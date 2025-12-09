Боровск — небольшой, но удивительно колоритный город в Калужской области, одно из старейших поселений Подмосковья.
Он привлекает редким сочетанием провинциального очарования, духовной глубины и целой чередой значимых для русской истории персонажей. Приглашаем познакомиться с этим тихим нетуристическим местом, которое хранит множество тайн.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Калуги
10:30–13:00 — обзорная экскурсия по Боровску
На нашем маршруте: городская площадь и фрески Владимира Овчинникова — памятник Циолковскому — храм на Высоком и купель — Текиженский овраг — памятник Преподобному Пафнутию — боровский зайчик — купеческие дома династии Шокиных и Полежаевых — часовня боярыни Морозовой
14:00–15:00 — тюремный замок, завораживающее арт-пространство и музей
15:00–16:00 — Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь
16:00–17:30 — возвращение в Калугу
Вы узнаете:
- где стояла городская крепость
- как появился герб города
- какой местный художник использует городское пространство как холст
- как с Боровском связаны Николай Фёдоров и Константин Циолковский
- где в заточении находилась боярыня Морозова
- благодаря кому появился Текиженский овраг
А ещё:
- вы осмотрите дома купцов-старообрядцев
- заглянете в домик счастья
- полюбуетесь городом со смотровой площадки
- и многое другое
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Alphard
- Билеты в музей, в том числе для гида, оплачиваются дополнительно — 550 ₽ за чел.
- Обед — по желанию, не входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
