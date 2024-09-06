Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло/люлька имеется).

Проживание. Не входит в стоимость, но мы можем порекомендовать отели любой категории, а также помочь с бронированием апартаментов.

Питание. Не входит в стоимость. Мы порекомендуем кафе и рестораны, чтобы вы могли выбрать питание на свой вкус.

Транспорт. В стоимость включены трансферы на комфортабельном Chevrolet Cobalt, Renault Arkana, Кia Spotage, Skoda Rapid либо на другом автомобиле аналогичного класса.

Дети. Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску; детское кресло и люлька имеется).