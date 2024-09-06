Насладитесь видом и запахом Балтики, ощутите европейскую атмосферу, пройдётесь по тихим улочкам с прусскими виллами. Посетите завод по добыче и переработке янтаря, где понаблюдаете за процессом производства. В местной сыроварне продегустируете сыры.
Будет познавательно, вкусно и приятно, а индивидуальный формат тура позволит учесть пожелания каждого.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло/люлька имеется).
Проживание. Не входит в стоимость, но мы можем порекомендовать отели любой категории, а также помочь с бронированием апартаментов.
Питание. Не входит в стоимость. Мы порекомендуем кафе и рестораны, чтобы вы могли выбрать питание на свой вкус.
Транспорт. В стоимость включены трансферы на комфортабельном Chevrolet Cobalt, Renault Arkana, Кia Spotage, Skoda Rapid либо на другом автомобиле аналогичного класса.
Дети. Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску; детское кресло и люлька имеется).
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и Нессельбек
После встречи и размещения отправляемся на автомобильно-пешеходную обзорную экскурсию по Калининграду. Сначала побываем на острове Иммануила Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Вы узнаете историю основания Кёнигсберга, в соборе посмотрите на алтарь из самого дорогого белого янтаря, увидите домик смотрителя Высокого моста и кирху Святого Семейства с необычными сводами. Затем поедем к Бранденбургским воротам, сохранившимся со времён Прусской империи.
Проедем через двухъярусный мост, сделанный без единого шва, к Аусфальским воротам. Посетим жилые старинные районы Кёнигсберга. Вы побываете в «бедном» и элитном Амалиенау. Здесь же увидите Кирху памяти королевы Луизы, зоопарк 1896 года, здания Земельного суда и бывшего Гестапо. Посетим Форт № 3. По пути осмотрим Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота, оборонительную казарму «Кронпринц», бастион «Грольман» и другие примечательные места.
Далее отправимся в замок Шаакен. Вы увидите настоящий каминный зал, собственную конюшню и Музей инквизиции. Здесь же, в семейной сыроварне, вы понаблюдаете за производством сыра и продегустируете 6 видов сыра и 4 вида шоколада. На обратном пути остановимся у рыцарского замка Нессельбек, воссозданного по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена. При желании зайдём внутрь, будет возможность пообедать в ресторане, стилизованном под Средневековье, и взглянуть на процесс изготовления пивных напитков и кваса.
Куршская коса и Зеленоградск
С утра отправимся на Куршскую косу — полосу суши между пресноводным заливом и Балтийским морем. Вы узнаете, как она образовалась, в чём её уникальность, услышите историю дюн и полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа. Прогуляемся по Танцующему лесу и заглянем в музейный комплекс.
Далее едем в Зеленоградск. Пройдёмся по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймёте, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».
Светлогорск и посёлок Янтарный, Балтийск
Сегодня первым посетим Светлогорск. Пройдёмся по узким улочкам, полюбуемся нарядными виллами и пышной зеленью. Вы услышите рассказ об исторической ценности города, традициях и бывавших здесь знаменитостях. Осмотрим водонапорную башню, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.
В посёлке Янтарный в действующем цеху вы понаблюдаете за процессом изготовления изделий из янтаря, узнаете секрет проверки минерала на подлинность, попробуете настойку на нём. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнёте на пляже, отмеченном наградой «Голубой флаг».
Затем отправимся в Балтийск — самый западный город России. Вы посмотрите на старые казармы, где для немецкой армии тренировали моряков-подводников, старинный маяк и кирху 18 века, памятники Петру I и Елизавете. Гуляя по Русской набережной, вы узнаете, как здесь основали крупнейшую в Прибалтике военно-морскую базу. Шведская крепость станет поводом вспомнить о прошлом немецкого Пиллау. Вы полюбуетесь живописными дикими пляжами и оцените вид громадных кораблей, заходящих через пролив или выходящих в открытое море.
Тур завершится в Калининграде.
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Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в заключительный день
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Работа гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты на поезд/самолёт из вашего города и обратно
- Проживание
- Питание
- Возможно провести тур и для компании 5-8 человек - стоимость оговаривается индивидуально