин» 3

3 ночи

Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.

К размещению гостей представлено 94 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.

Рядом расположены театры, филармония, музей и другие городские объекты города. Расстояние до аэропорта составляет примерно 22 километра.

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«Калининград» 3

3 ночи

Гостиница Калининград располагается в одноименном городе в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания, в т. ч. чайником (чайной станцией). К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.

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«Ибис» 3

3 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

В номерах есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До ж/д вокзала - 1,4 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты по программе
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание: обед в ресторане «Монте Кристо»
  • Горячительный подарок на Куршской косе
  • Групповой трансфер в аэропорт 5.01
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доплату
  • Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - 1 500 руб. /машина
  • Обед на Куршской косе - 800 руб. /чел. (меню рыбное)
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
17 янв 2024
В целом тур был интересен и хорошо организован.
А
16 янв 2024
Тур понравился. Организаторы внимательные. Все по часам. Можно было рассчитать свое время и вернувшись с экскурсии ещё погулять по городу. Экскурсовод Надежда (отчества не помню) влюбила в свой регион, что захотелось вернуться. Столько теплоты и заботы получили в эти дни.
О
14 янв 2024
Тур понравился. Всё чётко организовано. Хороший тёплый автобус, опытные водители. Успели посмотреть всё без спешки и накладок. Замечательный экскурсовод Гаян Надежда Алексеевна, ей отдельная благодарность за редкие интересные факты из истории Калининграда и его жителей. Очень эрудированный и образованный экскурсовод, и к тому же уроженка этого города, что немаловажно, т. к. знает многое не понаслышке.

Тур входит в следующие категории Калининграда

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

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