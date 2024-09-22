1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия в Балтийск

Прибытие в Калининград.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу.

11:30 Экскурсия «На самый запад России» (маршрут: г. Балтийск).

Вы сможете прогуляться по самой западной набережной России, ощутить дыхание свежего Балтийского ветра, увидеть настоящие военные корабли.

Балтийск — бывший Пиллау — это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции.

Вы пройдёте там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак».

Красивая довоенная архитектура и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены старинных крепостей и новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.

Вы посетите величественную Шведскую крепость — главную цитадель Пиллау, поражающую своей мощью или музей Балтийского флота, где познакомитесь с историей города и Балтийского флота начиная со времён Петра I до наших дней.

17:00 Окончание экскурсии.