2 день

Экскурсия «Архитектура и гастрономия Балтийского побережья»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Переезд в Светлогорск.

Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения — Светлогорску.

Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас, приятный морской пейзаж надолго останется в памяти.

12:30-13:30 Переезд в поселок Некрасово.

13:30-15:00 В стенах замка «Шаакен» сохранились те самые камни, которые когда-то с любовью и заботой укладывали рыцари Тевтонского Ордена.

Вас ждет рассказ об истории этого места, путешествие по наводящим ужас подземельям и музей средневековых осадных орудий.

Во время экскурсии состоится незабываемое зрелище — рыцарский бой!

Смельчаки после боя смогут сами взять в руки настоящий рыцарский меч и, конечно, сфотографироваться на память с победителем!

Также у каждого будет возможность пострелять из лука.

15:00-16:00 Посещение семейной сыроварни Шаакендорф, которая расположилась в реконструированном старинном здании.

Стиль оформления помещений прост и одновременно притягивает любителей старины.

Владелец сыроварни расскажет о своем уникальном предприятии.

Вас ждет дегустация сыров, которые производит сыроварня + бокал вина (детям вино заменяется на морс).

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы Калининград.